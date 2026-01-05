И „Аватар 3“ събра приходи от над 1 милиард долара

Филмът Аватар 3 официално премина границата от 1 милиард долара приходи в световния боксофис, като за поредна седмица запази лидерската си позиция в Северна Америка. Продукцията добави нови 40 млн. долара от продажба на билети в САЩ, потвърждавайки силната си инерция и след празничния период, сочат данни на Exhibitor Relations и Box Office Mojo.

Третата част от мащабната сага на режисьора Джеймс Камерън е реализирала около 306 млн. долара в САЩ и Канада и приблизително 777 млн. долара от международните пазари, с което общите ѝ приходи достигат 1,08 млрд. долара. Особено силно представяне филмът отчита в Китай, Европа и Латинска Америка, където IMAX и премиум форматите продължават да генерират значителна част от оборота.

В центъра на историята отново са познатите герои, изиграни от Зоуи Салдана и Сам Уортингтън, които се завръщат в ролите на Нейтири и Джейк Съли. Сюжетът разширява митологията на Пандора, като въвежда нови племена и екосистеми и поставя героите пред по-мащабен конфликт, застрашаващ не само семейството им, но и баланса на планетата.

С този успех Камерън записва четвъртия си филм с приходи над 1 млрд. долара – постижение, което малцина режисьори могат да доближат. Преди „Аватар 3“ подобен резултат постигнаха Титаник, Аватар и Аватар: Природата на водата, като и трите заглавия се нареждат сред най-касовите продукции в историята на киното.

Анализатори от индустрията отбелязват, че стабилното представяне на „Аватар 3“ идва в момент, когато Холивуд продължава да разчита на утвърдени франчайзи, за да върне публиката в киносалоните. Филмът се възползва и от по-ограничена конкуренция в началото на годината, както и от силен интерес към визуалните технологии, които отново поставят Камерън в ролята на технологичен новатор.

В Топ 5 на боксофиса в САЩ тази седмица се нареждат още Зоотрополис 2, Прислужницата, Върховният Марти и Анаконда. Въпреки това „Аватар 3“ продължава да доминира пазара и се очаква да остане сред водещите заглавия още няколко седмици, преди да отстъпи място на пролетните премиери.

Успехът на филма допълнително засилва очакванията към следващите части от сагата, като Камерън вече потвърди, че работата по „Аватар 4“ и „Аватар 5“ продължава по график.