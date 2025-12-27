Сандра Бълок посети спектакъл с Киану Рийвс

Актрисата Сандра Бълок присъства на представление с Киану Рийвс, съобщава People. 61-годишната актриса носеше вталено яке. Косата ѝ беше оформена на къдрици, а гримът ѝ беше розов.

„Тя беше невероятно мила с всички, които срещаше. И когато я гледах с Киану, сякаш времето за тях беше спряло“, каза вътрешен човек пред изданието.

Наскоро се обсъждаше евентуално събиране между Сандра Бълок и бившия ѝ приятел Брайън Рандал. През ноември 2022 г. вътрешен човек заяви, че причината за раздялата са различните възгледи на Бълок и Рандал за брака.

„Широко известно е, че Брайън е искал да узакони отношенията си със Сандра, но тя не е виждала нужда да поеме по този път. С течение на времето това се превърна в сериозен проблем“, каза вътрешният човек.

Заслужава да се отбележи, че Брайън е искал не само да се ожени за Сандра, но и да осинови децата ѝ, което я е объркало също толкова много. Актрисата вече се беше борила за попечителство над сина си Луис с първия си съпруг, телевизионният водещ Джеси Джеймс, и сега се страхува, че историята може да се повтори.