60-годишният супермодел Паулина Порижкова показа поразителна фигура по розово бельо (ВИДЕО)

15 Март, 2026 16:18 2 446 14

Моделът искаше да покаже реалността на тялото си, което въпреки възрастта изглежда перфектно

Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Супермоделът Полина Порижкова публикува ново видео в профила си в Instagram, в което позира по розово бельо и говори открито за начина, по който социалните мрежи често създават илюзии за съвършенство.

60-годишният модел се появява в клипа, облечена в розово бельо, върху което първоначално носи зелен халат с флорален десен. В началото на видеото тя позира в дома си, след което сваля робата и показва визията си без филтри и ретуш.

„Дим и огледала, хора. Така се създава впечатлението, че всичко изглежда перфектно – поне за момент“, написа Поризкова към публикацията си.

Тя коментира и промените, които идват с възрастта. „Истината е, че гравитацията си казва думата. Но същата тази гравитация изгражда и сила, за да можеш да държиш главата си по-високо от всякога“, добави тя.

Моделът разказа и лична история, свързана с бельото, което носи във видеото. По думите ѝ комплектът е бил купен преди години за човек, който не е проявил особен интерес към него. „Купих го за някого, на когото изобщо не му пукаше за бельото. Той просто имаше нужда аз да бъда с двайсет години по-млада“, сподели тя.

Днес обаче Порижкова гледа на тази дреха по различен начин. „Сега, макар че едва се побирам в него, си струва да го облека само за да видя изражението на любимия ми“, каза тя, визирайки годеника си Джеф Грийнщайн.

„Въпреки всички очевидни ‘несъвършенства’ на възрастта, никога не съм се чувствала по-секси и по-комфортно в собствената си кожа“, допълни моделът.

Полина Порижкова от години използва социалните мрежи, за да говори открито за стареенето, самоприемането и натиска върху жените в модната индустрия. Родената в Чехия манекенка става световноизвестна през 80-те години като едно от лицата на Sports Illustrated Swimsuit Issue и работи за модни марки като Estée Lauder.

През последните години тя често публикува снимки без филтри и грим, като насърчава по-реалистичното представяне на женското тяло. През ноември миналата година Порижкова отново привлече внимание, когато публикува снимка по бельо и написа послание за позитивното отношение към тялото.

„Ако сте като мен, вероятно първо ще се вгледате във формата на тялото ми и може би с облекчение ще си кажете: ‘Е, тя също не е перфектна’“, написа тогава тя. „И после ще можете да си дадете малко почивка и да прегърнете собственото си несъвършено аз. Защото именно несъвършенствата ни правят уникални.“


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах!

    11 3 Отговор
    Облечи се бабо, децата гледат!

    Коментиран от #11

    16:20 15.03.2026

  • 2 ППДБ фен

    14 6 Отговор
    За разнообразие от педофилия от време на време ще минаваме и на геpонтoфилия.

    Коментиран от #4, #9

    16:22 15.03.2026

  • 3 в чест на писарчето тихчо

    5 3 Отговор
    Пирожкова показа му се показа по розово бельо

    16:24 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мъж

    4 1 Отговор
    Може да си я хвана за гадже.

    16:47 15.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    ОПАКОВКАТА Е ДОБРЕ, НО ДРУГОТО Е ОШАФ!

    Коментиран от #8

    16:53 15.03.2026

  • 8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Кладенецът ѝ пресъхнал още 1953-та година.

    17:00 15.03.2026

  • 9 Факти чески фен

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ППДБ фен":

    Не само прикрита педофилия и герантофилия,ами авторчето де пише от Германия се е прикрил зад черните си очила ,брада и противоречивите си имена и като...пишещ от преплувал на ...,,отсрещния бряг"

    17:02 15.03.2026

  • 10 Ка.6а.ли.стите

    2 3 Отговор
    Огрооомен мъжки гр.. Ък ..лян

    17:03 15.03.2026

  • 11 Искра Фидосова

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ах!":

    Е,мен ме снимаха папараци ,като бях гола на плажа.6-ма се удавиха . Кака Цецка Цачева ,ми каза че съм хубава жена ,с едър кокал.

    17:08 15.03.2026

  • 12 Гого

    0 0 Отговор
    Полина или Паулина :)

    17:30 15.03.2026

  • 13 Брях!!!

    0 0 Отговор
    Тази миналата година не беше ли на 64 ?!

    17:39 15.03.2026

  • 14 60-годишният супермодел Пирожкова

    1 0 Отговор
    аферим бабо
    машаала

    17:56 15.03.2026