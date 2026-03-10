Новини
Криминалната мистерия „Мамник“ по БНТ 1 пренася зрителите век назад

10 Март, 2026 21:45 547 5

Исторически конфликт бележи личната история на Лазар в десетия епизод на сериала

Кадър: БНТ
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 криминалната мистерия „Мамник“ ще пренесе зрителите един век назад. Действието в десети епизод ще се развие в западните покрайнини и Трънска област точно след подписването на Ньойския мирен договор. Историческите събития от този период ще бележат и една от най-важните нишки за развитието на действието в сериала и последвалата съдба на познатите герои.

Криминалната мистерия „Мамник“ по БНТ 1 пренася зрителите век назад
Кадър: БНТ

Лазар (Гринго-Богдан Григоров) ще се върне към корените си и ще успее да си спомни част от събитията, случили му се, докато е бил жив. Историческия конфликт по онова време, семейното му положение, отношенията с доведената му майка и малката му сестра ще се окажат в центъра на случващото се с него и съдбата му на плътеник. Едно негово решение ще се окаже ключово и за създаването на голямото зло, което до ден днешен дебне над село Вракола.

Какво се е случило по българските земи в началото на миналия век? В какво семейство е пораснал Лазар? Каква е връзката му с военните действия? Защо умира толкова млад и кой му дава прокобата да бъде плътеник? Има ли връзка всичко това с появата на Мамника – не пропускайте десетия епизод на „Мамник“ – този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1.


  • 1 радев = изМамник

    4 2 Отговор
    дойде ли БСП на власт я хиперинфлацийка, я държавно фалитче, я национална катастрофка и така вече 107 години

    ама вие пак гласувайте за Мунчо Ушите да въ опрай

    21:58 10.03.2026

  • 2 следя сериала

    3 4 Отговор
    Следя сериала. Ще гледам с интерес новия епизод. Поздравления за добрия сериал и игра на актьорите.

    Коментиран от #4

    22:08 10.03.2026

  • 3 Сила

    6 0 Отговор
    Магърдич се пренася век назад ...когато семейството му са скитали по друмите с шарени фургони и са правели дървени лъжици и паници !!! И са го заченали на ливадата , под върбата , край реката ....е една топла юлска нощ под звездите ...🛞🐎🌚

    22:11 10.03.2026

  • 4 театровед

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "следя сериала":

    отвратителен е... не бях гледал нещо така непоносимо лошо от както си позволих да видя гаврата на максим генчев с Ботев...

    22:12 10.03.2026

  • 5 Фонтанелков

    2 1 Отговор
    какво е плътеник? да не е прерожденец на петрохански пудел?

    22:17 10.03.2026