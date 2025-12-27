Новини
Сандра Бълок посети спектакъл с Киану Рийвс

27 Декември, 2025 11:19 885 11

  • сандра бълок-
  • киану рийвс-
  • спектакъл

"Когато я гледах с Киану, сякаш времето за тях беше спряло“, каза вътрешен човек

Сандра Бълок посети спектакъл с Киану Рийвс - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Сандра Бълок присъства на представление с Киану Рийвс, съобщава People. 61-годишната актриса носеше вталено яке. Косата ѝ беше оформена на къдрици, а гримът ѝ беше розов.

„Тя беше невероятно мила с всички, които срещаше. И когато я гледах с Киану, сякаш времето за тях беше спряло“, каза вътрешен човек пред изданието.

Наскоро се обсъждаше евентуално събиране между Сандра Бълок и бившия ѝ приятел Брайън Рандал. През ноември 2022 г. вътрешен човек заяви, че причината за раздялата са различните възгледи на Бълок и Рандал за брака.

„Широко известно е, че Брайън е искал да узакони отношенията си със Сандра, но тя не е виждала нужда да поеме по този път. С течение на времето това се превърна в сериозен проблем“, каза вътрешният човек.

Заслужава да се отбележи, че Брайън е искал не само да се ожени за Сандра, но и да осинови децата ѝ, което я е объркало също толкова много. Актрисата вече се беше борила за попечителство над сина си Луис с първия си съпруг, телевизионният водещ Джеси Джеймс, и сега се страхува, че историята може да се повтори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пак боза

    5 0 Отговор
    Не ставаш колежке, смени си професията.

    Коментиран от #2, #10

    11:26 27.12.2025

  • 2 Наистина

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак боза":

    е много посредствена.

    11:32 27.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    А па я си го преместИх.

    11:48 27.12.2025

  • 5 ахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Венелино моме":

    Айде сега, подробности

    11:48 27.12.2025

  • 6 Новичок

    1 0 Отговор
    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    11:49 27.12.2025

  • 7 Нирвана

    2 0 Отговор
    Западът съвсем рухна, я какви са хоумлеси големите им актьори. Наркоман до наркомана.

    11:50 27.12.2025

  • 8 цербер

    0 1 Отговор
    Косата ѝ не е оформена на къдрици, а си е права. Сандра е много нежна и симпатична жена.

    11:59 27.12.2025

  • 9 Дивата кодка

    0 0 Отговор
    Нали му караше камиона в Скорост

    12:07 27.12.2025

  • 10 Хич даже

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак боза":

    Бълок не е била на представление С Рийвс, а на представление На Рийвс. В очакване на Годо. Хората от NBC си го казаха, ама учете ги тия чужди езици, Венелина?!

    12:08 27.12.2025

  • 11 Уточнение

    0 0 Отговор
    “Наскоро се обсъждаше евентуално събиране между Сандра Бълок и бившия ѝ приятел Брайън Рандал. “ колко наскоро да е било като Рандал почина през 08/2023 след боледуване? Не сте си проверили Фактите.

    12:26 27.12.2025