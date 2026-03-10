Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стотици дами се почувстваха като кралици сред най-добрите еротични танцьори у нас

10 Март, 2026 21:15 864 23

  • дами-
  • кралици-
  • 8 март-
  • стриптийзьор-
  • oblk

Дамите се насладиха и на светлинното и огнено шоу на Тихомир Йовчев

Стотици дами се почувстваха като кралици сред най-добрите еротични танцьори у нас - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Десетки сексапилни артисти, с много история и опит зад гърба си, забавляваха публика само от дами, в рамките на цели 3 часа, без почивка и без задръжки. Рожденичка получи за подарък специален танц, бъдеща булка съчета празника със своето моминско парти и стотици дами изпаднаха в екстаз от няколко часа забавление.

В клуб OBLK, на една сцена се събраха най-добрите стриптийзьори в България, като организаторите и създателите на еротичната сцена в България STRIP.BG, успяха да съберат на едно място танцьори от групи като “Мастърс”, “Грандос”, някои от старите попълнения на “Максимус”, легендите от шоу бар No Limit и екзотични мачовци от Куба.

Дамите се насладиха и на светлинното и огнено шоу на Тихомир Йовчев, скеч закачки и други горещи атракции…

Поради големия интерес и успех на шоуто, то ще се повтори на 9-ти май, когато организаторите са замислили нещо грандиозно.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да попитам

    9 0 Отговор
    А,там ли е Миглена Ангелова -мис климакс ,и Ваня Червенкова -мис Бизон пиги .

    Коментиран от #14

    21:17 10.03.2026

  • 2 Сталин

    15 0 Отговор
    Чакай малко,отивам да повръщам

    Коментиран от #4

    21:18 10.03.2026

  • 3 Сталин

    16 0 Отговор
    Само черни банани ни липсваха в България

    21:18 10.03.2026

  • 4 Да попитам

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Единия от танциорите е кюмюр от маалата .

    Коментиран от #9

    21:19 10.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Див селянин

    7 1 Отговор
    Га зема аннъ лопата, дей 6а и боклуците ви.

    21:20 10.03.2026

  • 7 Руски колхозник

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Така е свикнала с т0пките на шефа си че кивитата ги яде цели 🤣🤣🤣

    21:22 10.03.2026

  • 8 А що

    7 0 Отговор
    Дири там този обратен негър? Дамите не баш на това се надяват!

    21:22 10.03.2026

  • 9 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да попитам":

    А другите са пе🌈дали

    21:23 10.03.2026

  • 10 Тракиец

    8 0 Отговор
    Ако има европейка и българка която да се кефи на негри то тя е за въжето или за куршум в тиквата или за чук в черепа ..кубински мачовци сиреч НЕ.ГРИ ОТ АФРИКА М..А .Й..МУНИ ..а авторката на този по сквил е доказана зоофилка и ментално увреден ПА.РЦАЛ БО.КЛУК

    21:23 10.03.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Опър-дявали са им кочаните.🤣🥳🖕

    21:23 10.03.2026

  • 12 ЕстетЪ

    12 0 Отговор
    Щяха да го почувстват, ако имаше истински мъже там, а не пе де раси и някакъв транс циганин

    Коментиран от #16

    21:24 10.03.2026

  • 13 Сталин

    7 0 Отговор
    Абе къде е батко (Киру)

    21:25 10.03.2026

  • 14 Охрана

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да попитам":

    Абе видех няколко бабки да влачат по две кофи лубрикант на влизане, ама то - танцьорите се обичат един - друг!

    21:25 10.03.2026

  • 15 Жена

    6 0 Отговор
    Повръщам върху тези не..гри ..гнус отврат

    21:25 10.03.2026

  • 16 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЕстетЪ":

    То истинските мъже не се кълчат на кол ,истинските мъже са с автомати и режат глави на негодници и бандити

    21:27 10.03.2026

  • 17 кат си кихнаха

    4 2 Отговор
    Дамите се насладиха и на горещи атракции…
    кат дедов кекс и млечен сладолед

    21:28 10.03.2026

  • 18 Гостенка

    5 0 Отговор
    Мислех че отивам на голям еб×алник, а стана голям чесалник! Разни нежни мъжлета въртят моторетките около колците и се гледат един друг, а на нас - пълен игнор! Всички жени сме с ръце под масите...

    21:34 10.03.2026

  • 19 Напомнящ

    9 0 Отговор
    Вие от "Факти"нещо бъркате!!! Истинските дами не посещават никога такива долнопробни бърдаци!!! Присъствалите там със сигурност са фенки на Педрохан ламите калушеви!!!

    21:38 10.03.2026

  • 20 Асан Насилев

    6 0 Отговор
    Бях там, нищо особено. Клецов като се напомпи, омаже с олио и качи на пилона, всички петроханци припадаме от кеф.

    21:46 10.03.2026

  • 21 Механик

    6 1 Отговор
    Това не са ДАМИ. Това са обикновени парцалани, дето са си повярвали, че са баш-най-фешън-ВИП.
    Такива като тия едно време дори не ги и шлякахме, щото бяха многи лесни, елементарни и безинтересни.
    Такова да го опнеш се искаше да си изпил доста концентрат и да не си виждал женско поне 6 месеца.
    Както и да е. И тия моди ще си отминат.

    21:46 10.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гнус

    3 0 Отговор
    Гнусно

    22:13 10.03.2026