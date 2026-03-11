Новини
Любопитно »
Raye превърна личната история от сингъла „Nightingale Lane“ в символична плоча

11 Март, 2026 07:15 409 1

„Сложихме една хубава плоча на любимия пъб на бившия ми, за да не забравя никога."

Raye превърна личната история от сингъла „Nightingale Lane“ в символична плоча - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската певица и автор на песни Raye привлече вниманието на феновете с нестандартен жест, свързан с новия ѝ сингъл “Nightingale Lane”. Пред популярния пъб The Nightingale в южен Лондон се появи синя паметна плоча в чест на певицата – стилизирана като традиционните британски исторически табели. На нея пише: „Raye преживя най-голямата любовна раздяла в живота си тук“ - реплика, която препраща директно към началния текст на песента.

Оказва се, че поставянето ѝ е било замислено като закачлив и доста личен жест. В публикувано видео в TikTok, заснето пред пъба, Raye разкрива, че тя и екипът ѝ умишлено са поставили плочата пред любимото заведение на неин бивш партньор. С чувство за хумор тя коментира:

„Сложихме една хубава плоча на любимия пъб на бившия ми, за да не забравя никога."

@raye my dramatic era 🎻🥹 #raye #newmusic #cheers #nightingalelane ♬ Nightingale Lane. - RAYE

В коментарите се включва и сестра ѝ Absolutely, която с чувство за хумор отбелязва, че да бъдеш бивш партньор на автор на песни не е лесно.

“Nightingale Lane” излезе в края на февруари и е вторият сингъл от предстоящия албум на Raye, This Music May Contain Hope, който ще излезе на 27 март. След изпълнението ѝ на сцената на Brit Awards по-рано този месец, “Nightingale Lane” достигна №20 в британската класация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    Британската певица и авторКА на песни- Raye ...

    07:26 11.03.2026