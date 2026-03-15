Промените в климата забавят въртенето на Земята и удължават дните

15 Март, 2026 18:05 716 9

  климатични проблеми
  въртене на земята
  продължителност на деня
  планета
  глобално затопляне

Въртенето на Земята съвсем не е праволинейно, а се влияе от различни фактори, припомнят учени

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Климатичните промени увеличават средната продължителност на деня, като забавят въртенето на Земята. Това съобщи порталът Scinexx.de, позовавайки се на статия, публикувана в изданието Journal of Geophysical Research.

Ефектът е свързан с топенето на ледовете и преразпределението на водните маси. Той е само около 1,33 милисекунди на век и все пак е по-силен от всякога през последните 3,6 милиона години, установиха изследователи. Дори екстремните климатични промени от ледниковия период са променяли продължителността на деня по-бавно в сравнение с днешното глобално затопляне, пише БТА.

Въртенето на Земята, което определя 24-часовата продължителност на денонощието, не е съвсем равномерно. Намира се под влиянието на приливите на Луната, движенията в земното ядро и преразпределението на масите на земната повърхност. Например денят е бил с около 30 минути по-кратък по времето на динозаврите.

Спирачният ефект на Луната забавя въртенето на планетата с приблизително 2,4 милисекунди на век. Възстановяването на земната кора след ледниковия период и бавното въртене на вътрешното ядро понякога компенсират ефекта на Луната, ускорявайки движението на външните слоеве на планетата и съкращавайки продължителността на деня.

Свързаното с климата преразпределение на водата и леда по повърхността на Земята също има значение. „Това е сравнимо с фигуристка, която се върти по-бавно с протегнати ръце, отколкото тогава, когато ги държи близо до тялото си“, обяснява Мостафа Киани Шахванди от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich), ръководител на изследването. Когато полярните ледници се топят и водата се разпространява в световните океани, балансът на планетата постепенно се измества и това забавя нейното въртене.

Изследователите са използвали морски седименти и черупки на фораминифери - микроскопични морски организми, за да реконструират климатичните колебания и влиянието им върху дължината на деня през последните 3,6 милиона години. „Въз основа на химичния състав на черупките на фораминиферите може да се проследят колебанията в морските нива и на база на тези данни математически да се изведат колебанията в продължителността на деня“, посочи Киани Шахванди.

„Бързото увеличаване на продължителността на деня предполага, че скоростта на съвременните климатични промени е безпрецедентна поне от края на плиоцена“, уточняват от изследователския екип. Дори по време на ледниковия период, когато ледниците са се разширявали и свивали драматично, промените в продължителността на деня са се случвали за десетки хиляди години, докато днес ефектът се наблюдава в рамките на столетие.

„До края на XXI век изменението на климата ще има дори по-голямо въздействие върху продължителността на деня, отколкото влиянието на Луната“, обясняват още учените. Те не отхвърлят възможността в резултат на комбинирания ефект на всички фактори забавянето на въртенето на Земята да бъде по-голямо от очакваното в момента, допълват от Scinexx.de.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Абе,първо докажете ,че Земята не е плоска пък тогава приказвайте за въртенето,при което водата в моретата трябва да пръска в една посока

    18:08 15.03.2026

  • 2 Той

    13 0 Отговор
    Ей не мирясва тая сган.

    18:15 15.03.2026

  • 3 Да, да

    11 0 Отговор
    Спрете земята, искам да сляза!

    Коментиран от #9

    18:18 15.03.2026

  • 4 идиоти вън

    11 0 Отговор
    Четейки само заглавието ми се ще да ви призова за малко елементарна аритметическа логика!!!!

    18:31 15.03.2026

  • 5 Земята е плоска

    6 1 Отговор
    Да, сигурно. И всички ние живеем върху топче, което се търкаля из космоса с бясна скорост, а вакуумът в него не засмуква атмосферата ни. Някакви други 4и..тски безумия за лека нощ?

    18:31 15.03.2026

  • 6 Сбъркана работа

    5 0 Отговор
    Динозаврите са господствали на Земята милиони години с 30 мин по-късо денонощие. Защо ние да се притесняваме сега от няколо милисекундна промяна след век?

    18:42 15.03.2026

  • 7 1111

    5 0 Отговор
    Ей, откога си мечтая за 30-часово денонощие! Ще има време за 12 часа сън, 12 часа пиене и 6 часа остават за ходене на работа!

    18:49 15.03.2026

  • 8 Само да попитам

    7 0 Отговор
    Само деня ли се е увеличил... или денонощието...?!?

    18:50 15.03.2026

  • 9 Научи се да летиш бе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да, да":

    Качи се на високо, скачаш, разсейваш се в последния момент и не уцелваш Земята и почваш да летиш където си искаш!

    18:54 15.03.2026