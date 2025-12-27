Новини
Тимъти Шаламе празнува рожден ден: актьорът, който превърна чувствителността в суперсила

27 Декември, 2025

Светът обърна внимание на младия актьор с ролята му в Call Me by Your Name (2017) – изпълнение, което му донесе номинация за „Оскар“

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес Тимъти Шаламе отбелязва своя рожден ден. Роден на 27 декември 1995 г., Шаламе навършва 30 години с кариера, която вече е оставила дълбока следа както в артхаус киното, така и в големите студийни продукции.

От пробива до звездния статут

Светът обърна внимание на младия актьор с ролята му в Call Me by Your Name (2017) – изпълнение, което му донесе номинация за „Оскар“ и го превърна в символ на нов тип мъжка уязвимост на екрана. Оттогава Шаламе последователно доказва, че може да преминава с лекота между интимни драми и мащабни блокбъстъри.

Между авторското кино и масовата публика

Участията му във филми като Lady Bird, Little Women и епичната сага Dune показват актьор с рядка гъвкавост – еднакво убедителен в тихи, психологически сцени и в зрелищни научнофантастични светове. През последните години той привлече и по-младата публика с музикалната си роля в Wonka, добавяйки ново измерение към екранния си образ.

Модна икона и глас на поколението

Освен с актьорската си работа, Тимъти Шаламе е известен и като модна икона. Смелите му избори на червения килим често предизвикват дебати и вдъхновяват тенденции, а публичният му образ се възприема като естествено продължение на екранната му чувствителност и автентичност.

На прага на ново десетилетие от живота си, Шаламе изглежда по-уверен от всякога в избора си на проекти. Критиците и публиката очакват с интерес следващите му роли, които със сигурност ще продължат да разширяват границите между комерсиалното и авторското кино.


