Бащата на Бритни Спиърс заплашва да се върне в живота ѝ след ареста

Поп звездата Бритни Спиърс е подложена на силно напрежение заради опитите на хора от нейното семейство и близко обкръжение да посредничат за евентуално помирение с отчуждения ѝ баща Джейми Спиърс, съобщава Page Six, позовавайки се на източници от Лос Анджелис.

Според човек, който поддържа редовен контакт както с приятелския кръг на певицата, така и с членове на семейството ѝ, 44-годишната изпълнителка е „силно напрегната“ от възможността баща ѝ отново да има роля в живота ѝ. Темата се е изострила особено след последния ѝ сблъсък със закона, когато тя беше задържана по подозрение за шофиране под въздействие на алкохол или други вещества.

От своя страна Джейми Спиърс, който в продължение на 12 години контролираше спорното съдебно попечителство над дъщеря си, според източници вече не желае да остава напълно откъснат от живота ѝ. Той се надява поне на възможност за разговор, който би могъл да доведе до известно сближаване.

Ситуацията е допълнително усложнена от позицията на двамата синове на певицата – Шон Престън Федърлайн и Джейдън Джеймс Федърлайн, които по информация на близки до семейството източници са възстановили отношенията си с дядо си през последните години. Според тях двамата биха приветствали възможността семейството да се помири след дългогодишните конфликти.

Въпреки това темата за баща ѝ остава изключително болезнена за Бритни Спиърс. Източници твърдят, че тя продължава да изпитва силно негодувание заради годините, прекарани под съдебно попечителство. Мярката беше въведена през 2008 г. след поредица от публични кризи в личния ѝ живот и даде на Джейми Спиърс контрол върху голяма част от решенията, свързани с кариерата, финансите и ежедневието ѝ. Попечителството беше прекратено едва през ноември 2021 г. след продължителна съдебна битка и масова обществена подкрепа чрез движението #FreeBritney.

По думите на източници, близки до изпълнителката, самата идея баща ѝ отново да присъства в живота ѝ предизвиква силен емоционален стрес. Някои хора от обкръжението ѝ смятат, че напрежението се е засилило през последните месеци, когато контактите със синовете ѝ са станали по-чести. Според тях това е допринесло за периоди на емоционална нестабилност и прибягване към алкохол като начин за справяне със стреса.

От другата страна приятели на Джейми Спиърс представят различна гледна точка. Те твърдят, че здравословното му състояние се е влошило през последните години и че той е дълбоко наранен от отказа на дъщеря си да поднови контактите с него. Според тях той се е надявал, че в трудни моменти тя ще го посети, но това не се е случило.

Семейни приятели настояват, че въпреки обществената критика към ролята му по време на попечителството, Джейми Спиърс винаги е смятал действията си за опит да защити дъщеря си. По думите им той често е казвал, че се гордее с това, че е помогнал да бъде стабилизиран животът ѝ и да бъде защитено финансовото ѝ състояние.

По време на съдебните процедури през 2021 г. адвокатката на Джейми Спиърс – Вивиан Л. Торийън – защитаваше тезата, че попечителството е било необходимо. В съдебни документи тя посочваше, че мярката е осигурила структура и защита за певицата в периоди на сериозни лични и здравословни трудности.

Малко преди окончателното прекратяване на попечителството Джейми Спиърс също изрази в съдебни документи притеснения относно психичното здраве на дъщеря си, като твърдеше, че надзорът е помогнал за стабилизирането на живота и кариерата ѝ.

Въпреки това отношенията между баща и дъщеря остават силно обтегнати. Според източници са правени няколко опита за посредничество, но Бритни Спиърс се страхува дори от възможността баща ѝ да се опита отново да получи юридически контрол върху живота ѝ – макар подобен сценарий да се смята за изключително малко вероятен от правна гледна точка.

Ситуацията около певицата отново привлече внимание, след като миналата седмица тя беше задържана по подозрение за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици. Според полицията в окръг Вентура тя трябва да се яви пред съда на 4 май.

След ареста нейният представител определи случилото се като „нещастен и напълно недопустим инцидент“, като подчерта, че певицата възнамерява да сътрудничи на властите и да предприеме необходимите стъпки за стабилизиране на личния си живот.