Зимна грижа за градината: 4 растения, които трябва да подрежем през декември

С настъпването на зимата имаме последни задачи в градината, които не бива да отлагаме. Една от най-важните е резитбата - ключов процес за здравето, формата и плодородието на растенията.
Декември е подходящ момент да се погрижим за някои видове, за да осигурим силен растеж и богата реколта през следващата година.
Ябълкови дървета
Защо да ги режем през декември:
Подрязването подобрява формата на дървото, ограничава височината и предпазва от болести. Също така подобрява циркулацията на въздуха, насочва енергията към по-малко, но по-качествени плодове и укрепва старите дървета.
Как да подрежем ябълките:
-
Премахваме сухи, болни и повредени клони.
-
Съкращаваме височината на основните леторасли и част от страничните клони.
-
Намаляваме дължината на миналогодишните леторасли наполовина, точно над външна пъпка.
-
Ограничаваме силните леторасли, като режем над пъпка, насочена навън.
Листопадни декоративни дървета
Защо зимата е подходяща:
Липсата на листна маса позволява ясно да се види структурата на дървото, а по-слабото движение на соковете намалява риска от „кървене“ на раните.
Как да подрежем декоративните дървета:
-
Отстраняваме по-малките клони, за да се оформи чист ствол.
-
Избягваме прекалено близко или далечно рязане до пъпките.
-
Правим наклонен разрез над пъпка, за да се оттича водата и да се предотврати загниване.
Глициния
Защо зимата е важна:
Глицинията се реже два пъти – през лятото и през зимата. Втората резитба стимулира образуването на къси разклонения, които ще дадат цвят напролет.
Как да подрежем глицинията:
-
Намираме страничните леторасти и броим две-три пъпки от основата.
-
Режем под наклон над третата пъпка.
-
Съкращаваме всички странични клони до три пъпки.
-
Премахваме зелените филизи, тръгнали от основата, които изтощават растението.
Лози
Най-добро време:
Ранната зима е идеална за резитба на лозите. По-късната резитба може да доведе до изтичане на сок и отслабване на растението.
Как да подрежем лозите:
-
Премахваме болни и слаби клони.
-
Съкращаваме плододаващите странични леторасти до две пъпки.
-
Оставяме една или две здрави основни пръчки от миналата година с дебелина приблизително колкото молив.
Източник: Lifestyle.bg
