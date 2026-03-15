Принц Хари и Меган Маркъл реагираха остро на нова книга за кралското семейство

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл остро реагираха на откъси от нова книга за британското кралско семейство, която съдържа редица спорни твърдения за отношенията им с останалите членове на монархията.

Става дума за предстоящото издание Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family на британския журналист и биограф Том Бауър. В книгата се твърди, че Камила, кралица консорт на Обединеното кралство, е заявила в частен разговор с приятел, че Маркъл е „промила мозъка“ на Хари на фона на задълбочаващия се конфликт между херцозите на Съсекс и останалата част от кралското семейство.

Бауър твърди още, че връзката между Хари и Меган е предизвикала сериозни притеснения у принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън. Според автора двамата са се опасявали, че по-малкият брат на престолонаследника се намира под силното влияние на Маркъл и че отношенията между тях се развиват твърде бързо.

В книгата се описва и предполагаем конфликт между двамата братя, който според Бауър е ескалирал до напрегната конфронтация между двете двойки.

Представител на принц Хари и Меган Маркъл обаче категорично отхвърли твърденията. В изявление до медията Page Six той заяви: „Коментарите на г-н Бауър отдавна са преминали границата между критика и обсебване.“

„Това е човек, който публично е казвал, че ‘монархията всъщност зависи от това Съсекс да бъдат заличени от обществения живот’. Този език говори сам за себе си“, се посочва още в позицията.

Според представителя авторът изгражда кариерата си върху спекулации. „Той създава все по-сложни теории за хора, които не познава и никога не е срещал. Тези, които търсят факти, ще ги намерят другаде. А онези, които търсят налудничави конспирации и мелодрама, знаят къде да ги открият“, се казва в изявлението.

Част от откъсите от книгата, публикувани от The Times, засягат и инициативата Invictus Games – международно спортно състезание за ранени военнослужещи и ветерани, основано от Хари през 2014 г.

В публикацията се цитира и бившият ръководител на Invictus Games Foundation Доминик Рийд, който според автора е изразил притеснения, че вниманието на медиите се насочва прекомерно към херцозите на Съсекс и че събитието започва да се възприема като „шоуто на Хари и Меган“.

Книгата също така предполага, че посещаемостта на някои събития е била по-слаба от очакваното и че спортистите и техните семейства са били засенчени от медийни появи и организирани фотосесии.

Фондацията на Invictus Games реагира с отделно изявление. Представител на организацията заяви пред Page Six, че е разочароващо подобни коментари да получават публичност.

„Фондацията съществува, за да подкрепя възстановяването и рехабилитацията на ранени, пострадали и болни военнослужещи и ветерани от целия свят“, се казва в позицията.

От организацията подчертаха, че опитите да се поставя под съмнение легитимността на участниците или да се омаловажават преживяванията на хората, които живеят както с физически травми, така и с психологически последици като посттравматично стресово разстройство, са „дълбоко неуважителни“.

„Фокусът трябва да остане там, където му е мястото – върху смелостта, възстановяването и солидарността на хората, които са служили“, се казва още в изявлението.