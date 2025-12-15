Новини
Любопитно »
Деси Станкова с нов прочит на „Рождество“ – почит към Ваня Костова и създателите на песента (ВИДЕО)

Деси Станкова с нов прочит на „Рождество“ – почит към Ваня Костова и създателите на песента (ВИДЕО)

15 Декември, 2025 12:13 251 0

  • десислава станкова-
  • ваня костова-
  • рождество

Специална благодарност Деси отправя към Боян Михайлов, сина на Ваня Костова

Деси Станкова с нов прочит на „Рождество“ – почит към Ваня Костова и създателите на песента (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В навечерието на Рождествените празници певицата и вокален педагог Десислава Станкова представя своята версия на песента „Рождество“ – изпълнение, пропито с дълбоко уважение към незабравимата Ваня Костова.

Песента има особено място в живота на Деси, която я изпълнява за първи път едва на 17 години и завоюва редица национални отличия именно с нея. Днешният ѝ прочит е лично и съкровено посвещение – към нейния син, към семейството, приятелите и всички, които безусловно я подкрепят в творческия ѝ път.

Специална благодарност Деси отправя към Боян Михайлов, сина на Ваня Костова, за доверието, подкрепата и благословията към новата версия на песента.

Сърдечни благодарности отправя и към отец Данаил от храм „Св. Св. апостоли Петър и Павел“ в гр. Велики Преслав – най-старата действаща църква във Варненската и Великопреславската митрополия. Храмът, със своята близо 220-годишна история, приютява духа на Възраждането и живата християнска вяра, превръщайки се в естествена сцена за заснемането на видеото.

В клипа участват три поколения, вплели светлина, любов и християнски добродетели – Баба Атанаска на 91 г. от село Миланово, самата Деси Станкова, и десет годишната Виолета Димитрова от НУ „Княз Борис I“ – гр. Шумен.

„Да вплетеш светлина, вяра и любов през три поколения – това е истинският смисъл на Рождество“, споделя Деси и пожелава на всички зрители да се върнат към себе си, да се преклонят и да намерят смирение в празничните дни.

Професионалният адио запис и мастериране са дело на Диян Димитров, а видео реализацията, монтиране, режисиране и ефекти – на Антон Драганов. Стайлингът е поверен на Ева Танева – ръководител на фолклорен клуб „Омая“, гр. Търговище.

Локацията на заснемането – храм „Св. Св. апостоли Петър и Павел“ във Велики Преслав – добавя допълнителна духовна дълбочина към музикалния проект.

Паралелно с новия си празничен подарък към публиката, Деси припомня и своята авторска песен „Две души“, представена в края на юни. В отговор на многобройните запитвания от почитатели, тя предоставя оригиналния инструментал на песента в YouTube, за да може всеки желаещ да я изпее в собствена интерпретация.

https://www.youtube.com/watch?v=v3H2ql8-b_E


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ