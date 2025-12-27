Новини
Любопитно »
Мишо Шамара става на 53 г. днес

Мишо Шамара става на 53 г. днес

27 Декември, 2025 10:34 3 943 36

  • мишо шамара-
  • рожден ден-
  • рапър-
  • годишнина

Мишо Шамара е първият български рапър, успял да пробие на музикалната сцена през 90-те, когато поп фолкът е в апогея си

Мишо Шамара става на 53 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес една от най-емблематичните фигури на българския рап – Мишо Шамара – отбелязва своя 53-ти рожден ден. Сценичното му име отдавна се е превърнало в символ на хип-хоп културата в България, а неговият принос към музикалната сцена и обществото остава безспорен.

Мишо Шамара, с истинско име Михаил Михайлов, е роден на 27 декември 1972 г. в град Варна. Още в началото на 90-те години той се утвърждава като един от пионерите на българския рап, когато жанрът тепърва навлиза в страната. С групата си "Гумени глави" той става първият рапър, който пробива на масовата сцена, във време, когато поп-фолкът и рокът доминират музикалния ефир.

Албумите му, като “Рап Диктатура” и “Играта е твърде груба”, поставят основите на хип-хопа у нас. Парчетата му са запомнящи се със своите провокативни текстове, социални послания и остри критики към обществото и властта. Във времена на бурни политически и икономически промени, Шамара успя да изрази гласа на едно цяло поколение млади хора, които търсеха идентичност и свобода на изразяване.

Шамара доста умело се адаптира към различните стилове по време на кариерата си. През годините той преминава през различни музикални жанрове, но винаги остава верен на своята философия и неподправен стил.

Освен като музикант, той се проявява и като активен обществен глас.

През последните години Шамара е особено известен със своята гражданска позиция, често изразявана открито в медиите и социалните мрежи. Той е участвал в редица социални и политически инициативи, като не се страхува да заяви мнението си, дори когато то е противоречиво. Именно тази непримиримост и смелост го правят фигура, която не оставя никого безразличен.

След като за известно време живя в САЩ, Мишо Шамара се завърна в България и отново се ангажира с културния и обществен живот на страната. Днес той продължава да бъде вдъхновение за младите артисти и музиканти, които търсят своето място в индустрията. С над три десетилетия на сцена, Шамара остава пример за това как можеш да останеш верен на себе си, независимо от обстоятелствата.

Освен че продължава да създава музика, той често е канен като лектор и гост в предавания, посветени на културата, социалните въпроси и историята на българския хип-хоп.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владетел

    34 2 Отговор
    Леко леко пръц

    10:35 27.12.2024

  • 2 СпенZ

    25 2 Отговор
    мишу либ ра ст ката гумена кръТуна, американъ ганя рубър ганкстъ...

    10:39 27.12.2024

  • 3 Прокопи

    42 1 Отговор
    Да му пляснат 52 шамара, и щом се е върнал в България да го направим депутат.

    10:41 27.12.2024

  • 4 От Банките

    29 3 Отговор
    Какво ще направи с откраднатите пари от всички банки? И с дръпнатите от пазара чанти,както пееше! Задайте му тези въпроси в някое студио,като го поканите.

    10:43 27.12.2024

  • 5 ха ха Хо

    32 4 Отговор
    Този е една от най-емблематичните фигури който преди няколко години активно агитираше червените бабички пред НДК да гласуват за БСП.За награда партията го прати да почивее в САЩ /не в Москава/ да покара тир.С това го знам с нищо друго.

    Коментиран от #9

    10:44 27.12.2024

  • 6 Един шамар и от мен

    25 1 Отговор
    Че да порасте още много на години!

    10:50 27.12.2024

  • 7 стоян георгиев

    42 6 Отговор
    Абсолютно бездарно и нагло същество! Дилър на евтина дрога, а сега слуга в краварника 😂

    10:51 27.12.2024

  • 8 АБВ

    37 3 Отговор
    Боли ме шланга за този простак

    10:51 27.12.2024

  • 9 болшевишки мазохист

    10 12 Отговор

    До коментар #5 от "ха ха Хо":

    Пребиваването му в САЩ го превърна от обикновен червеноид в убуден путлерофоб. Ако изпратим всички рублоиди за по месец-два зад океана, от тях няма да остане нито един действащ.

    10:51 27.12.2024

  • 10 дон Вито

    7 1 Отговор
    Казано е: Ролекс тик-таааака, Машара и Кубааака.... обичам всичко да блестииии...

    10:51 27.12.2024

  • 11 мишо говняра

    43 2 Отговор
    кафяв рапър от маалата, който стана хамерикански тираджия плюещ по България.Много важна личност, важна новина!

    10:51 27.12.2024

  • 12 Стойко

    34 3 Отговор
    До там ли падна козяк журналистиката, да ни уведомява за съществуването на това нещо?!?

    10:53 27.12.2024

  • 13 Моряка

    27 2 Отговор
    Голям праз!

    10:55 27.12.2024

  • 14 Какъв е тоя?

    23 2 Отговор
    Местя го!

    11:00 27.12.2024

  • 15 Находчив

    7 11 Отговор
    Да е жив и здрав.

    11:01 27.12.2024

  • 16 Механик

    35 1 Отговор
    Още малко и ще изкарате тоя нищоправец, будител?!
    Абсолютен бездарник, който като видя че за нищо не става, замина за САЩ "да се реализирВА". От там плюеше по всичко българско с надеждата да го ваемат някъде не хранилка.Обаче това не се случи и той стана шофьор на такси. Да ама то там си се иска труд и лишения и той реши да се върне в България.
    Върна се в България и сега отново е НИЩО.

    11:12 27.12.2024

  • 17 сащисан кравар

    24 1 Отговор
    Не може да му се отрече на този дребосък, че при Бай Дончо трудно, ще вирее и затова се е върнал при кирчовците😅

    11:13 27.12.2024

  • 18 Свободен

    2 15 Отговор
    Не ми беше известен, докато предсказа съвсем точно нападението над Украйна!
    Предсказа и яростната съпротива, която ще последва!
    Оттогава спечели уважението ми!
    Да е жив и здрав!

    Коментиран от #21, #23

    11:21 27.12.2024

  • 19 Някой ще отговори ли

    20 1 Отговор
    И защо трябва да ни се съобщава това? Кой е този, че такова внимание? Що за никнейм с който да се представя? Факти, когато цензурирате нямате равни, а вас кой да ви цензурира?

    11:21 27.12.2024

  • 20 Шердан Българов

    24 0 Отговор
    Боли ме пат к а та за шамара както и за славуца кючека тия двамата опростачиха нацията !

    11:26 27.12.2024

  • 21 сащисан кравар

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    Мишодамус викаш, беги ве😅

    11:27 27.12.2024

  • 22 Гого шипара

    24 0 Отговор
    Човека е отскочил до България да си излекува зъбите и хемороидите че му е по-евтино а медиите го превръщат в сензация!

    11:52 27.12.2024

  • 23 Свободен от мозъка со

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    😂😂😂 същински Нострадамус

    Коментиран от #29

    12:14 27.12.2024

  • 24 За Шамара

    13 0 Отговор
    Ме боли У Я

    12:19 27.12.2024

  • 25 Деси

    0 8 Отговор
    Преди него бяха Амнистия.Next G, X-team също имат яки парчета.Като цяло музика с цинични текстове.Имах касетка Голямата комбина с Ванко 1 и си я слушах яко.

    12:41 27.12.2024

  • 26 ОБИДЕН БЪЛГАРИН!

    13 0 Отговор
    А аз станах на толкова,още преди седмица и изобще не ме отразихте...🙄😮‍💨😟🫢!

    12:52 27.12.2024

  • 27 Кой

    2 2 Отговор
    Скоро го гледах в едно интервю,може би преди месец . На интересен ли се правеше или си е природно ,,умен" не се разбра.Иначе да е жив и здрав!

    13:09 27.12.2024

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Рънърса

    5 0 Отговор
    Еийй, кога пък ги излежа толкоз, бре.

    14:06 27.12.2024

  • 31 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    Мчи УСАто ни му дават да пей и гу ниибавът. Издигна са до драйвър на юбер тахи. Тряа да гърби, ризбииш ли. Са ше са бори за развитието на балгерианската култура начи и ша са издигним до космически нива.

    14:27 27.12.2024

  • 32 покруса

    6 1 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ! Плесници разни.

    14:37 27.12.2024

  • 33 Умирам от смях

    7 0 Отговор
    Няма друг такъв палячо, а иначе в Пловдив преди точно 20 години изяде наистина шамарите

    15:52 27.12.2024

  • 34 Роза

    7 0 Отговор
    Нали преди няколко години Шамара беше казал в интервю,което поместиха във Факти,че той е един от българите,които най много не искат да се връщат в БГ?!Защо сега се върна???Или си мисли,че хората не помнят какво е говорил?!Навремето той беше сензация с неговите цинични текстове,ама сега залезе и кой го знае?!"Тъй отминава световната слава!"-латинска сентенция.

    17:17 27.12.2024

  • 35 Моряка

    1 0 Отговор
    Шамара и култура?А бе вие наред ли сте?

    10:12 09.01.2025

  • 36 бай ганьо

    0 0 Отговор
    Тоя не го ли съдиха за проституция?

    10:39 27.12.2025