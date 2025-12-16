Майкъл Бубле задмина Марая Кери по приходи от коледна музика

Коледната музика отдавна е не само културен феномен, но и стабилен източник на приходи за част от най-известните имена в световната попиндустрия. Данни от музикалната индустрия и стрийминг платформите показват, че някои празнични песни продължават да генерират милиони всяка година от авторски и изпълнителски права, десетилетия след първото си издаване.

Макар „All I Want for Christmas Is You“ на Марая Кери да остава най-разпознаваемият съвременен коледен хит и ежегодно да оглавява класациите в края на годината, тя не е най-печелившият изпълнител в празничния сезон. По оценки на британски и американски медии, само от стрийминг и радиоизлъчване песента носи на Марая Кери между 7 и 8 милиона британски паунда годишно, без да се включват приходите от реклама, синхронизации и физически продажби.

Първото място по общи приходи от коледна музика обаче се държи от канадския певец Майкъл Бубле. Благодарение на албума си Christmas и трайното присъствие на песни като „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“ и „Holly Jolly Christmas“, Бубле се утвърди като неофициалния „крал на Коледа“. По данни от Spotify и индустриални анализи, приходите му от празнични стриймове надхвърлят 11 милиона паунда годишно, като общите му постъпления от платформата се изчисляват на около 26 милиона паунда.

На трето място се нарежда Ариана Гранде, въпреки че коледните песни представляват едва малка част от каталога ѝ. Хитът „Santa Tell Me“ се превърна в ежегоден фаворит в празничните плейлисти, а приходите ѝ от коледна музика се оценяват на близо 6 милиона паунда годишно. Това допълва значителните ѝ доходи от останалата част от дискографията, която продължава да доминира стрийминг платформите целогодишно.

Класиката „Last Christmas“ на Wham!, изпълнена от покойния Джордж Майкъл, остава сред най-доходоносните празнични песни в историята. Издадена през 1984 г., тя продължава да генерира около 4,5 милиона паунда годишно само от Spotify. След смъртта на Майкъл през 2016 г. правата върху песента остават ключов източник на приходи за неговото наследство.

Сред по-младите изпълнители Джъстин Бийбър също заема стабилна позиция с коледния си репертоар. Песни като „Mistletoe“ и „Christmas Love“, както и негови интерпретации на класически заглавия, му носят приблизително 3,5–3,6 милиона паунда годишно от стрийминг.

В списъка неизменно присъства и Бренда Лий, чийто „Rockin’ Around the Christmas Tree“ е записан през 1958 г., когато тя е едва на 13 години. Повече от шест десетилетия по-късно песента продължава да бележи рекордни слушания, като приходите от стрийминг се оценяват на около 3,5 милиона паунда годишно.

Експерти от музикалната индустрия отбелязват, че коледните песни имат рядкото предимство на циклична популярност – те се връщат на преден план всяка година, което ги превръща в дългосрочни активи. В ерата на дигиталното слушане това означава стабилен и предвидим доход за изпълнителите и носителите на правата, независимо от променящите се музикални тенденции.