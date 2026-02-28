Деми Мур се появи в изненадващ вид на ревюто на Gucci (ВИДЕО)

63-годишната холивудска икона Деми Мур изненада всички по време на ревюто на Gucci на Седмица на модата в Милано с драстична промяна във визията си, пише marica.bg.

Звездата дебютира с къс вълнообразен боб, слагайки край на дългата си черна коса – запазена марка от десетилетия. Новата прическа подчерта перфектните ѝ скули и придаде още по-модерно и свежо излъчване.

За модното събитие Деми Мур заложи на изцяло черен ансамбъл – вталено сако, прилепнали разкроени панталони и елегантни обувки на ток. Минимализъм, класа и самочувствие – комбинация, която я превърна в една от най-коментираните звезди на вечерта.

Както често се случва, актрисата беше придружена от своята мини чихуахуа Пилаф, която държеше в ръце, докато позираше пред фотографите. Малкото куче отново се превърна в хит сред папараците.

Наскоро Деми Мур призна, че през годините е изградила личния си стил чрез „проби и грешки“ и вече не се влияе толкова от чуждото мнение. Макар в миналото да е твърдяла, че няма да се раздели с дългата си коса, новата ѝ визия доказва, че е готова за смела промяна.

Новата прическа на Деми Мур вече е сред най-търсените теми около Milano Fashion Week, а феновете са категорични – звездата изглежда по-свежа и модерна от всякога.