Отмъкнаха сапфир за 150 хиляди евро от куриер насред Париж

25 Декември, 2025 07:46

Местонахождението на откраднатите вещи също все още не е установено

Отмъкнаха сапфир за 150 хиляди евро от куриер насред Париж - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Сапфир на стойност приблизително 150 000 евро е бил откраднат от куриер в Париж, съобщи Le Figaro.

Според съобщенията сапфирът е бил част от колекция, предназначена за магазин за бижута. Правоохранителните органи във френската столица все още не са идентифицирали крадеца, който е откраднал ценностите.

Инцидентът е станал в понеделник, 22 декември. Когато куриерът е излязъл от колата си, неизвестен нападател го е ударил по главата, взел е бижутата и е избягал със скутер. Жертвата е била хоспитализирана, а случаят се разследва, съобщава вестникът. Местонахождението на откраднатите вещи също все още не е установено.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

