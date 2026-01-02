Новини
Димитър Рачков се помири с брат си на Коледа

2 Януари, 2026 15:35 983 8

  • димитър рачков-
  • брат-
  • петър рачков-
  • коледа-
  • рождество христово-
  • помирение

Семейството на комика е отпразнувало светлия празник заедно за пръв път от години

Димитър Рачков се помири с брат си на Коледа - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След дълги години дистанция и тежко семейно отчуждение, Димитър Рачков направи неочаквана крачка към помирение. По време на празниците комедиантът е прекарал Коледа заедно с брат си Петър, от когото дълго време се беше отрекъл.

За близките това е било истинско коледно чудо. Майката на Рачков, синът му, настоящата му половинка Виктория Кузманова, нейната дъщеря и майка споделили празничната трапеза, като този път липсвали само бившата съпруга на актьора – Христина Апостолова – и съпругът ѝ Евтим Милошев, пише plovdiv24.bg.

Години наред именно тази нетипична конфигурация – Рачков, бившата му жена и нейният настоящ мъж – предизвикваше недоумение и коментари.

Очевидно тази Коледа сложи край на традицията. Но пък на масата изненадващо се появил Петър, който беше осъден за разпространение на наркотици. Малко след разразилия се скандал Димитър Рачков публично прекъсна всякакви отношения с него.

Твърди се, че новата жена в живота на водещия го е склонила някак да направи един от най-трудните компромиси в живота си - да прости на брат си.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стават грешки а не чудеса

    2 0 Отговор
    Те вече не са деца
    Независимо че още майката предрешава

    15:38 02.01.2026

  • 2 влък

    4 0 Отговор
    Значи братчето на хРачков е наркос.Ястнооо!

    15:38 02.01.2026

  • 3 Урко

    5 0 Отговор
    Дано да му е дал и някой лев за бело

    15:47 02.01.2026

  • 4 Голяма

    4 0 Отговор
    грижа , бе !

    15:47 02.01.2026

  • 5 Дреме ми

    4 0 Отговор
    ...за скакачков де само рипаше и къчове мяташе в ,,Господарите"...
    С друго не го помня ,освен ,че бе поредният (но не и последният) на някаква...Мария...

    15:48 02.01.2026

  • 6 СМЕХОРИИ

    4 0 Отговор
    AUUU, ТОПНОВИНАТА В НАЧАЛОТО НА 2026 ГОД никойй не обръща внимание на новината

    15:53 02.01.2026

  • 7 Кой беше този ?

    0 1 Отговор
    А кой беше тоя, че да знаем и за брат му ?

    16:06 02.01.2026

  • 8 Смешник

    1 1 Отговор
    Абе какво ни занимавате с тоя клоун Рачков

    16:25 02.01.2026