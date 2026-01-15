Новини
Любопитно »
Откриха напреднал рак на британка след преяждане с пайове

Откриха напреднал рак на британка след преяждане с пайове

15 Януари, 2026 12:44 992 8

  • сесилия каполупо-
  • рак на червата-
  • преяждане

Сесилия Каполупо твърдяла, че няма типични симптоми на рак на червата

Откриха напреднал рак на британка след преяждане с пайове - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

46-годишната жителка на Лондон Сесилия Каполупо посетила личния си лекар, оплаквайки се от подуване на корема и стомашни спазми. Лекарят отхвърлил проблема като инфекция, но все пак я насочил за колоноскопия. По-късно било установено, че британката има рак на червата в четвърти стадий, според Daily Mail.

През август 2025 г. тя отишла на почивка със съпруга си Марк и двамата им сина. Яла корнуолски пайове и риба с картофи. След завръщането си у дома все още изпитвала коремен дискомфорт. Прегледът разкрил 8-сантиметров тумор, който се е разраснал и се е разпространил до коремната ѝ стена и черния дроб.

Каполупо твърдяла, че няма типични симптоми на рак на червата. В момента се подлага на химиотерапия и приема лекарства.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дон Вито

    3 0 Отговор
    Тези картофи май не са влизали през устата.
    Ей големи майстори са тези на острова, от скука какви ли не научни експерименти правят....

    12:46 15.01.2026

  • 2 Оги

    9 0 Отговор
    Само че, това не се е получило от почивката и ядене на пайове. По-неграмотна джурналиска от Елито няма как да има.

    12:55 15.01.2026

  • 3 Верно ли

    6 0 Отговор
    Това не е истина... Каква новина е това??? Някаква британка с рак на червата. Ми че то всички ще я развиваме тази болест при тези боклуци, тъпкани с консерванти и Ета, за всеки един ли ще пишете???

    12:59 15.01.2026

  • 4 Удряте дъното

    8 0 Отговор
    Толкова глупаво и неуко писание трудно се създава дори от непрофесионалист.

    Коментиран от #6

    13:00 15.01.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Гладното британско говедо ша мре.🐽🐄🥳🤣🖕

    13:07 15.01.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Удряте дъното":

    Просто Ели!🐑🥳🤣🖕

    13:08 15.01.2026

  • 7 елче а на теб

    2 1 Отговор
    кво ти откри
    чичко доктор
    кат те прегледа

    13:15 15.01.2026

  • 8 Ели Стоянова

    2 2 Отговор
    А аз преяждам с у-йове.💋🖕💋

    13:28 15.01.2026