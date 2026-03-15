60-годишният супермодел Паулина Порижкова показа поразителна фигура по розово бельо (ВИДЕО)

Супермоделът Полина Порижкова публикува ново видео в профила си в Instagram, в което позира по розово бельо и говори открито за начина, по който социалните мрежи често създават илюзии за съвършенство.

60-годишният модел се появява в клипа, облечена в розово бельо, върху което първоначално носи зелен халат с флорален десен. В началото на видеото тя позира в дома си, след което сваля робата и показва визията си без филтри и ретуш.

„Дим и огледала, хора. Така се създава впечатлението, че всичко изглежда перфектно – поне за момент“, написа Поризкова към публикацията си.

Тя коментира и промените, които идват с възрастта. „Истината е, че гравитацията си казва думата. Но същата тази гравитация изгражда и сила, за да можеш да държиш главата си по-високо от всякога“, добави тя.

Моделът разказа и лична история, свързана с бельото, което носи във видеото. По думите ѝ комплектът е бил купен преди години за човек, който не е проявил особен интерес към него. „Купих го за някого, на когото изобщо не му пукаше за бельото. Той просто имаше нужда аз да бъда с двайсет години по-млада“, сподели тя.

Днес обаче Порижкова гледа на тази дреха по различен начин. „Сега, макар че едва се побирам в него, си струва да го облека само за да видя изражението на любимия ми“, каза тя, визирайки годеника си Джеф Грийнщайн.

„Въпреки всички очевидни ‘несъвършенства’ на възрастта, никога не съм се чувствала по-секси и по-комфортно в собствената си кожа“, допълни моделът.

Полина Порижкова от години използва социалните мрежи, за да говори открито за стареенето, самоприемането и натиска върху жените в модната индустрия. Родената в Чехия манекенка става световноизвестна през 80-те години като едно от лицата на Sports Illustrated Swimsuit Issue и работи за модни марки като Estée Lauder.

През последните години тя често публикува снимки без филтри и грим, като насърчава по-реалистичното представяне на женското тяло. През ноември миналата година Порижкова отново привлече внимание, когато публикува снимка по бельо и написа послание за позитивното отношение към тялото.

„Ако сте като мен, вероятно първо ще се вгледате във формата на тялото ми и може би с облекчение ще си кажете: ‘Е, тя също не е перфектна’“, написа тогава тя. „И после ще можете да си дадете малко почивка и да прегърнете собственото си несъвършено аз. Защото именно несъвършенствата ни правят уникални.“