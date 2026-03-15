Шеф Манчев си търси личен шофьор - "дискретен и лоялен"

Популярният кулинар и тв звезда Иван Манчев търси личен шофьор, като предлага стартово възнаграждение от 1300 евро бруто. Обявата е публикувана от името на ресторанта на готвача и е за постоянна работа на пълен работен ден в София.
Според описанието на позицията, работодателят търси отговорен, дискретен и лоялен човек, който да поеме ролята на личен шофьор на известния готвач. Освен фиксираното възнаграждение от 1300 евро, кандидатът може да разчита и на допълнителни бонуси. Работата се предлага с трудов договор към фирмата му, като се осигуряват стандартните социални и здравни осигуровки. От компанията подчертават, че държат на коректност и професионализъм в работата.
Сред основните изисквания към кандидатите е притежаването на шофьорска книжка категория B. Търси се човек с чисто съдебно минало и без сериозни нарушения на пътя. Важни условия са също дискретността и умението да се спазва конфиденциалност - качества, които са особено важни при работа като личен шофьор на известна личност.
Задълженията на бъдещия служител включват безопасно и комфортно шофиране, както и поддържане на автомобила в отлично техническо състояние и безупречна чистота. Освен това се очаква шофьорът да изпълнява и допълнителни логистични задачи, свързани с ежедневната дейност на работодателя. Според източници на „Уикенд”, шофьора ще вози именно тв звездата.
Шеф Иван Манчев е едно от най-разпознаваемите лица в кулинарията. Той стана особено популярен покрай предаванията „Черешката на тортата“ и „Кошмари в кухнята“. С годините Манчев се утвърди и като успешен ресторантьор, развивайки няколко заведения в София. Той е сред познатите имена в гастрономическите среди у нас. Именно динамичното му ежедневие и множеството ангажименти налагат и нуждата от личен шофьор, който да го придвижва между срещи, ресторанти и тв проекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 срещу безплатни буламачи
18:43 15.03.2026
2 Гоуст
18:45 15.03.2026
3 а Шеф Манчев не си ли търси
18:46 15.03.2026
4 🎃🤷🏿♂️🐷
18:47 15.03.2026
5 Ох тоз ТОХ
18:48 15.03.2026
6 Хаха
18:50 15.03.2026
7 Цървул
Коментиран от #8
18:50 15.03.2026
8 Боруна Лом
До коментар #7 от "Цървул":... СИГУРНО И БЕЗПЛАТНИ САНДВИЧИ ЗА ИЗ ПЪТ!
18:54 15.03.2026
9 Супер
18:57 15.03.2026
10 АКО ША СА КАРА БЕЕНВЕ
18:58 15.03.2026
11 Морис
Коментиран от #13
18:59 15.03.2026
12 Сталин
19:01 15.03.2026
13 АБЕЕЕЕ СЯ СА ГОТВЯТ ГУРМЕТА
До коментар #11 от "Морис":НЕ СА ПОЛЗВАТ КАЗАНИ И ЧЕРПАЦИ.....
19:01 15.03.2026
14 Този
19:14 15.03.2026