Марко Дуганджич: Дошъл съм в Левски за големи неща

11 Март, 2026 07:59 689 7

Хърватинът изгледа победата над Локомотив Пловдив с 1:0 в понеделник

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски показа как са преминали първите часове на новия таран Марко Дуганджич на „Герена“. Хърватинът изгледа победата над Локомотив Пловдив с 1:0 в понеделник, а пред клубната камера каза, че всеки мач оттук нататък през сезона ще е тежък. Той си припомни и периода в ЧФР Клуж, където преди няколко години бе съотборник с Кристиан Димитров.

„Бях на стадиона срещу Локомотив Пловдив. Беше тежък мач. Всеки отбор иска да победи най-добрия тим в лигата. Всеки мач ще е тежък, но взехме трите точки, което е най-важното в момента и продължаваме“, сподели Дуганджич.

„Знам, че Левски е най-големият клуб в България и един от най-големите на Балканите. Имат много трофеи, много мачове в Европа. Много съм щастлив да съм тук“, продължи хърватинът и коментира още Кристиан Димитров, с когото е делил съблекалня в румънския ЧФР Клуж: „Ние сме добри приятели с него. Спечелихме заедно титлата в Румъния. Невероятен човек е и много добър играч. Все още не съм имал време да го видя, но и това ще се случи тези дни“.

Накрая Дуганджич се обърна и към феновете на Левски със силни надъхващи думи: „Нека да направим големи неща заедно. Вече видях колко много подкрепят отбора и това е от каквото се нуждаем“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бизонче

    7 2 Отговор
    Поне е здраво, бяло момче. Омръзна ми да гледам печурки по метър и шейсет на атакуващи пизиции.

    Коментиран от #5

    08:07 11.03.2026

  • 3 Щирлиц Ото фон

    6 2 Отговор
    Идват кат АСЛАН
    Ще си тръгне ли.....на-СРАН ?

    08:07 11.03.2026

  • 4 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    8 0 Отговор
    Ха да видимЕ , ще вкара ли гол на ЛУДИТЕ ? Че напоследък сините момчерлии само губят от тях , че и гол не мож вкарат !

    08:08 11.03.2026

  • 5 Смях и Сеир

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бизонче":

    С еддна дума - Силен като вол и почти толкова умен ли ?

    08:09 11.03.2026

  • 6 фюзелажен щуцер

    4 0 Отговор
    Я кажете каква ще му е заплатата на туй момче ?

    08:10 11.03.2026

  • 7 Знаем си комисионните

    2 0 Отговор
    Демек за голяма неустойка

    08:29 11.03.2026

