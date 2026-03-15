Робот уплаши възрастна жена и я изпрати в болница, полицията го задържа (ВИДЕО)

Необичаен инцидент между човек и робот привлече вниманието на медиите в китайския специален административен район Макао, след като 70-годишна жена беше откарана в болница за преглед, след като се изплашила от хуманоиден робот, движещ се по улицата. Случаят е първият регистриран подобен инцидент в града, съобщава South China Morning Post, позовавайки се на информация от местната полиция.

По данни на органите на реда жената се разхождала по тротоара около 21:00 часа, като в същото време гледала екрана на своя смартфон. В даден момент тя забелязала непосредствено зад себе си хуманоиден робот от модела Unitree G1, който се придвижвал по улицата.

Според полицейския доклад възрастната жена се стреснала от внезапната поява на машината и започнала да отправя ругатни към нея пред група минувачи. В този момент роботът повдигнал и двете си ръце — жест, който според наблюдатели вероятно е бил автоматична реакция на системата за взаимодействие с хора.

На място била извикана полиция, която временно задържала робота. Жената била откарана в болница за медицински преглед, въпреки че между нея и машината не е имало физически контакт и тя не е получила наранявания. След изследванията тя била изписана и не е подала официална жалба.

🤖 Uma mulher foi levada ao hospital após se assustar ao encontrar um robô humanoide em uma rua de Macau, na China. O caso ocorreu à noite, quando a polícia foi acionada após receber um pedido de ajuda em frente a um prédio na região.

Разследването установило, че роботът принадлежи на местния образователен център Study Hard Education Centre и се използва за демонстрации и промоционални събития. По време на инцидента устройството е било наблюдавано от 50-годишен оператор, който тествал системата му за придвижване в реална градска среда. След проверката роботът е бил върнат на собственика, като на оператора е било отправено предупреждение да проявява по-голяма предпазливост при използването на подобни технологии на обществени места.

От образователния център обясняват, че машината вече се е насочвала обратно към оператора си, когато се е случил инцидентът. По техни данни жената е спряла по средата на тесния тротоар, за да провери съобщение на телефона си, а роботът не е успял да я заобиколи и просто е спрял зад нея. Поради включените светлини на устройството и късния час появата му зад гърба ѝ вероятно е предизвикала силна изненада.

Хуманоидният робот Unitree G1 е разработен от китайската компания Unitree Robotics и беше представен през 2024 г. Моделът е предназначен за научни изследвания, обучение и демонстрационни цели. Роботът е с височина около 130 сантиметра, може да се движи с човешкоподобна походка и разполага с множество стави, които позволяват движения с по-голяма гъвкавост от тези на човешкото тяло.

Според производителя системата включва сензори за ориентация, камери и алгоритми за избягване на препятствия, които позволяват на машината да се движи автономно в сложна среда. Подобни хуманоидни роботи все по-често се използват за демонстрации в образователни центрове, научни лаборатории и технологични изложения.

Случаят в Макао предизвика и множество реакции в социалните мрежи, където потребители се пошегуваха, че „роботът е бил арестуван“. В същото време експерти посочват, че подобни ситуации ще стават все по-чести с навлизането на роботите в обществените пространства, което поставя нови въпроси за безопасността, регулациите и взаимодействието между хора и автономни машини.

Според анализ на International Federation of Robotics броят на хуманоидните роботи и автономните системи, използвани извън индустриалната среда, се увеличава бързо през последните години, особено в Азия, където технологичните компании активно инвестират в разработки за обслужване, образование и публични демонстрации.