Шеф Манчев си търси личен шофьор - "дискретен и лоялен"

15 Март, 2026 18:41 978 14

Кулинарят предлага заплата от 1300 евро за позицията

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярният кулинар и тв звезда Иван Манчев търси личен шофьор, като предлага стартово възнаграждение от 1300 евро бруто. Обявата е публикувана от името на ресторанта на готвача и е за постоянна работа на пълен работен ден в София.

Според описанието на позицията, работодателят търси отговорен, дискретен и лоялен човек, който да поеме ролята на личен шофьор на известния готвач. Освен фиксираното възнаграждение от 1300 евро, кандидатът може да разчита и на допълнителни бонуси. Работата се предлага с трудов договор към фирмата му, като се осигуряват стандартните социални и здравни осигуровки. От компанията подчертават, че държат на коректност и професионализъм в работата.

Сред основните изисквания към кандидатите е притежаването на шофьорска книжка категория B. Търси се човек с чисто съдебно минало и без сериозни нарушения на пътя. Важни условия са също дискретността и умението да се спазва конфиденциалност - качества, които са особено важни при работа като личен шофьор на известна личност.

Задълженията на бъдещия служител включват безопасно и комфортно шофиране, както и поддържане на автомобила в отлично техническо състояние и безупречна чистота. Освен това се очаква шофьорът да изпълнява и допълнителни логистични задачи, свързани с ежедневната дейност на работодателя. Според източници на „Уикенд”, шофьора ще вози именно тв звездата.

Шеф Иван Манчев е едно от най-разпознаваемите лица в кулинарията. Той стана особено популярен покрай предаванията „Черешката на тортата“ и „Кошмари в кухнята“. С годините Манчев се утвърди и като успешен ресторантьор, развивайки няколко заведения в София. Той е сред познатите имена в гастрономическите среди у нас. Именно динамичното му ежедневие и множеството ангажименти налагат и нуждата от личен шофьор, който да го придвижва между срещи, ресторанти и тв проекти.


  • 1 срещу безплатни буламачи

    11 2 Отговор
    Шеф Манчев си търси личен шофьор - "дискретен и лоялен"

    18:43 15.03.2026

  • 2 Гоуст

    15 0 Отговор
    Дискретен, лоялен и с терен...

    18:45 15.03.2026

  • 3 а Шеф Манчев не си ли търси

    14 0 Отговор
    и писарка като тукашните да му пише мемоарите

    18:46 15.03.2026

  • 4 🎃🤷🏿‍♂️🐷

    15 0 Отговор
    Лоялен, като Дани Митов пудела.

    18:47 15.03.2026

  • 5 Ох тоз ТОХ

    21 0 Отговор
    Готвач с личен шофьор, живеем в държавата на НЕвъзможностите!?

    18:48 15.03.2026

  • 6 Хаха

    14 0 Отговор
    Демек ще го осигурява на 1300 и другото бонуси под масата.

    18:50 15.03.2026

  • 7 Цървул

    12 1 Отговор
    Възнаграждението е малко за това .

    Коментиран от #8

    18:50 15.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цървул":

    ... СИГУРНО И БЕЗПЛАТНИ САНДВИЧИ ЗА ИЗ ПЪТ!

    18:54 15.03.2026

  • 9 Супер

    8 1 Отговор
    Да купи кола робот .....В днешно време, брат на брата забива нож, за пари.....,син убива родители за наследство.....А наш шеф Ганчев си търсил някой лоялен и дискретен. Успех. Те бате Бойко го снимаха в леглото с чекмеджетата, че ти кой си някой да те жали за 5 евро

    18:57 15.03.2026

  • 10 АКО ША СА КАРА БЕЕНВЕ

    5 0 Отговор
    ША ИМА БЕЗБРОЙЙЙЙ КАНДИДАТИ. ........

    18:58 15.03.2026

  • 11 Морис

    14 0 Отговор
    Шофьор ама и да подържа автомобила в отлично състояние . Абе , Черпак ти знаеш ли колко струва да отидеш на механик . А ти искаш и двете за 1300. До 1989-им викаха черпак . Сега Шеф готвач . Ама пак си е черпак .

    Коментиран от #13

    18:59 15.03.2026

  • 12 Сталин

    7 2 Отговор
    Тоя грозен кошерен плъх още ли е жив

    19:01 15.03.2026

  • 13 АБЕЕЕЕ СЯ СА ГОТВЯТ ГУРМЕТА

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Морис":

    НЕ СА ПОЛЗВАТ КАЗАНИ И ЧЕРПАЦИ.....

    19:01 15.03.2026

  • 14 Този

    7 1 Отговор
    РЪБ е много гнусен и нагъл цървул. Егото му е повече от акъла.

    19:14 15.03.2026