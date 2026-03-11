Марко Дуганджич: Дошъл съм в Левски за големи неща

Левски показа как са преминали първите часове на новия таран Марко Дуганджич на „Герена“. Хърватинът изгледа победата над Локомотив Пловдив с 1:0 в понеделник, а пред клубната камера каза, че всеки мач оттук нататък през сезона ще е тежък. Той си припомни и периода в ЧФР Клуж, където преди няколко години бе съотборник с Кристиан Димитров.
„Бях на стадиона срещу Локомотив Пловдив. Беше тежък мач. Всеки отбор иска да победи най-добрия тим в лигата. Всеки мач ще е тежък, но взехме трите точки, което е най-важното в момента и продължаваме“, сподели Дуганджич.
„Знам, че Левски е най-големият клуб в България и един от най-големите на Балканите. Имат много трофеи, много мачове в Европа. Много съм щастлив да съм тук“, продължи хърватинът и коментира още Кристиан Димитров, с когото е делил съблекалня в румънския ЧФР Клуж: „Ние сме добри приятели с него. Спечелихме заедно титлата в Румъния. Невероятен човек е и много добър играч. Все още не съм имал време да го видя, но и това ще се случи тези дни“.
Накрая Дуганджич се обърна и към феновете на Левски със силни надъхващи думи: „Нека да направим големи неща заедно. Вече видях колко много подкрепят отбора и това е от каквото се нуждаем“.
