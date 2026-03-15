Проучване: Остаряваме по-бързо заради хората, които ни стресират

Повечето хора усещат как напрегнати взаимоотношения с колеги, близки или членове на семейството правят деня по-негативен. Ново изследване обаче показва, че редовният контакт с трудни хора може да влияе и на биологичното стареене и по-точно скоростта, с която клетките и тялото ни се износват.
Проучването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, е анализирало над 2000 възрастни в щата Индиана, САЩ. Участниците описвали колко често някой в живота им ги „дразни, създава проблеми или затруднява ежедневието им“. Учените събрали информация за здравето на участниците и взели проби от слюнка за епигенетични маркери - химически сигнали в ДНК, които показват скоростта на биологичното стареене, пише Nova.
Резултатите показват ясна връзка: хората с повече „дразнители“ в живота си показват признаци на по-бързо стареене. Всеки допълнителен труден човек увеличавал темпото на биологично стареене с около 1,5%. „Ефектът може да изглежда малък, но с времето натрупването му може да окаже значително влияние върху здравето“, коментират изследователите.
Проучването подчертава, че връзката не е доказателство за причинно-следствена зависимост – не може да се каже със сигурност, че трудни хора директно ускоряват стареенето. Възможно е и други фактори, като общото ниво на стрес или навиците за здравословен живот, да играят роля.
Интересно е, че жените по-често съобщават за трудни хора около себе си, а семейството е посочвано като основен източник на стрес - най-често родители и деца. Извън семейството трудности създават колеги, съквартиранти и съседи. Според учените жените по-силно преживяват социалните взаимодействия, което обяснява част от разликата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
