Новини
Любопитно »
Коледна класика отне първото място в класациите на "All I want for Christmas is You" на Марая Кери за пръв път

Коледна класика отне първото място в класациите на "All I want for Christmas is You" на Марая Кери за пръв път

17 Декември, 2025 16:59 611 3

  • коледа-
  • класация-
  • марая кери-
  • първо място-
  • all i want for christmas is you-
  • last christmas

"Last Christmas" на Wham! зае челното място в класацията Global 200 на Билборд

Коледна класика отне първото място в класациите на "All I want for Christmas is You" на Марая Кери за пръв път - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Този коледен сезон Марая Кери вече не е единственият безспорен лидер в празничните класации. На 15 декември списание Billboard съобщи, че песента „Last Christmas“ на Wham! е оглавила класацията Global 200, което се случва за първи път, откакто чартът беше създаден през септември 2020 г., друга коледна песен да достигне първото място освен „All I Want for Christmas Is You“ на Кери.

По данни на Billboard, коледният хит на Марая Кери от 1994 г. е заемал върха на Global 200 общо 19 седмици от декември 2020 г. насам – рекорд за класацията. В началото на месеца „Last Christmas“ достигна и най-високата си позиция досега в американските чартове Hot 100 и Holiday 100, където се нареди на второ място, непосредствено след „All I Want for Christmas Is You“, която продължава да доминира в САЩ.

По повод успеха членът на Wham! Андрю Риджли заяви, че е изключително доволен от постижението. Той подчерта, че повече от 40 години след издаването си „Last Christmas“ се е утвърдила като една от най-обичаните коледни песни в света, ценена от няколко поколения слушатели. По думите му това е доказателство за специалното място, което композицията заема в сърцата на публиката, и успех, с който нейният автор Джордж Майкъл би се гордял.

От името на наследниците на Джордж Майкъл също беше разпространено изявление, в което се посочва, че достигането на нов връх в класацията Hot 100 е признание за вечната стойност на песента и способността ѝ да продължава да привлича както дългогодишни почитатели, така и нова аудитория по света. Джордж Майкъл почина на Коледа през 2016 г. на 53-годишна възраст.

Last Christmas“ излиза през декември 1984 г. и оттогава неизменно се завръща в класациите всяка година по празниците. В Съединените щати песента е сертифицирана с деветкратен платинен статус, което я утвърждава като един от най-успешните коледни сингли в историята на съвременната поп музика.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Има ли някой на когото не му се гади всяка коледа след като е чул тая песен за 147ми път и то още в първата седмица от декемри...

    17:22 17.12.2025

  • 2 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Лаааст Кристмас лала-ла-лаааа ла ла и гася там каквото е: радио, ТВ канал, всичко. Уууууу досадаааааааа

    17:38 17.12.2025

  • 3 Ласт кристмъс

    0 0 Отговор
    е в пъти по добра от бозата на Марая. Виж джнгъл белс ....предизвикват уртикария.

    17:40 17.12.2025