Маслинова клонка: Крал Чарлз III смята да покани принц Хари и Меган за Коледа

Крал Чарлз III продължава подготовката за Коледа с ясно изразен символичен акцент, докато паралелно с това се подлага на лечение от онкологично заболяване. По информация на британски и американски медии, сред които Би Би Си и Radar Online, в двореца се обсъжда възможността монархът да отправи покана към по-малкия си син принц Хари и съпругата му Меган Маркъл за участие в семейните празнични събития.

77-годишният крал беше диагностициран по-рано тази година с неуточнена форма на рак, открита в ранен стадий по време на медицинска процедура. Бъкингамският дворец официално потвърди диагнозата през февруари, като оттогава насам Чарлз ограничи част от публичните си ангажименти, но продължи да изпълнява конституционните си задължения. По данни на кралски източници, цитирани от Би Би Си, лечението протича с „обнадеждаващ отговор“, като се очаква то да бъде редуцирано през следващата година.

На този фон се засилват спекулациите около евентуален жест на помирение към принц Хари, чиито отношения с кралското семейство остават обтегнати след оттеглянето му от официалните задължения през 2020 г. и последвалите публични разкрития в интервюта, документални продукции и мемоарната му книга „Резервен“. Според високопоставен кралски източник, цитиран от Radar Online, здравословното състояние на монарха е оказало влияние върху начина, по който той гледа на семейните конфликти.

„Поканата към принц Хари не е изключена. Ако кралят иска да събере семейството си за Коледа, той е наясно, че това може да бъде важен момент. Никога не е имало усещане, че емоционалната врата е напълно затворена“, посочва източникът.

Коментаторите отбелязват, че изминалата година е била особено трудна за британската монархия – както заради здравословните проблеми на краля, така и на принцесата на Уелс Кейт, която също преминава през лечение, така и заради продължаващите последици от скандалите около принц Андрю. В този контекст, по думите на вътрешни лица, Чарлз е мотивиран Коледата да има по-дълбоко лично и семейно значение.

Засега няма официално потвърждение от Бъкингамския дворец дали покана към херцозите на Съсекс действително ще бъде отправена, нито дали Хари и Меган биха я приели. Последните им публични изяви показват, че двойката продължава да живее в САЩ и да поддържа ограничен контакт с останалите членове на кралското семейство.

Въпреки това, според наблюдатели на кралските дела, самият факт, че подобна възможност се обсъжда, се разглежда като знак за потенциално смекчаване на тона и желание за поне частично семейно сближаване в момент, който за Чарлз III има както лична, така и историческа тежест.