Зимна грижа за градината: 4 растения, които трябва да подрежем през декември

С настъпването на зимата имаме последни задачи в градината, които не бива да отлагаме. Една от най-важните е резитбата - ключов процес за здравето, формата и плодородието на растенията.

Декември е подходящ момент да се погрижим за някои видове, за да осигурим силен растеж и богата реколта през следващата година.

Ябълкови дървета

Защо да ги режем през декември:

Подрязването подобрява формата на дървото, ограничава височината и предпазва от болести. Също така подобрява циркулацията на въздуха, насочва енергията към по-малко, но по-качествени плодове и укрепва старите дървета.

Как да подрежем ябълките:

Премахваме сухи, болни и повредени клони.

Съкращаваме височината на основните леторасли и част от страничните клони.

Намаляваме дължината на миналогодишните леторасли наполовина, точно над външна пъпка.

Ограничаваме силните леторасли, като режем над пъпка, насочена навън.

Листопадни декоративни дървета

Защо зимата е подходяща:

Липсата на листна маса позволява ясно да се види структурата на дървото, а по-слабото движение на соковете намалява риска от „кървене“ на раните.

Как да подрежем декоративните дървета:

Отстраняваме по-малките клони, за да се оформи чист ствол.

Избягваме прекалено близко или далечно рязане до пъпките.

Правим наклонен разрез над пъпка, за да се оттича водата и да се предотврати загниване.

Глициния

Защо зимата е важна:

Глицинията се реже два пъти – през лятото и през зимата. Втората резитба стимулира образуването на къси разклонения, които ще дадат цвят напролет.

Как да подрежем глицинията:

Намираме страничните леторасти и броим две-три пъпки от основата.

Режем под наклон над третата пъпка.

Съкращаваме всички странични клони до три пъпки.

Премахваме зелените филизи, тръгнали от основата, които изтощават растението.

Лози

Най-добро време:

Ранната зима е идеална за резитба на лозите. По-късната резитба може да доведе до изтичане на сок и отслабване на растението.

Как да подрежем лозите:

Премахваме болни и слаби клони.

Съкращаваме плододаващите странични леторасти до две пъпки.

Оставяме една или две здрави основни пръчки от миналата година с дебелина приблизително колкото молив.

Източник: Lifestyle.bg