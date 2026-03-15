Дженифър Лопес на косъм от жестоко падане на сцената в Лас Вегас (ВИДЕО)

Певицата и актриса Дженифър Лопес преживя кратък инцидент на сцената по време на концерта си в The Colosseum at Caesars Palace, но бързо продължи изпълнението си, без да прекъсва шоуто.

Случаят се разиграва по време на петъчното ѝ участие от концертната резиденция Up All Night Live, когато изпълнителката представя хита си On the Floor от 2011 г. Във видеозаписи, разпространени в Instagram и от медии като TMZ, се вижда как Джей Ло се спъва, докато изпълнява танцово движение на сцената.

56-годишната звезда е облечена в блестящ черен сценичен костюм, украсен с голяма червена роза. В момента, в който вдига крака си за танцов елемент от хореографията, тя губи равновесие и се спъва. Джен обаче бързо се съвзема и продължава изпълнението заедно с танцьорите си, без да прекъсва песента. В края на номера дори пада на четири крака като част от финалния елемент на хореографията, което предизвиква аплодисменти от публиката.

Концертната резиденция на Дженифър Лопес в Лас Вегас започна през декември и отбелязва поредната ѝ мащабна сценична продукция след турнето „It’s My Party“ и предишни сценични серии в града.

По време на концерт миналата седмица певицата сподели пред публиката и лични размисли за труден период от живота си след раздялата с бившия ѝ съпруг Марк Антъни. „След третия ми развод започнах наистина да се справям по-добре“, пошегува се тя пред зрителите на шоуто си на 7 март, преди да добави, че преживяването всъщност е било изключително трудно.

Дженифър Лопес и Марк Антъни бяха женени близо десет години, преди да се разведат през 2014 г. Двамата имат близнаци – Макс Мунис и Емe Мунис, които днес са на 18 години.

Изпълнителката разказа, че в този период е потърсила съвет от известната авторка на книги за личностно развитие Луиз Хей. „Тя ми каза: ‘Дженифър, ти си танцьорка, нали?’“, спомня си Лопес. „Попита ме какво правя, когато научавам нов танц и сгреша стъпките. Отговорих: ‘Продължавам, докато не ги науча правилно.’ А тя каза: ‘Точно така. Винаги продължавай да танцуваш.’“

Джей Ло добави, че този съвет е останал с нея през годините. „Пожелавам същото на всеки от вас – каквото и да ви поднесе животът, просто продължавайте да танцувате отново и отново“, каза тя на публиката.

Личният живот на певицата често е привличал внимание през годините. Първият ѝ брак беше с Охани Ноа през 1997 г., последван от кратък брак с танцьора Крис Джъд през 2001 г. След раздялата с Марк Антъни Лопес се омъжи за актьора Бен Афлек през 2022 г., почти две десетилетия след първоначалния им годеж през 2002 г. Бракът им приключи през 2024 г., когато певицата подаде молба за развод, слагайки край на една от най-коментираните връзки в Холивуд.