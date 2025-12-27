Сандра Бълок посети спектакъл с Киану Рийвс

Актрисата Сандра Бълок присъства на представление с Киану Рийвс, съобщава People. 61-годишната актриса носеше вталено яке. Косата ѝ беше оформена на къдрици, а гримът ѝ беше розов.
„Тя беше невероятно мила с всички, които срещаше. И когато я гледах с Киану, сякаш времето за тях беше спряло“, каза вътрешен човек пред изданието.
Наскоро се обсъждаше евентуално събиране между Сандра Бълок и бившия ѝ приятел Брайън Рандал. През ноември 2022 г. вътрешен човек заяви, че причината за раздялата са различните възгледи на Бълок и Рандал за брака.
„Широко известно е, че Брайън е искал да узакони отношенията си със Сандра, но тя не е виждала нужда да поеме по този път. С течение на времето това се превърна в сериозен проблем“, каза вътрешният човек.
Заслужава да се отбележи, че Брайън е искал не само да се ожени за Сандра, но и да осинови децата ѝ, което я е объркало също толкова много. Актрисата вече се беше борила за попечителство над сина си Луис с първия си съпруг, телевизионният водещ Джеси Джеймс, и сега се страхува, че историята може да се повтори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак боза
Коментиран от #2, #10
11:26 27.12.2025
2 Наистина
До коментар #1 от "Пак боза":е много посредствена.
11:32 27.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе
11:48 27.12.2025
5 ахахаха
До коментар #3 от "Венелино моме":Айде сега, подробности
11:48 27.12.2025
6 Новичок
11:49 27.12.2025
7 Нирвана
11:50 27.12.2025
8 цербер
11:59 27.12.2025
9 Дивата кодка
12:07 27.12.2025
10 Хич даже
До коментар #1 от "Пак боза":Бълок не е била на представление С Рийвс, а на представление На Рийвс. В очакване на Годо. Хората от NBC си го казаха, ама учете ги тия чужди езици, Венелина?!
12:08 27.12.2025
11 Уточнение
12:26 27.12.2025