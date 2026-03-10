Стотици дами се почувстваха като кралици сред най-добрите еротични танцьори у нас

Десетки сексапилни артисти, с много история и опит зад гърба си, забавляваха публика само от дами, в рамките на цели 3 часа, без почивка и без задръжки. Рожденичка получи за подарък специален танц, бъдеща булка съчета празника със своето моминско парти и стотици дами изпаднаха в екстаз от няколко часа забавление.
В клуб OBLK, на една сцена се събраха най-добрите стриптийзьори в България, като организаторите и създателите на еротичната сцена в България STRIP.BG, успяха да съберат на едно място танцьори от групи като “Мастърс”, “Грандос”, някои от старите попълнения на “Максимус”, легендите от шоу бар No Limit и екзотични мачовци от Куба.
Дамите се насладиха и на светлинното и огнено шоу на Тихомир Йовчев, скеч закачки и други горещи атракции…
Поради големия интерес и успех на шоуто, то ще се повтори на 9-ти май, когато организаторите са замислили нещо грандиозно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да попитам
Коментиран от #14
21:17 10.03.2026
2 Сталин
Коментиран от #4
21:18 10.03.2026
3 Сталин
21:18 10.03.2026
4 Да попитам
До коментар #2 от "Сталин":Единия от танциорите е кюмюр от маалата .
Коментиран от #9
21:19 10.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Див селянин
21:20 10.03.2026
7 Руски колхозник
До коментар #5 от "Сталин":Така е свикнала с т0пките на шефа си че кивитата ги яде цели 🤣🤣🤣
21:22 10.03.2026
8 А що
21:22 10.03.2026
9 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #4 от "Да попитам":А другите са пе🌈дали
21:23 10.03.2026
10 Тракиец
21:23 10.03.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
21:23 10.03.2026
12 ЕстетЪ
Коментиран от #16
21:24 10.03.2026
13 Сталин
21:25 10.03.2026
14 Охрана
До коментар #1 от "Да попитам":Абе видех няколко бабки да влачат по две кофи лубрикант на влизане, ама то - танцьорите се обичат един - друг!
21:25 10.03.2026
15 Жена
21:25 10.03.2026
16 Сталин
До коментар #12 от "ЕстетЪ":То истинските мъже не се кълчат на кол ,истинските мъже са с автомати и режат глави на негодници и бандити
21:27 10.03.2026
17 кат си кихнаха
кат дедов кекс и млечен сладолед
21:28 10.03.2026
18 Гостенка
21:34 10.03.2026
19 Напомнящ
21:38 10.03.2026
20 Асан Насилев
21:46 10.03.2026
21 Механик
Такива като тия едно време дори не ги и шлякахме, щото бяха многи лесни, елементарни и безинтересни.
Такова да го опнеш се искаше да си изпил доста концентрат и да не си виждал женско поне 6 месеца.
Както и да е. И тия моди ще си отминат.
21:46 10.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гнус
22:13 10.03.2026