Показаха как е променена сцената на наградите "Оскар" тази година (СНИМКИ)

Сценографията на 98-ата церемония по връчването на наградите Оскар тази година ще се отличава с необичаен природен мотив, вдъхновен от идеята за спокойствие и хармония. Дизайнерите зад визията на сцената в Dolby Theatre в Холивуд разкриха, че основната концепция е оформена като своеобразен градински двор с надвиснали клони на дървета и деликатни флорални елементи.

Главният сценограф Алана Билингсли обяснява, че замисълът е вдъхновен от усещането за несигурност в съвременния свят и необходимостта от пространство, което създава спокойствие. „В момента има усещане за нестабилност, включително и по отношение на климата. Има нещо много успокояващо в това да си заобиколен от архитектура, но същевременно да има място, в което дърветата могат да растат“, коментира тя пред списание Vanity Fair.

По думите ѝ сцената изследва контраста между органичните форми и строгата архитектура. „Този контраст създава усещането, че животът може да съществува навсякъде“, добавя Билингсли.

В проекта участва и сценографът Мисти Бъкли, която подчертава, че пространството е създадено така, че да наподобява „убежище за празнуване“ за звездите, събрани на церемонията. „Искахме гостите да се почувстват като в място, което им дава усещане за принадлежност. Сцената има силно изразено усещане за пространство и топлина, което помага на публиката да се почувства част от общото преживяване“, казва тя.

За разлика от предходни години, когато сцената беше доминирана от златни тонове и бляскави повърхности, този път дизайнерският екип е избрал по-естествени материали като камък, метал и стъкло. Според Бъкли целта е била да се използват текстури, през които светлината да преминава меко, вместо да се отразява силно, както при традиционните гланцирани повърхности.

Паралелно с подготовката на сцената властите в Лос Анджелис обявиха засилени мерки за сигурност около церемонията. Организаторите съобщават, че около 98‑ите награди Оскар ще бъде създаден охраняем периметър с радиус около една миля, като мерките са засилени на фона на глобалното напрежение и повишените рискове от терористични заплахи.

Церемонията ще се проведе на 15 март 2026 г., като ще бъде излъчена на живо от телевизия ABC и чрез стрийминг платформата Hulu. Водещ на вечерта ще бъде комикът Конан О’Брайън, който се завръща като домакин след положителния прием на миналогодишното издание.