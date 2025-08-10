Защо кучетата и котките ядат трева?

Вероятно сте забелязвали, че кучето или котката ви понякога похапват трева. На пръв поглед това изглежда странно, особено при котките, които са хищници по природа. Но защо всъщност домашните любимци посягат към зелените стръкове?

„Съществуват доста теории“, обяснява д-р Джейми Лавджой, ветеринар от Stack Veterinary Hospital в Сиракюз, Ню Йорк. „Наблюдаваме ядене на трева както при кучета, така и при котки, въпреки че тези два вида технически нямат физиологичния апарат да смилат ефективно големи количества растителност.“

Тревопасните животни разполагат със специални чревни бактерии, които разграждат твърдата целулоза, а много от тях имат и многокамерни стомаси и по-дълъг храносмилателен тракт. При кучетата и котките това липсва.

Една от най-популярните теории е, че любимците ядат трева, за да успокоят стомаха си. „В повечето случаи тревата излиза почти непроменена – било чрез повръщане, или с изхождането“, казва Лавджой. „Това дава повод за много стари поверия.“

Научните данни обаче показват, че заболяване е причина само в малък процент от случаите. В проучване от 2008 г., в което участват 1571 собственици на кучета, 68% съобщават, че любимците им ядат растения ежедневно или седмично, но едва 8% са забелязали признаци на неразположение преди това.

Две подобни изследвания сред собственици на котки, публикувани през 2021 г. в списание Animals, установяват, че само 6% от котките са изглеждали болни преди да ядат трева. Все пак 27% и 37% от тях често са повръщали след това.

Популярната хипотеза, че тревата помага за изхвърляне на космени топки, също не се потвърждава. Проучването не открива разлика в поведението между дългокосмести и късокосмести котки.

Тревопасното поведение е наблюдавано и при диви кучета и котки, което предполага, че то може да е вродено. Според някои учени дивите хищници ядат трева, за да изчистват червата си от паразити – възможно е и домашните животни да го правят по същата причина, макар че в САЩ това е трудно за доказване заради ниските нива на паразитна обремененост.

Въпреки че тревата няма осезаема хранителна стойност, някои специалисти предполагат, че тя може да доставя микронутриенти като витамини от група В. При здрави домашни любимци на пълноценна диета обаче това е малко вероятно.

„Ако животното е здраво, храни се балансирано и от време на време похапва трева или котешка мента, няма причина за тревога“, казва д-р Лори Телър, клиничен професор в Texas A&M College of Veterinary Medicine. „Но ако проявява непрекъснато желание за растения, повръща често или има разстройство, това вече е повод за посещение при ветеринар.“

Проучванията по темата са сравнително малко, тъй като поведението рядко води до сериозни здравословни проблеми, а финансирането обикновено е насочено към по-тежки заболявания.

Според д-р Лавджой най-вероятното обяснение е просто: повечето домашни любимци ядат трева, защото им харесва – за вкус, за занимание или от любопитство.

„Няма единствена причина котките и кучетата да избират да ядат трева. Мотивите вероятно са толкова, колкото са и видовете трева“, обобщава Телър. „Някои животни просто я харесват.“