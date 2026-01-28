Левон Хампарцумян: Над 70% от левовете вече са извън употреба. Ние вече сме в еврова среда

Над 70% от левовете вече са извън употреба. Ние вече сме в еврова среда. Прекрасно се справихме с въвеждането на валутата. Това, което беше най-важното, че големите системи на финансовите институции направиха прехода за часове много гладко, заяви пред бТВ финансистът Левон Хампарцумян.

Според Левон Хампарцумян депозитите в банките също растат. Той увери, че нищо съществено няма да се промени в България след 1 февруари, когато вече официалната валута в България стане еврото.

"Вече се усеща ползата от приемането ни в еврозоната. Най-вече от икономически активните хора."

И допълни: Членството ни в еврозоната помогна на пазара на имоти да се вдигне.

Той коментира и цената на златото, която премина 5 хил. долара тройунция:

"Балон не е във всички случаи. Кривата в момента е с възходящ тренд."

Той посъветва хората да не инвестират само в злато, а да влагат и в друго.