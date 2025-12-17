Коледна класика отне първото място в класациите на "All I want for Christmas is You" на Марая Кери за пръв път

Този коледен сезон Марая Кери вече не е единственият безспорен лидер в празничните класации. На 15 декември списание Billboard съобщи, че песента „Last Christmas“ на Wham! е оглавила класацията Global 200, което се случва за първи път, откакто чартът беше създаден през септември 2020 г., друга коледна песен да достигне първото място освен „All I Want for Christmas Is You“ на Кери.

По данни на Billboard, коледният хит на Марая Кери от 1994 г. е заемал върха на Global 200 общо 19 седмици от декември 2020 г. насам – рекорд за класацията. В началото на месеца „Last Christmas“ достигна и най-високата си позиция досега в американските чартове Hot 100 и Holiday 100, където се нареди на второ място, непосредствено след „All I Want for Christmas Is You“, която продължава да доминира в САЩ.

По повод успеха членът на Wham! Андрю Риджли заяви, че е изключително доволен от постижението. Той подчерта, че повече от 40 години след издаването си „Last Christmas“ се е утвърдила като една от най-обичаните коледни песни в света, ценена от няколко поколения слушатели. По думите му това е доказателство за специалното място, което композицията заема в сърцата на публиката, и успех, с който нейният автор Джордж Майкъл би се гордял.

От името на наследниците на Джордж Майкъл също беше разпространено изявление, в което се посочва, че достигането на нов връх в класацията Hot 100 е признание за вечната стойност на песента и способността ѝ да продължава да привлича както дългогодишни почитатели, така и нова аудитория по света. Джордж Майкъл почина на Коледа през 2016 г. на 53-годишна възраст.

„Last Christmas“ излиза през декември 1984 г. и оттогава неизменно се завръща в класациите всяка година по празниците. В Съединените щати песента е сертифицирана с деветкратен платинен статус, което я утвърждава като един от най-успешните коледни сингли в историята на съвременната поп музика.