Отмъкнаха сапфир за 150 хиляди евро от куриер насред Париж

Сапфир на стойност приблизително 150 000 евро е бил откраднат от куриер в Париж, съобщи Le Figaro.
Според съобщенията сапфирът е бил част от колекция, предназначена за магазин за бижута. Правоохранителните органи във френската столица все още не са идентифицирали крадеца, който е откраднал ценностите.
Инцидентът е станал в понеделник, 22 декември. Когато куриерът е излязъл от колата си, неизвестен нападател го е ударил по главата, взел е бижутата и е избягал със скутер. Жертвата е била хоспитализирана, а случаят се разследва, съобщава вестникът. Местонахождението на откраднатите вещи също все още не е установено.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бъдеще
07:49 25.12.2025
2 Аз залагам
07:50 25.12.2025
3 1488
08:02 25.12.2025
4 Факт
08:29 25.12.2025