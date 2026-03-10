Стотици дами се почувстваха като кралици сред най-добрите еротични танцьори у нас

Десетки сексапилни артисти, с много история и опит зад гърба си, забавляваха публика само от дами, в рамките на цели 3 часа, без почивка и без задръжки. Рожденичка получи за подарък специален танц, бъдеща булка съчета празника със своето моминско парти и стотици дами изпаднаха в екстаз от няколко часа забавление.

В клуб OBLK, на една сцена се събраха най-добрите стриптийзьори в България, като организаторите и създателите на еротичната сцена в България STRIP.BG, успяха да съберат на едно място танцьори от групи като “Мастърс”, “Грандос”, някои от старите попълнения на “Максимус”, легендите от шоу бар No Limit и екзотични мачовци от Куба.

Дамите се насладиха и на светлинното и огнено шоу на Тихомир Йовчев, скеч закачки и други горещи атракции…

Поради големия интерес и успех на шоуто, то ще се повтори на 9-ти май, когато организаторите са замислили нещо грандиозно.