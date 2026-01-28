Левон Хампарцумян: Над 70% от левовете вече са извън употреба. Ние вече сме в еврова среда

Над 70% от левовете вече са извън употреба. Ние вече сме в еврова среда. Прекрасно се справихме с въвеждането на валутата. Това, което беше най-важното, че големите системи на финансовите институции направиха прехода за часове много гладко, заяви пред бТВ финансистът Левон Хампарцумян.
Според Левон Хампарцумян депозитите в банките също растат. Той увери, че нищо съществено няма да се промени в България след 1 февруари, когато вече официалната валута в България стане еврото.
"Вече се усеща ползата от приемането ни в еврозоната. Най-вече от икономически активните хора."
И допълни: Членството ни в еврозоната помогна на пазара на имоти да се вдигне.
Той коментира и цената на златото, която премина 5 хил. долара тройунция:
"Балон не е във всички случаи. Кривата в момента е с възходящ тренд."
Той посъветва хората да не инвестират само в злато, а да влагат и в друго.
1 Атина Палада
Коментиран от #61
09:07 28.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Този нали се мислеше за умен...?!
09:07 28.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
Коментиран от #9
09:09 28.01.2026
6 Последния Софиянец
09:09 28.01.2026
7 Трол
Коментиран от #12
09:10 28.01.2026
8 Не е нужно да си педофил
Путин да си гледа работата
09:10 28.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "честен ционист":Целта е да се оберат 30 млрд под дюшеците и после фалит на банките.
Коментиран от #17
09:10 28.01.2026
10 Тома
09:10 28.01.2026
11 az СВО Победа 80
Нали това нк обещаваше този химик, нарочен за банкер????
Коментиран от #50
09:10 28.01.2026
12 честен ционист
До коментар #7 от "Трол":Накрая ще стане Купон като ви натресат купонната система на Радев.
09:11 28.01.2026
13 Бабичка
09:12 28.01.2026
14 горски
Коментиран от #47
09:14 28.01.2026
15 Пешо Волгата
09:14 28.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 честен ционист
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Аз моите левове още февруари 2022 обърнах в рубли и март си удвоих инвестицията. Преди 3 месеца купувах РАМ и ССД, сега мисля да инвестирам в на Чорбанов БГ ваксината.
09:15 28.01.2026
18 хъмпръцнацупян
09:15 28.01.2026
19 Не сме в еврова среда глупако
09:15 28.01.2026
20 Ти, бре
09:16 28.01.2026
21 Тома Неверни
09:16 28.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ще се случи
09:19 28.01.2026
24 Българите от арменски произход
Надявам се един ден в ада да горите заедно с останалите предатели платени соросоиди.
09:20 28.01.2026
25 az СВО Победа 80
09:21 28.01.2026
26 чудесно се справихте
09:23 28.01.2026
27 Радев
Коментиран от #29, #57
09:23 28.01.2026
28 Еврова среда
09:23 28.01.2026
29 хахаха
До коментар #27 от "Радев":Радев освен старите комунисти във властта нищо друго няма да върне 😁😂😆
09:25 28.01.2026
30 Голям
09:26 28.01.2026
31 Ясно трябва да се каже и да се осъзнае,
09:26 28.01.2026
32 ЕдинФакт
ЕТО , ЗАТОВА НИ ВКАРАХА В ЕВРОЗОНАТА !!!
09:27 28.01.2026
33 ЧИЧО
09:28 28.01.2026
34 Теглете си парите в кеш хора
Коментиран от #40, #48, #72
09:29 28.01.2026
35 Бг гражданин
09:29 28.01.2026
36 Точен
09:29 28.01.2026
37 Хохо Бохо
Коментиран от #55
09:32 28.01.2026
38 Хи хи хи
09:32 28.01.2026
39 Едно
09:33 28.01.2026
40 Супер
До коментар #34 от "Теглете си парите в кеш хора":Мина времето на Бурканбанк . ...В Китай абсолютно всички пазаруват с карти. Много рядко може да видиш някой да има реални пари
Коментиран от #45
09:33 28.01.2026
41 Тъй
09:33 28.01.2026
42 Над 70% от левовете вече са извън
09:33 28.01.2026
43 Отегчен
09:35 28.01.2026
44 провинциалист
09:36 28.01.2026
45 То за това в цяла Азия има сконт
До коментар #40 от "Супер":И когато плащаш в кеш ти е два пъти по евтино. И не само в Азия а и в Австралия и САЩ
09:36 28.01.2026
46 ти да видиш
И сега отново сте го пуснали да гади!
09:37 28.01.2026
47 Кухиии
До коментар #14 от "горски":...то и йена и вон са 100 за 10ст, но нима в Европа има някоя страна стандарта на Япония и Ю.Корея.
Добре че са тия анонимни сайтове и соц. Медии да всички да се излагат на вопя
09:37 28.01.2026
48 Тъй
До коментар #34 от "Теглете си парите в кеш хора":Много си зле. В кой век живееш ?"Едно време в пещерите..."
Коментиран от #58
09:38 28.01.2026
49 Търговците го отнесоха
09:38 28.01.2026
50 Е,па..аааа,
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":чакай бре,много бързаш!Почакай и ще станеш по богат. 😇
09:40 28.01.2026
51 Еврови унижения
Отговорът го знаем всички и той е обир и ежедневни гаври с обикновените хора.
09:40 28.01.2026
52 Еврон Хайванцумян
Коментиран от #56, #60
09:42 28.01.2026
53 Този същият индивид
09:42 28.01.2026
54 едни писаха за 10 милиарди
09:45 28.01.2026
55 Робство ли
До коментар #37 от "Хохо Бохо":Хахо ,за какво робство говориш.?Робство ли е да можеш да ходиш без виза и открит лист по целия свят?
Робство ли е да можеш да се изразяваш свободно и да протестираш?
Беше робство онова което се наричаше развит социализъм..комунизъм.
09:46 28.01.2026
56 Майкооо
До коментар #52 от "Еврон Хайванцумян":...колко си про ст и ни занимаваш с некомпетентноста си
Коментиран от #65
09:46 28.01.2026
57 ПроУст
До коментар #27 от "Радев":Радев назначи 5 кабинета.....да си видял нещо да се е променило? И какво мислиш че към добро да се промени ако състави още един кабинет?
Коментиран от #62
09:46 28.01.2026
58 Глууууупако....
До коментар #48 от "Тъй":Толкова си зависим, че дори и от батерията на телефона дажи си зависим. А всяка една има опция впрочем за дистанционно импулсно изключване .... безконтактните плащания няма сила на света която да ти ги гарантира.. в случай на някаква криза, катаклизъм или враждебно отношение от правителството и т.н
09:48 28.01.2026
59 EВРОТО ДОЙДЕ
НЕНОРМАЛНИТЕ ДА СИ ПАЗЯТ ЛЕВЧЕТАТА ЗА ОНИЯ СВЯТ
Коментиран от #71
09:48 28.01.2026
60 ЕВРОТО ДОЙДЕ
До коментар #52 от "Еврон Хайванцумян":МНОГО ТОЧНО КАЗАНО
ЛЕВЪТ УМРЯ ПРИ ЖАН ВИДЕНОВ ИЛИ ДОРИ ПРЕДИ ТОВА
ЛЕВЪТ ВИНАГИ Е БИЛ РАЗПИСКА ЗА ЕВРО, МАРКА, РАЙХСМАРКА, ФРЕНСКИ ФРАНК, РУБЛА
БИЛ ОБЕЗПЕЧЕН СЪС ЗЛАТО А ЗЛАТОТО В МОСКВА
09:50 28.01.2026
61 Таз година евро, догодина $ !
До коментар #1 от "Атина Палада":Да угодим и на другите началници.
09:50 28.01.2026
62 Ама вие
До коментар #57 от "ПроУст":...къртите плочки, какво му е работата на един служебен кабинет, изборите и нищо друго. Боже прибири си версиите
Коментиран от #73
09:51 28.01.2026
63 ДрайвингПлежър
09:52 28.01.2026
64 А останалите 30%
Коментиран от #68, #69
09:52 28.01.2026
65 Тролчегейско
До коментар #56 от "Майкооо":Върви НМП, келеш смотан.
09:53 28.01.2026
66 Хампарцумян
09:53 28.01.2026
67 силата на числата
Дай коефициент 1,5:1. Народът ще вика ура, а после... цената прави играта.
09:55 28.01.2026
68 Това са
До коментар #64 от "А останалите 30%":тайно напечатаните милиарди, скрити от ЕЦБ и МВФ. Само тихо...
09:57 28.01.2026
69 останалите 30%
До коментар #64 от "А останалите 30%":Престъпници като Хампарцумян ще ги превъртят под формата на ксерокопия през каса, ще ги налеят в цифрички и после ксерохартията ще я унищожат в общите бали
09:57 28.01.2026
70 димитри
10:02 28.01.2026
71 А ,ти
До коментар #59 от "EВРОТО ДОЙДЕ":Започвай да събираш Рупията че онези със слоновете като ни налазят и индийският ще научиш. 🤣
10:03 28.01.2026
72 пише го на сайта на ЕЦБ
До коментар #34 от "Теглете си парите в кеш хора":Но никой от тези нищожества не го е казал. Никой и никога. Както и никой не е казал колко е номинала на еврата с българските графични знаци (българските евра) Никой и не е казал каква е стойността на тези 8% които на ЕЦБ подарихме. Ще трябва поне година да чакаме че в отчетите на ЕЦБ да го открием по редовете....
10:07 28.01.2026
73 гост
До коментар #62 от "Ама вие":Кабинетът на Софиянски също беше служебен,но направи много за България. Служебен кабинет не значи че са там да си чоплят носовете и само едни избори,а да работят за България . Ей пълна е България с такива като теб негр@мотници
10:09 28.01.2026