Звезда от "Stranger Things" детронира Тейлър Суифт от първото място в класациите

Актьорът от сериала Stranger Things Джо Кири оглави класациите на Spotify, изпреварвайки Тейлър Суифт през уикенда, съобщават музикални анализатори.

Кири, който издава музика под артистичния псевдоним DJO, се изкачи до първото място благодарение на засилен интерес от фенове след финала на сериала. Парчето му „End of Beginning“ от албума „Decide“ (2022) изпревари хита на Суифт „The Fate of Ophelia“ (2025), който водеше в класацията в продължение на 78 последователни дни като част от албума „The Life of a Showgirl“.

Любопитен детайл е, че двамата артисти вече са имали професионален контакт. В интервю през 2024 г. Джо Кири разказа, че се е срещнал със Тейлър Суифт в студиото Electric Lady в Ню Йорк, където тя лично е похвалила „End of Beginning“. По думите му певицата е демонстрирала силен интерес към нова музика и активно следи съвременната сцена.

По-късно актьорът потвърди случката и в телевизионно участие, като описа неочакваната реакция на фенове пред студиото, които са го объркали с Тейлър Суифт при излизането му. На въпрос за евентуално бъдещо сътрудничество между двамата, актьорът заяви, че не изключва подобна възможност, но към момента няма конкретни планове.

Джо Кири се занимава с музика още преди пробива си в телевизията. Освен соловите си проекти като DJO, той е и член на психеделик рок групата Post Animal, с която продължава активна концертна и студийна дейност.