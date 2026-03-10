Новини
Лизо показа, че е свалила близо 30 кг. в мини рокля (СНИМКИ)

10 Март, 2026 18:29

Пищната певица по-рано призна, че е използвала инжекции за отслабване

Лизо показа, че е свалила близо 30 кг. в мини рокля (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова

Пищната поп звездата Лизо демонстрира значително променената си фигура по време на концерт в Хюстън, след като през последните години премина през процес на отслабване, който самата тя описва като „освобождаване от тегло“. Певицата излезе на сцената в блестяща розова мини рокля с надпис „Lizzo Bowl“, комбинирана с черни обувки на ток със затворени пръсти, диамантено колие и металически сребристи нокти.

В публикация в Instagram 37-годишната изпълнителка благодари на публиката в Тексас с краткото послание: „Обичам те, Хюстън“, придружено от кадри от сцената. Според самата певица от 2023 г. насам тя е намалила телесното си тегло с приблизително 30 килограма и е редуцирала около 16 процента от телесните си мазнини.

Публикация, споделена от Lizzo (@lizzobeeating)

Лизо нееднократно е говорила публично за промяната във физическото си състояние и за причините зад нея. В есе, публикувано в платформата Substack през ноември, тя коментира обществения натиск върху външния вид и личните мотиви за промяна. В текста, озаглавен „Защо всички отслабват и какво да правим? С уважение – човек, който е отслабнал“, изпълнителката посочва, че процесът за нея никога не е бил свързан със стремеж към идеала за „слабост“.

Носителката на „Грами“ отбелязва, че винаги ще има тяло, което носи следите на значителна загуба на тегло, и подчертава, че това не променя отношението ѝ към собствената ѝ идентичност. По думите ѝ в последните години тя е усещала умора от факта, че общественото внимание често се концентрира върху килограмите ѝ, а не върху работата ѝ като артист.

Промяната в начина ѝ на живот започва в период, белязан от сериозно обществено напрежение около кариерата ѝ. След публичен скандал, свързан с обвинения за тормоз и токсична работна среда от страна на бивши танцьорки, Лизо признава, че е преживяла тежък емоционален период. Тя споделя, че по-рано е имала склонност към преяждане при силен стрес и депресия, но постепенно е започнала да променя навиците си.

Певицата също така отхвърли широко разпространени предположения, че отслабването ѝ е резултат единствено от медикаменти за контрол на теглото като Ozempic или Mounjaro. В по-късен етап тя призна, че за кратко е опитала подобно лечение, но подчерта, че основният фактор за промяната е свързан с хранителните навици и физическата активност.

Лизо показа, че е свалила близо 30 кг. в мини рокля (СНИМКИ)

Лизо посочва, че е ограничила консумацията на сладки храни сутрин и е започнала да предпочита по-солени и богати на протеини закуски. Когато включва сладки продукти в менюто си, тя се стреми те да бъдат комбинирани с въглехидрати или протеини, например бадемово масло и препечен хляб.

Според изпълнителката универсалният принцип, който стои зад всяка промяна в теглото, остава баланса между приетите и изразходваните калории. По думите ѝ именно този научно потвърден механизъм е в основата на начина, по който функционира човешкият организъм.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 стрии

    5 0 Отговор
    като змии, корем престилка, цици дисаги.

    18:41 10.03.2026

  • 2 Голям майтап

    5 0 Отговор
    Ааааааа, не благодаря, тлъсто не ям.

    18:45 10.03.2026

  • 3 Сигурно е

    6 0 Отговор
    отскочила до нужника, та затова така...

    18:47 10.03.2026

  • 4 Туй ще покори Евровиззия

    2 0 Отговор
    от първия път !

    19:03 10.03.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Свалила 30 кг?!?
    При оставащи още повече от 130 кг живо месо и сланини, това си е почти НИЩО...

    19:08 10.03.2026