Мрежата подреди топ 10 на най-досадните песни за 2025 г.

Най-дразнещите песни на годината вече са известни, а резултатите не са добра новина за феновете на Сабрина Карпентър.

Проучване на платформата Seat Pick анализира най-популярните песни на 2025 г., като ги подложи на т.нар. „индекс на дразнещото звучене“. Изследователите са използвали официалните музикални класации и водещи TikTok плейлисти, оценявайки всяко парче по четири основни показателя: степен на повторяемост, „пискливост“ на звука, хармонична монотонност и честота на пълнеж-думи в текста като „yeah“, „la“ и „uh“.

Всеки компонент е получил оценка между 0 и 1, след което е изчислен общ резултат по претеглена формула, при която повторяемостта има най-голяма тежест – 30%, следвана от яркост на звученето (20%), хармонична монотонност (20%), плътност на текстовия пълнеж (20%) и базова оценка (10%). Така е формиран финален „дразнещ индекс“ от 0 до 10 за всяка песен.

Начело в класацията се нареждат хитовете на Сабрина Карпентър „Sugar Talking“ и „Tears“, които получават оценка 4,6 от 10 и според анализа дразнят около 46% от слушателите. Следват „The Dead Dance“ на Лейди Гага (4,58), „Who“ на Джимин (4,55), „Beautiful People“ на Дейвид Гета и Сия (4,52) и „Make Believe“ на Люк Дийн (4,51).

От Seat Pick уточняват, че въпреки високия индекс на дразнещото звучене, Сабрина Карпентър има изключително успешна година, с високи стрийминг резултати и сериозно присъствие в социалните мрежи, както и престижни отличия, сред които награда „Грами“ за най-добро поп соло изпълнение и приз за поп изпълнител на годината на iHeartRadio Music Awards.

В противоположния край на класацията се намира песента „Memoria“ на Росалия, определена като най-малко дразнещата за годината с резултат 3,07. След нея се нареждат „La Perla“ на Росалия (3,19), „Depressed“ на Anne-Marie (3,26) и „Gimme a Hug“ на Дрейк (3,35).

Отделен анализ е направен и за съдържанието в TikTok. Там за най-дразнеща песен е определена „Dame Un Gurr“ на Fantomel и Kate Linn с индекс 4,57. Сред останалите често критикувани парчета в платформата са „She Twerkin“ на Ca$h Out (4,41), „Ace Up“ на BubaJuice (4,40) и „Illegal“ на PinkPantheress (4,40).

Интересен е и случаят с „Hold My Hand“ на Джес Глин – песен от 2015 г., която преживя рязък възход през 2025 г., след като беше използвана в реклама на Jet2Holidays и се появи в над 3,4 милиона видеа в TikTok. Според анализа тя има 42,1% вероятност да бъде възприета като дразнеща заради силно повтарящия се припев и честото ѝ използване в платформата.

От Seat Pick подчертават, че възприятието за „дразнеща“ музика е силно субективно и зависи от индивидуалния слушател. Паралелно с това научни изследвания показват, че тъжната музика може да има положителен ефект върху емоционалното състояние при самота и стрес, докато активно търсената позитивна музика може да подобри благосъстоянието и междуличностните отношения. Данни сочат още, че бързата и енергична музика може да засили усещането за пикантност на храната с до 10 процента.