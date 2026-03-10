Криминалната мистерия „Мамник“ по БНТ 1 пренася зрителите век назад

Този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 криминалната мистерия „Мамник“ ще пренесе зрителите един век назад. Действието в десети епизод ще се развие в западните покрайнини и Трънска област точно след подписването на Ньойския мирен договор. Историческите събития от този период ще бележат и една от най-важните нишки за развитието на действието в сериала и последвалата съдба на познатите герои.

Кадър: БНТ

Лазар (Гринго-Богдан Григоров) ще се върне към корените си и ще успее да си спомни част от събитията, случили му се, докато е бил жив. Историческия конфликт по онова време, семейното му положение, отношенията с доведената му майка и малката му сестра ще се окажат в центъра на случващото се с него и съдбата му на плътеник. Едно негово решение ще се окаже ключово и за създаването на голямото зло, което до ден днешен дебне над село Вракола.

Какво се е случило по българските земи в началото на миналия век? В какво семейство е пораснал Лазар? Каква е връзката му с военните действия? Защо умира толкова млад и кой му дава прокобата да бъде плътеник? Има ли връзка всичко това с появата на Мамника – не пропускайте десетия епизод на „Мамник“ – този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1.