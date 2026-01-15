Откриха напреднал рак на британка след преяждане с пайове

46-годишната жителка на Лондон Сесилия Каполупо посетила личния си лекар, оплаквайки се от подуване на корема и стомашни спазми. Лекарят отхвърлил проблема като инфекция, но все пак я насочил за колоноскопия. По-късно било установено, че британката има рак на червата в четвърти стадий, според Daily Mail.
През август 2025 г. тя отишла на почивка със съпруга си Марк и двамата им сина. Яла корнуолски пайове и риба с картофи. След завръщането си у дома все още изпитвала коремен дискомфорт. Прегледът разкрил 8-сантиметров тумор, който се е разраснал и се е разпространил до коремната ѝ стена и черния дроб.
Каполупо твърдяла, че няма типични симптоми на рак на червата. В момента се подлага на химиотерапия и приема лекарства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дон Вито
Ей големи майстори са тези на острова, от скука какви ли не научни експерименти правят....
12:46 15.01.2026
2 Оги
12:55 15.01.2026
3 Верно ли
12:59 15.01.2026
4 Удряте дъното
Коментиран от #6
13:00 15.01.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
13:07 15.01.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Удряте дъното":Просто Ели!🐑🥳🤣🖕
13:08 15.01.2026
7 елче а на теб
чичко доктор
кат те прегледа
13:15 15.01.2026
8 Ели Стоянова
13:28 15.01.2026