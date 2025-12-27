Новини
Сашо Кадиев изненада жена си Ивелина Чоева с втори годежен пръстен

Сашо Кадиев изненада жена си Ивелина Чоева с втори годежен пръстен

27 Декември, 2025 15:28 534 13

"Тази Коледа имаме годишнина от годежа.", заяви актьорът

Снимка: Инстаграм
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дни преди Коледа Сашо Кадиев изненада жена си Ивелина Чоева с втори годежен пръстен. Красавицата трябваше да премине някои предизвикателства, за да получи обещаната, но тайна награда. Моделката стреля с пушка по мишена, като изненадващо се справи доста добре. След това Ивелина трябваше да направи нещо, което при други условия не би се осмелила, а именно да изяде за определено време чаша ягоди с шоколад.

Красавицата се оплака, че не било здравословно, но изгълта сладкото изкушение, след което заслужено беше поведена от водещия на "Кой да знае" по bTV към изненадата си. Сашо сложи превръзка на очите ѝ, за да не може да познае къде отиват. Така че Ивелина беше в неведение по пътя и затова точно преди да достигнат дестинацията, косата ѝ се оплете в клоните на бор.

Вече в магазина, Сашо махна превръзката от очите на любимата си. Само миг беше нужен на Ивелина, за да разпознае, че са в магазина на любимия ѝ български бранд за ръчно направени бижута. Ивелина така се шашна, че запищя от радост, пише HotArena. А после погледът ѝ се спря на мечтания пръстен, поставен в елегантна кутийка точно пред нея. Красавицата го била харесала от благотворителна кампания на бранда, за което Сашо Кадиев научил и решил да я зарадва предколедно. Пръстенът е от бяло злато с интересни детайли и има два диаманта.

"Тази Коледа имаме годишнина от годежа. С този пръстен искам де ти покажа, че всеки път, ако трябва да избирам бъдеща съпруга, това ще си ти“, заяви романтичният Сашо Кадиев и ѝ сложи пръстена.

"Сашиии, много те обичам! И аз всеки ден избирам теб“, възкликна Ивелина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гръндж

    5 0 Отговор
    На Сашко Къдеев мама Евро ли му е дала пари за този пръст ен?

    15:32 27.12.2025

  • 2 Аман

    2 0 Отговор
    Да ни изненадат с дете

    15:32 27.12.2025

  • 3 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    15:32 27.12.2025

  • 4 Този с друго надали и може да я изненада

    6 0 Отговор
    Сашко много приятели ще имаш

    15:33 27.12.2025

  • 5 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    И 10 да и даде това мекотело няма шанс .Чоева го търпи докато свекърва и е уреди както уреди шматката да почне да се лигави по ТВ тата

    15:34 27.12.2025

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    И тази ще напали с 200 .
    Има мъже ,на които като им се дое бе се женят.

    15:34 27.12.2025

  • 7 Прекалено е

    6 0 Отговор
    Стига вече с това нахално семейство! Конкуренция на стоичковата фамилия по реклами!

    15:36 27.12.2025

  • 8 Честита Коледа и Весела Нова Година!

    2 2 Отговор
    Не е тъпо да вярваш в Дядо Коледа!
    Тъпо е да вярваш на мутрата Борисов!
    Три пъти осъждан от български съд за лъжа!

    15:36 27.12.2025

  • 9 Настопроценти

    0 0 Отговор
    С втория годежен пръстен Чоева ще се цънцари доста.

    15:41 27.12.2025

  • 10 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Това момче е една кръгла нула. На мама момчето. Толкова дразнещо и с тъпо чувство за хумор.

    15:41 27.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    0 0 Отговор
    Мамин Сашко е от другия бряг

    15:43 27.12.2025

  • 13 404

    1 0 Отговор
    С една роля и стотици сФ..ки в БГ както и Европарламента ставаш фактор.Факт

    15:43 27.12.2025