Откриха напреднал рак на британка след преяждане с пайове

46-годишната жителка на Лондон Сесилия Каполупо посетила личния си лекар, оплаквайки се от подуване на корема и стомашни спазми. Лекарят отхвърлил проблема като инфекция, но все пак я насочил за колоноскопия. По-късно било установено, че британката има рак на червата в четвърти стадий, според Daily Mail.

През август 2025 г. тя отишла на почивка със съпруга си Марк и двамата им сина. Яла корнуолски пайове и риба с картофи. След завръщането си у дома все още изпитвала коремен дискомфорт. Прегледът разкрил 8-сантиметров тумор, който се е разраснал и се е разпространил до коремната ѝ стена и черния дроб.

Каполупо твърдяла, че няма типични симптоми на рак на червата. В момента се подлага на химиотерапия и приема лекарства.