Румен Радев: Европа се превърна в заложник на своята амбиция за морално лидерство в свят без правила

Европа се превърна в заложник на своята амбиция за морално лидерство в свят без правила. Именно в този свят интересите не се крият зад ценностите. Системите и правилата рухват преди да сме определили нови, каза президентът (2017-2026 г.) Румен Радев по време на официалната закриваща вечеря на Софийския икономически форум, цитиран от БТА.

Според него дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия и е очевидно, че ще има и следващи конфликти и сблъсъци – военни, икономически или технологични, които ще намесват сферите на влияние. По неговите думи в този свят евтината енергия за Европа вече е недостъпна, евтиният труд не е гарантиран, а евтиният капитал вече го няма.

Според Радев въпросът е ще успеят ли Европа и европейските лидери бързо да се адаптират към тази геополитическа реалност. Европейските лидери започват да осъзнават, че стратегията за мир чрез сила, спрямо Русия, е все по-откъсната от действителността и рискува да доунищожи Украйна - като икономика, енергетика, демография, и да навлече още по-големи проблеми на Европа, заяви Радев.

Икономиката се превърна в една от първите жертви на геополитиката и идеологията, защото основните критерии при избор и доставка на енергийни ресурси и суровини вече не са икономическите ползи, а идеологическата коректност. Пазарната и инвестиционните политики вече не се водят от принципа за максимална печалба, което е основният им принцип, а от коректност към все по-обхватни санкции, каза още той.

Той смята, че усилията на България трябва да отидат в две направления – преодоляването на негативите и последствията от прибързаното влизане в еврозоната и оползотворяването на възможностите, които то води. Еврозоната не може да бъде стратегическа цел. Тя е един от инструментите за постигането на голямата цел – българите да достигнат възможно най-бързо стандарта и качеството на живот на средните европейци, посочи Радев.

Той каза още, че тепърва ни предстои сериозна работа за интегрирането ни в Европейския съюз и еврозоната. Това означава да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея. Да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие. Да върнем прозрачността, отчетността и отговорността в държавното управление. Да установим демократичните пазарни механизми, които са изкривени от олигархията, категоричен беше Радев.

По-рано вчера Радев проведе среща с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона.

В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.

Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите на Румен Радев и през двата му мандата като държавен глава и той подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери.

“Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност”, подчерта на срещата Румен Радев.

Проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на този стратегически дигитален коридор и създава предпоставки за нейното развитие като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.