„3.0 килограма щастие“ тръгвa по кината

На 26 януари се проведе официалната гала премиера на новата разтърсваща история по истински случай "3.0 килограма щастие" на режисьора Зорница София.
Събитието обедини екипа на продукцията, специални гости и съмишленици, които отпразнуваха началото на живота на филма, който тръгва в кината в цялата страна на 30 януари.
По червения килим премина актьорския състав Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори, Иво Аръков, Жаклин Дочева, Димитър Селенски, Димитър Димитров, Емона Соколова, Николай Тодоров, Валентина Панова, Цвета Балийска, начело с режисьора Зорница София, сценаристите Виктория Пенкова и Петър Делчев, оператора Мартин Чичов, режисьора по монтаж Мартин Савов, художник продукция Калина Челебиева, художник костюми Мариета Спасова, екипа по звука Александър Попов, Георгий Колотило, Мартин Бочев, както и Михаил Йосифов, чието дело е музиката към филма.
В центъра на сюжета на "3.0 килограма щастие" е жената, която преминава през най-радикалното решение в живота си - да бъде или да не бъде майка и има ли правила и граници как и кога да стане това. Една история, зад която стоят дилемите на съвременната жена не само у нас - между обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните ѝ отношения с партньора и света около тях.
Зорница София представя една история, близка до зрителя, базирана на истински случай, в която сериозните теми за родителството и личния избор, са поднесени с понякога абсурден хумор, но и разбиране.
"3.0 килограма щастие" обещава едновременно да изненада и да трогне публиката, докосвайки значими въпроси от живота с лекота и хумор. В главните роли ще видим Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев - Геро.
1 Елизабет Цветанова Кахъра
08:23 28.01.2026
2 Сила
08:30 28.01.2026
3 Хмм
Коментиран от #4
08:37 28.01.2026
4 Сила
До коментар #3 от "Хмм":Казах ти !!! За какво става въпрос ...не нужно да гледаш тоя псевдо интелектуален напън , снимката говори достатъчно !!!
08:42 28.01.2026
5 Логично
08:46 28.01.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
заглавието на филма трябва да е 3,0 - ТРИ, ЗАПЕТАЯ, НУЛА...
08:57 28.01.2026
7 европ
Коментиран от #8, #10
09:04 28.01.2026
8 мнение от първо лице
До коментар #7 от "европ":Не е вярно. Има биологични граници, има айфони, но биологията е същата, даже по-лоша, защото живеем в отровена среда. Плюс това, то не е само да го родиш. Трябва да го гледаш, а това изисква стабилно физическо и психическо здраве, търпеливост, които над 45 просто вече не са същите. Да не говорим за 50. Говоря като жена, родила второто си дете на 39 г. Ами - късно е. Едно време жените се пенсионираха на 55 и заслужено, вече си изморен и изхабен, камо ли да се разправяш с тинейджъри.
09:30 28.01.2026
9 три цяло нула щастие ?!?!?!?
09:45 28.01.2026
10 Дейвид
До коментар #7 от "европ":Точно айфона, теслата и ИИ карат новите поколения да затъпяват все повече и повече и на 100 акъла им да е като на 10. Никой не говори жената да с е превръщя в слугиня-домакиня - това са средновековни анадолски глупости, и те не зависят от възрастта. Само че биологичен часовник има - и той не е само соматичен, а и ментален и важи както за майката, така и за бащата. Да едно дете трябва да расте в колкото се може по-нормално семейство. Какво има предвид за биологичният часовник - дете се гледа на сравнително млади години - тогава, когато имаш както физическите, така и интелектуалните и социално-икономически сили да му дадеш всичко небходимо. Когато един млад човек има най-много нужда от родителите си да му дадат съвет и старт в живота, а в къщи има вече един или двама изкуфели папардаци, които не могат за себе си да се грижат, камо ли за някой друг...Колкото и да не ни харесва, колкото и да се стараем, реалността е такава, че всичко около нас се върти на много бързи обороти и все по-бързо всяко поколение "излиза от играта".
09:53 28.01.2026