Време е: Марая Кери официално откри коледния сезон! (ВИДЕО)

2 Ноември, 2025 13:52 455 4

Кралицата на Коледа обяви откриването на празничния сезон в типично неин стил

Време е: Марая Кери официално откри коледния сезон! (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп иконата Марая Кери, известна като „Кралицата на Коледа“, официално откри празничния сезон с ново тематично видео, в което се превъплъщава в образа на госпожа Коледа. В клипа, публикуван в социалните ѝ мрежи веднага след края на Хелоуин, 56-годишната певица се появява в бяла, ангелска визия с пера и крила, преди магически да се преобрази в червена коледна рокля с колан.

Видеото започва с кратка сценка, в която Марая Кери открива, че нейният грим е откраднат от недоволен елф. След като вдига ръце и произнася своята традиционна фраза „Време е!“, елфът се превръща в снежен човек, а певицата приема празничния си образ.

Клипът завършва с кадри, в които Кери лети над заснежен Ню Йорк, управлявайки шейна, докато звучи нейният емблематичен хит от 1994 г. All I Want For Christmas Is You.

В публикацията към видеото се посочва: „Марая Кери дава старт на празничния сезон 2025 с ежегодното си обявяване — Време е!“. Фенове на изпълнителката коментираха, че появата ѝ в полунощ на 1 ноември вече се е превърнала в ежегодно събитие, което бележи началото на коледния период.

Песента All I Want For Christmas Is You продължава да бъде едно от най-разпознаваемите и стриймвани коледни парчета в света. Към момента тя е слушана над два милиарда пъти в платформата Spotify, като само на Коледа миналата година е била пусната повече от 24,8 милиона пъти за едно денонощие.

По-рано тази година Марая Кери беше изправена пред съдебен иск, в който беше обвинена, че е копирала текста и мелодията на песен със същото заглавие, написана от Трой Пауърс и Анди Стоун през 1989 г. Съдът отхвърли обвиненията поради липса на доказателства, че нейната композиция от 1994 г. е била плагиат.


