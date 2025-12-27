Новини
Mария Игнатова и Нойзи изпращат 2025 г. с усмивка

27 Декември, 2025

  • мария игнатова-
  • ивайло цветков – нойзи-
  • коледа

Двамата са успели да намерят път един към друг и да запазят брака си

Mария Игнатова и Нойзи изпращат 2025 г. с усмивка - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Mария Игнатова изпраща 2025 г. с усмивка и усещане за постигнат успех както в личния си живот, така и в професионалната сфера. Последните месеци се оказаха повече от благосклонни към блондинката. Тя самата ги определи като най-силните и щастливи за нея.




"Ноември и декември отвяха всички останали класацията на 2025-а", написа водещата в социалните мрежи.

След периоди на изпитания и съмнения Мария и настоящият ѝ мъж Ивайло Нойзи Цветков са успели да намерят път един към друг и да запазят брака си, пише Уикенд. За хората от близкото им обкръжение това не е изненада двамата винаги са демонстрирали готовност да се борят за връзката си дори когато нещата не вървят по план.

Днес съпрузите изглеждат по-сплотени и уверени от всякога.

Успоредно с личното щастие, 2025-a ce оказва силна и в професионален аспект за Игнатова. Тя участва в няколко успешни проекта, затвърждавайки позицията си на едно от най-разпознаваемите и харесвани лица в родния ефир.




  • 1 Сандо

    4 1 Отговор
    И защо да не се хилят?Нойзи не е в панделата,даже и колата му върнаха.

    12:15 27.12.2025

  • 2 Бялджип

    3 0 Отговор
    Крайно антипатични същества. Подушили са се и събрали, защото са от едно тесто замесени, с една мая заквасени.

    12:21 27.12.2025

  • 3 Само питам

    1 0 Отговор
    Кое от дърветата зад Мария е Нойзи?Сигурни ли сте,че той снима?

    12:21 27.12.2025

  • 4 Бате Енчо

    2 0 Отговор
    В климактериума нямаш избор, разбирам я мария.

    12:22 27.12.2025