Зимна грижа за градината: 4 растения, които трябва да подрежем през декември

7 Декември, 2025 15:53, обновена 7 Декември, 2025 15:54 688 0

Декември е идеалното време за подрязване на ябълки, декоративни дървета, глицинии и лози

Зимна грижа за градината: 4 растения, които трябва да подрежем през декември - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С настъпването на зимата имаме последни задачи в градината, които не бива да отлагаме. Една от най-важните е резитбата - ключов процес за здравето, формата и плодородието на растенията.

Декември е подходящ момент да се погрижим за някои видове, за да осигурим силен растеж и богата реколта през следващата година.

Ябълкови дървета

Защо да ги режем през декември:
Подрязването подобрява формата на дървото, ограничава височината и предпазва от болести. Също така подобрява циркулацията на въздуха, насочва енергията към по-малко, но по-качествени плодове и укрепва старите дървета.

Как да подрежем ябълките:

  • Премахваме сухи, болни и повредени клони.

  • Съкращаваме височината на основните леторасли и част от страничните клони.

  • Намаляваме дължината на миналогодишните леторасли наполовина, точно над външна пъпка.

  • Ограничаваме силните леторасли, като режем над пъпка, насочена навън.

Листопадни декоративни дървета

Защо зимата е подходяща:
Липсата на листна маса позволява ясно да се види структурата на дървото, а по-слабото движение на соковете намалява риска от „кървене“ на раните.

Как да подрежем декоративните дървета:

  • Отстраняваме по-малките клони, за да се оформи чист ствол.

  • Избягваме прекалено близко или далечно рязане до пъпките.

  • Правим наклонен разрез над пъпка, за да се оттича водата и да се предотврати загниване.

Глициния

Защо зимата е важна:
Глицинията се реже два пъти – през лятото и през зимата. Втората резитба стимулира образуването на къси разклонения, които ще дадат цвят напролет.

Как да подрежем глицинията:

  • Намираме страничните леторасти и броим две-три пъпки от основата.

  • Режем под наклон над третата пъпка.

  • Съкращаваме всички странични клони до три пъпки.

  • Премахваме зелените филизи, тръгнали от основата, които изтощават растението.

Лози

Най-добро време:
Ранната зима е идеална за резитба на лозите. По-късната резитба може да доведе до изтичане на сок и отслабване на растението.

Как да подрежем лозите:

  • Премахваме болни и слаби клони.

  • Съкращаваме плододаващите странични леторасти до две пъпки.

  • Оставяме една или две здрави основни пръчки от миналата година с дебелина приблизително колкото молив.

Източник: Lifestyle.bg


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
