Проучване: Остаряваме по-бързо заради хората, които ни стресират

15 Март, 2026 19:50

Хората наоколо, които ви притесняват, не просто правят деня ви по-гаден - влиянието им е по-дългосрочно

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Повечето хора усещат как напрегнати взаимоотношения с колеги, близки или членове на семейството правят деня по-негативен. Ново изследване обаче показва, че редовният контакт с трудни хора може да влияе и на биологичното стареене и по-точно скоростта, с която клетките и тялото ни се износват.

Проучването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, е анализирало над 2000 възрастни в щата Индиана, САЩ. Участниците описвали колко често някой в живота им ги „дразни, създава проблеми или затруднява ежедневието им“. Учените събрали информация за здравето на участниците и взели проби от слюнка за епигенетични маркери - химически сигнали в ДНК, които показват скоростта на биологичното стареене, пише Nova.

Резултатите показват ясна връзка: хората с повече „дразнители“ в живота си показват признаци на по-бързо стареене. Всеки допълнителен труден човек увеличавал темпото на биологично стареене с около 1,5%. „Ефектът може да изглежда малък, но с времето натрупването му може да окаже значително влияние върху здравето“, коментират изследователите.

Проучването подчертава, че връзката не е доказателство за причинно-следствена зависимост – не може да се каже със сигурност, че трудни хора директно ускоряват стареенето. Възможно е и други фактори, като общото ниво на стрес или навиците за здравословен живот, да играят роля.

Интересно е, че жените по-често съобщават за трудни хора около себе си, а семейството е посочвано като основен източник на стрес - най-често родители и деца. Извън семейството трудности създават колеги, съквартиранти и съседи. Според учените жените по-силно преживяват социалните взаимодействия, което обяснява част от разликата.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Чао

    14 0 Отговор
    В България хората които стресират другите са мнозинство 😂

    Коментиран от #3, #8, #12

    19:52 15.03.2026

  • 2 жените по-често съобщават за

    5 0 Отговор
    трудни хора около себе си
    които не им се мазнят и не им цепят басма в службицата

    19:57 15.03.2026

  • 3 които стресират другите са мнозинство

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чао":

    като тикви шопари бръъмбари на власт

    19:58 15.03.2026

  • 4 Айше

    5 0 Отговор
    Още един член под който да бъдат подведени под отговорност кредитодателите, които тормозят кредитополучателите.

    19:58 15.03.2026

  • 5 Сталин

    7 2 Отговор
    А най вече остаряваме по бързо когато сме заобиколени от тикви ,прасета и Простокирчовци

    Коментиран от #7

    19:59 15.03.2026

  • 6 Анита от почивка

    0 8 Отговор
    Подмладявайте се с мляко от негър сутрин на гладно 🤣🤭🥳

    20:03 15.03.2026

  • 7 Хитлер

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    за съжаление си! Щом тия са ти родата и обкръжението....ъхъ червена главо чугунена.......

    20:05 15.03.2026

  • 8 Джо?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чао":

    "I want to know?" :)
    My кредотодатели stressed me out.
    Най ще съм щастлива да ги осъдя за повече от 200 бона или ако може някой друг да заведе иск вместо мен, от кое име, че е много разправия.
    Все ще се намери някой свободен адвокат, за прилично заплащане.;)

    20:05 15.03.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Цирковете станаха развлечение!

    20:14 15.03.2026

  • 10 Умен мъж

    0 2 Отговор
    Умният мъж ще направи всичко възможно глупавата жена да се почуства зле 🥳🤭🤣

    Коментиран от #14

    20:25 15.03.2026

  • 11 Николова , София

    3 0 Отговор
    Точна статия особено за селанията в селото софия

    20:36 15.03.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чао":

    Лесно се организират. За това живеят!

    20:38 15.03.2026

  • 13 Ами

    1 0 Отговор
    Обичайте! Любовта убива всички стресове, подмладява тялото, и прави духа жив и жизнерадостен!

    20:40 15.03.2026

  • 14 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Умен мъж":

    Всеки с проблемите си!

    20:50 15.03.2026

  • 15 ядове

    0 0 Отговор
    от гадове.Гадове в територията - бол.

    20:51 15.03.2026

  • 16 Мъж

    0 0 Отговор
    Крайно некоректно е едно мнозинство да има Дейта център да разбират мишената им какво мисли , да го шантажират , и то без никаква причина. Причината е да не се докопам до хубава жена и пари. Не сам луд

    21:01 15.03.2026