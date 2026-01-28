Новини
Левон Хампарцумян: Над 70% от левовете вече са извън употреба. Ние вече сме в еврова среда

28 Януари, 2026

Той увери, че нищо съществено няма да се промени в България след 1 февруари, когато вече официалната валута в България стане еврото

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 70% от левовете вече са извън употреба. Ние вече сме в еврова среда. Прекрасно се справихме с въвеждането на валутата. Това, което беше най-важното, че големите системи на финансовите институции направиха прехода за часове много гладко, заяви пред бТВ финансистът Левон Хампарцумян.

Според Левон Хампарцумян депозитите в банките също растат. Той увери, че нищо съществено няма да се промени в България след 1 февруари, когато вече официалната валута в България стане еврото.

"Вече се усеща ползата от приемането ни в еврозоната. Най-вече от икономически активните хора."

И допълни: Членството ни в еврозоната помогна на пазара на имоти да се вдигне.

Той коментира и цената на златото, която премина 5 хил. долара тройунция:

"Балон не е във всички случаи. Кривата в момента е с възходящ тренд."

Той посъветва хората да не инвестират само в злато, а да влагат и в друго.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    7 36 Отговор
    Да живее еврото !!!

    Коментиран от #61

    09:07 28.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    36 4 Отговор
    Хампарцумян - Водата е мокра !!!
    Този нали се мислеше за умен...?!

    09:07 28.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    28 7 Отговор
    70% от левовете са натоварени по Фалкони и на Пимпи на кораба. В замяна на Ганчо му оставиха фалшиви евро и то нищожно количество в обръщение.

    Коментиран от #9

    09:09 28.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    37 4 Отговор
    Този лятото обещаваше на глупаците реки от евро и мед

    09:09 28.01.2026

  • 7 Трол

    42 1 Отговор
    Г-н Хампарцумян вече е Еврон, а не Левон.

    Коментиран от #12

    09:10 28.01.2026

  • 8 Не е нужно да си педофил

    8 16 Отговор
    След като си русофил
    Путин да си гледа работата

    09:10 28.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    25 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Целта е да се оберат 30 млрд под дюшеците и после фалит на банките.

    Коментиран от #17

    09:10 28.01.2026

  • 10 Тома

    41 4 Отговор
    Добре е че показват често левон че хората да се напсуват на воля

    09:10 28.01.2026

  • 11 az СВО Победа 80

    24 3 Отговор
    А що не станахме по-богати?

    Нали това нк обещаваше този химик, нарочен за банкер????

    Коментиран от #50

    09:10 28.01.2026

  • 12 честен ционист

    9 15 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Накрая ще стане Купон като ви натресат купонната система на Радев.

    09:11 28.01.2026

  • 13 Бабичка

    6 11 Отговор
    Коцеее, па ни излъга. Ся ко да викаме?

    09:12 28.01.2026

  • 14 горски

    6 19 Отговор
    Вчера гледах как едни руснаци даваха сто рубли за едно българско евро.... доживяхме и това да видим

    Коментиран от #47

    09:14 28.01.2026

  • 15 Пешо Волгата

    7 16 Отговор
    И аз избрах еврото 25 000 еврака на месец в Брюксел и водя руска пропаганда.

    09:14 28.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Аз моите левове още февруари 2022 обърнах в рубли и март си удвоих инвестицията. Преди 3 месеца купувах РАМ и ССД, сега мисля да инвестирам в на Чорбанов БГ ваксината.

    09:15 28.01.2026

  • 18 хъмпръцнацупян

    21 3 Отговор
    аман от бърборещи връмбари за пълнежи

    09:15 28.01.2026

  • 19 Не сме в еврова среда глупако

    28 2 Отговор
    А сме във виртуална среда. Кеша липсва, злато няма. И ако Тръм дръпне шалтера на финансовата мрежа SWIFT или един срив на електрическата мрежа примерно има за повече от 3 дена ей тогава ще ви питам за кво точно служат банковите карти... атлантиците ще ги гонят с колове по улиците. Ще се чудите тогава как ваучери да печатате в някой гараж. Убихте лева и сега от хиляди фактори сте в риск

    09:15 28.01.2026

  • 20 Ти, бре

    13 2 Отговор
    отдавна си в йеврова среда !

    09:16 28.01.2026

  • 21 Тома Неверни

    12 1 Отговор
    Не думай?

    09:16 28.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ще се случи

    14 1 Отговор
    Ще се случат много съществени неща ! Скоро ще започнат да се чувстват осезателно ! В интерес на истината еврото няма нищо общо с това което ни чака ! Вижте цената на златото и я свържете назад с големите кризи !

    09:19 28.01.2026

  • 24 Българите от арменски произход

    19 5 Отговор
    Ние сме ви приели след арменския геноцид в Турция но не само че не сте благодарни ами сте потресаващо зловредни и нахални.
    Надявам се един ден в ада да горите заедно с останалите предатели платени соросоиди.

    09:20 28.01.2026

  • 25 az СВО Победа 80

    10 1 Отговор
    Този е концентрирал в себе си толкова народна "любов", че очаквам скоро да се представи пред Господ!

    09:21 28.01.2026

  • 26 чудесно се справихте

    18 1 Отговор
    "Над 70% от левовете вече са извън употреба" - И с КАКВО ги заменихте, г-н Пампарцунян? С еврови банкноти по 50, 100 и 200 евро! Които в магазините няма как да приемат, защото няма какво да връщат! Некадърни гербаджийски калинки! СЪД И ЗАТВОР !

    09:23 28.01.2026

  • 27 Радев

    10 3 Отговор
    ЩЕ ВЪРНА ЛЕВА, А ТЕБЕ ЩЕ ТЕ ВЪРНА В БЕЛЕНЕ!

    Коментиран от #29, #57

    09:23 28.01.2026

  • 28 Еврова среда

    9 0 Отговор
    Поредния превъзнясаш еврото!!!Само,че забравя че когато държавата нищо не работи като хората и туй прехвалено евро няма да е вълшебна пръчица, та всичко да ни тръгне по мед и масло както ни лъжат мнозина включително и този!!!!

    09:23 28.01.2026

  • 29 хахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #27 от "Радев":

    Радев освен старите комунисти във властта нищо друго няма да върне 😁😂😆

    09:25 28.01.2026

  • 30 Голям

    3 0 Отговор
    Праз.

    09:26 28.01.2026

  • 31 Ясно трябва да се каже и да се осъзнае,

    8 0 Отговор
    че за последните 6-7 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    09:26 28.01.2026

  • 32 ЕдинФакт

    6 1 Отговор
    "След приемането на България в еврозоната, Европейската централна банка (ЕЦБ) ще управлява част от валутните резерви на БНБ. БНБ ще прехвърли пропорционална част от своите чуждестранни резервни активи (без валути на страни от еврозоната, злато и SDR) към ЕЦБ, а управлението им ще се извършва съгласно решенията на Управителния съвет на ЕЦБ "
    ЕТО , ЗАТОВА НИ ВКАРАХА В ЕВРОЗОНАТА !!!

    09:27 28.01.2026

  • 33 ЧИЧО

    11 1 Отговор
    Тоя стана телевизиона звезда. В БГ има трейсетина човека, които постояно са по сутрешните програми и повтарят все едно и също, сменете ги омръзнаха ни.

    09:28 28.01.2026

  • 34 Теглете си парите в кеш хора

    9 0 Отговор
    Ако има кой да ви ги даде и ако малко разум ви е останал го направете. И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас. Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества: Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. ......на сайта на ЕЦБ !

    Коментиран от #40, #48, #72

    09:29 28.01.2026

  • 35 Бг гражданин

    4 1 Отговор
    Това е БГ ,инжинер химик,банкер,нява халхабер от тая работа,но с течетие на врем поняучил 2,3 "банкерски" и ето го нашият експерт !

    09:29 28.01.2026

  • 36 Точен

    3 0 Отговор
    Боже, прибери си вересиите... Вчера отидох да се подстрижа, цената беше 15 лв, сега фризьорката ми вика "10 евро"... А българинът си мълчи и гласува за ГЕРБ-Новия бардак, ПП/ДБ, а и за невежия спасител от Славяново... Дано след падението след Радев да ни дойде акъла, дето турците казвали: "Искам да имам акъла на българите, ама оня, дето му идвал ОТПОСЛЕ..."

    09:29 28.01.2026

  • 37 Хохо Бохо

    6 2 Отговор
    Така е. Без война, доброволно предадохме държавата си на чужди сили. Без валута, без суверенитет, без право на собствена политика, благодарение на дългогодишното облъчване колко е хубаво в ес и нато....и колко за нищо не ставаме. Честито ви ново РОБСТВО. НЯМА ДА ЖИВЕЕТЕ ПО ДОБРЕ, ВИЕ СТЕ ДОНОРИ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

    Коментиран от #55

    09:32 28.01.2026

  • 38 Хи хи хи

    3 1 Отговор
    Обичам Арменците. Те винаги казват истината. 🤣🤣🤣

    09:32 28.01.2026

  • 39 Едно

    1 0 Отговор
    и също преживяне от едни и същи субекти !

    09:33 28.01.2026

  • 40 Супер

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Теглете си парите в кеш хора":

    Мина времето на Бурканбанк . ...В Китай абсолютно всички пазаруват с карти. Много рядко може да видиш някой да има реални пари

    Коментиран от #45

    09:33 28.01.2026

  • 41 Тъй

    0 0 Отговор
    Лъва умря.

    09:33 28.01.2026

  • 42 Над 70% от левовете вече са извън

    4 0 Отговор
    употреба. А колко са еврата във употреба ? Кеша беше ли заменен със 100% евров кеш? ..... А дали си давате сметка че рязко падат търговските оборотити ? Поне със 50% спрямо януари 2025 ... А ДДС от къде ще се събере?

    09:33 28.01.2026

  • 43 Отегчен

    5 0 Отговор
    Пак ли това същество? Защо ни наказвате, какво сгрешихме?

    09:35 28.01.2026

  • 44 провинциалист

    7 0 Отговор
    "Той увери, че нищо съществено няма да се промени в България след 1 февруари" - е като няма да се промени, за какво беше целия зор? Какво стана със забогатяването, управлението на европейската банка, потушаване на руското влияние и т.н. и т.н.?

    09:36 28.01.2026

  • 45 То за това в цяла Азия има сконт

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Супер":

    И когато плащаш в кеш ти е два пъти по евтино. И не само в Азия а и в Австралия и САЩ

    09:36 28.01.2026

  • 46 ти да видиш

    5 0 Отговор
    Този навремето направи курса на лева 3000:1 спрямо долара.
    И сега отново сте го пуснали да гади!

    09:37 28.01.2026

  • 47 Кухиии

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "горски":

    ...то и йена и вон са 100 за 10ст, но нима в Европа има някоя страна стандарта на Япония и Ю.Корея.
    Добре че са тия анонимни сайтове и соц. Медии да всички да се излагат на вопя

    09:37 28.01.2026

  • 48 Тъй

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Теглете си парите в кеш хора":

    Много си зле. В кой век живееш ?"Едно време в пещерите..."

    Коментиран от #58

    09:38 28.01.2026

  • 49 Търговците го отнесоха

    7 0 Отговор
    Те поеха цялата техническа трудност безропотно и неблагодарно а такива като този нахален субект само дават акъл като в случая се касае за целенасочено системно и умишлено отнемане на всичко българско от българския народ и държава.

    09:38 28.01.2026

  • 50 Е,па..аааа,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    чакай бре,много бързаш!Почакай и ще станеш по богат. 😇

    09:40 28.01.2026

  • 51 Еврови унижения

    3 0 Отговор
    Молим великият инДжИнерИН да каже защо тайно, коварно и подмолно сложиха дневни, седмични и месечни лимити, с нови още по-високи такси, защо банкоматите нарочно са празни или с малка наличност на банкноти, защо постоянно съкращават броя им, така че хората да мръзнат и образуват опашки и да не могат да си теглят суми, които те решат??????
    Отговорът го знаем всички и той е обир и ежедневни гаври с обикновените хора.

    09:40 28.01.2026

  • 52 Еврон Хайванцумян

    0 5 Отговор
    Левовете са "извън употреба" още от 1997-а. Стига глупости!!! Валутен борд означава, че "националната валута" не струва и хартията, на която е напечатана. Всички сметки са в евро още от към 2000 - та година, частните акционерни дружества, по известни като търговски банки, лъжеха хората с лихви, такси, ГПР-та и дебитни карти.

    Коментиран от #56, #60

    09:42 28.01.2026

  • 53 Този същият индивид

    5 0 Отговор
    2021, 2022 година обесняваше обширно как златото нямало да поскъпва а дори цената му щяла да пада....

    09:42 28.01.2026

  • 54 едни писаха за 10 милиарди

    0 0 Отговор
    банката не ги е прибрала от обръщение . не знае банката колко е печетила след деноминацията последния път . може да са натоварени и изкарани извън страната . 99 милиарда в сметки по банките и 10 милиарди изчезнали . бегейци са богати . като не ходят на фронта могат да изкарат до 200 години .

    09:45 28.01.2026

  • 55 Робство ли

    0 4 Отговор

    До коментар #37 от "Хохо Бохо":

    Хахо ,за какво робство говориш.?Робство ли е да можеш да ходиш без виза и открит лист по целия свят?
    Робство ли е да можеш да се изразяваш свободно и да протестираш?
    Беше робство онова което се наричаше развит социализъм..комунизъм.

    09:46 28.01.2026

  • 56 Майкооо

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Еврон Хайванцумян":

    ...колко си про ст и ни занимаваш с некомпетентноста си

    Коментиран от #65

    09:46 28.01.2026

  • 57 ПроУст

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Радев":

    Радев назначи 5 кабинета.....да си видял нещо да се е променило? И какво мислиш че към добро да се промени ако състави още един кабинет?

    Коментиран от #62

    09:46 28.01.2026

  • 58 Глууууупако....

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тъй":

    Толкова си зависим, че дори и от батерията на телефона дажи си зависим. А всяка една има опция впрочем за дистанционно импулсно изключване .... безконтактните плащания няма сила на света която да ти ги гарантира.. в случай на някаква криза, катаклизъм или враждебно отношение от правителството и т.н

    09:48 28.01.2026

  • 59 EВРОТО ДОЙДЕ

    1 3 Отговор
    ЧЕСТИТО НА НОРМАЛНИТЕ БЪЛГАРИ

    НЕНОРМАЛНИТЕ ДА СИ ПАЗЯТ ЛЕВЧЕТАТА ЗА ОНИЯ СВЯТ

    Коментиран от #71

    09:48 28.01.2026

  • 60 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "Еврон Хайванцумян":

    МНОГО ТОЧНО КАЗАНО

    ЛЕВЪТ УМРЯ ПРИ ЖАН ВИДЕНОВ ИЛИ ДОРИ ПРЕДИ ТОВА

    ЛЕВЪТ ВИНАГИ Е БИЛ РАЗПИСКА ЗА ЕВРО, МАРКА, РАЙХСМАРКА, ФРЕНСКИ ФРАНК, РУБЛА

    БИЛ ОБЕЗПЕЧЕН СЪС ЗЛАТО А ЗЛАТОТО В МОСКВА

    09:50 28.01.2026

  • 61 Таз година евро, догодина $ !

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Да угодим и на другите началници.

    09:50 28.01.2026

  • 62 Ама вие

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "ПроУст":

    ...къртите плочки, какво му е работата на един служебен кабинет, изборите и нищо друго. Боже прибири си версиите

    Коментиран от #73

    09:51 28.01.2026

  • 63 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Жалък мръсник! Дано народа се събуди преди да пукне, щото ще е по-добре народа да му ушие костюм на площада!

    09:52 28.01.2026

  • 64 А останалите 30%

    3 0 Отговор
    Къде са, а? Има само още 3 дни. Нещо липсват май...

    Коментиран от #68, #69

    09:52 28.01.2026

  • 65 Тролчегейско

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Майкооо":

    Върви НМП, келеш смотан.

    09:53 28.01.2026

  • 66 Хампарцумян

    4 0 Отговор
    Защо въобще БНБ работи? Инвалид възможно ли е в нея да влезе? Ще ти донеса инвалидната количка и искам ти да ми покажеш как се прави. Достъпна градска среда има ли осигурена ? Защо държавата не е закрила и санкционирала този нарушител на законодателството. А? ... защо поне някакъв изнесен офис няма ? Има ли държава въобще?

    09:53 28.01.2026

  • 67 силата на числата

    3 0 Отговор
    Математиката управлява света. Блъф е, че обменният курс е 1,95583:1, щом с едно € не може да си купиш онова, което си вземал за около два лева. Затова отдавна казват, че в момента реалният курс е пи(3,14159):1 и упорито върви към земното притегляне (9, 80665):1. Оттук и глупостта на политици, икономисти и банкери. Правиш обмяна
    Дай коефициент 1,5:1. Народът ще вика ура, а после... цената прави играта.

    09:55 28.01.2026

  • 68 Това са

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "А останалите 30%":

    тайно напечатаните милиарди, скрити от ЕЦБ и МВФ. Само тихо...

    09:57 28.01.2026

  • 69 останалите 30%

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "А останалите 30%":

    Престъпници като Хампарцумян ще ги превъртят под формата на ксерокопия през каса, ще ги налеят в цифрички и после ксерохартията ще я унищожат в общите бали

    09:57 28.01.2026

  • 70 димитри

    0 1 Отговор
    Това са празни думи.Истината е и икономическа ,но още повече и Психологическа!За разлика от повечето европейци ,българите сме по-свободни и доста по- умни и държим на пари в джоба.С € това става доста по неприятно и доста по рисковано.Второ не е обяснено ,че тези копюри € се влачат от 2001г и има различни модификации .......по незапознатите ако видят банкнота с номинал от 2001г примерно 100€ и веднага ще кажат фалшива....толкова му трябва и на мильо станал полицай и той с респект на ......ще каже фалшива ,а банкнотата редовна...вчера гледам по бтв пуснаха партенка...Яли пили в банско и платили с 500€........дали я на мильо ,а той...фалшива ,а това са много пара..Първо 500€ се приемат само в банки и чейндж бюра ,та партенката на бтв още тук издиша!Второ да спрат да плашат ,а да се изтъпанят и да обяснят на хората с различни копюри от различни години.Трето парите се познават по шума ,който издават ,но.......не вси чуваме добре.........С възраста и слуха си отива .........Та разликата от лев до € ........е доста трудно да я преодолеем, но нямаме избор!Представяте ли си ако трябва да се преодолее разлика между рубла и Лев или €........Парите в джоба са СВобода , ане мръсна дума иван!

    10:02 28.01.2026

  • 71 А ,ти

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "EВРОТО ДОЙДЕ":

    Започвай да събираш Рупията че онези със слоновете като ни налазят и индийският ще научиш. 🤣

    10:03 28.01.2026

  • 72 пише го на сайта на ЕЦБ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Теглете си парите в кеш хора":

    Но никой от тези нищожества не го е казал. Никой и никога. Както и никой не е казал колко е номинала на еврата с българските графични знаци (българските евра) Никой и не е казал каква е стойността на тези 8% които на ЕЦБ подарихме. Ще трябва поне година да чакаме че в отчетите на ЕЦБ да го открием по редовете....

    10:07 28.01.2026

  • 73 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ама вие":

    Кабинетът на Софиянски също беше служебен,но направи много за България. Служебен кабинет не значи че са там да си чоплят носовете и само едни избори,а да работят за България . Ей пълна е България с такива като теб негр@мотници

    10:09 28.01.2026

