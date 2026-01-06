Принц Хари ще се събере с отчужденото си семейство по-рано от очакваното

Британският принц Принц Хари може да се доближи до възстановяване на отношенията си с кралското семейство по-рано от очакваното, след като постигна напредък в продължителната си съдебна битка за осигуряване на полицейска защита при посещенията си във Великобритания.

Кралският и изпълнителен комитет за защита на високопоставени лица Ravec е извършил нова оценка на риска и е стигнал до заключението, че херцогът на Съсекс отговаря на изискванията за официална охрана. Решението идва след поредица от инциденти и аргументи, представени от адвокатите на Хари, че животът му е изложен на реална опасност без полицейска защита.

През май миналата година принц Хари се яви на двудневно съдебно изслушване в Лондон, където защитата му заяви, че отнемането на охраната го излага на сериозен риск. Първоначално съдът отсъди в полза на Ravec, като прие аргумента, че Хари не е действащ член на кралското семейство и следователно няма автоматично право на полицейска защита.

След загубата на делото принцът определи решението като опустошително и публично намекна, че Кралският двор е оказал влияние върху процеса. По-късно, през септември, той е изпратил писмо до вътрешния министър Шабана Махмуд, след като по време на негово посещение в Лондон човек със заплашително поведение е успял да се приближи на опасно близко разстояние до него, съобщи изданието The Independent.

Инцидентът е станал по време на визита на принца в детската благотворителна организация WellChild, когато въпросното лице е нарушило охранявана зона, въпреки че за деня е била осигурена полицейска защита. Два дни по-късно, при посещение в Импириъл Колидж Лондон, същият човек е направил нов опит да се доближи до Хари, но е бил спрян от член на частната му охрана.

Именно тези случаи са довели до решението на Ravec да започне нова оценка на заплахите. Принц Хари от години твърди, че той и семейството му – съпругата му Меган Маркъл и двете им деца, принц Арчи и принцеса Лилибет – не могат да бъдат в безопасност във Великобритания без държавна охрана, заради постоянни онлайн атаки и засилен медиен интерес.

Хари и Меган се оттеглиха от задълженията си като висши членове на кралското семейство през януари 2020 г. и оттогава живеят в Калифорния. В последните месеци двойката преживява и кадрови промени, след като дългогодишният им сътрудник Джеймс Холт напуска благотворителната им организация Archewell, а публичният им представител Мередит Мейнс също се разделя с тях след по-малко от година работа.

Новото решение на Ravec се разглежда от наблюдатели като потенциална стъпка към по-чести и по-сигурни посещения на принц Хари във Великобритания, което на свой ред може да отвори възможност за ограничено възстановяване на контактите му с кралското семейство, включително с баща му Крал Чарлз III.