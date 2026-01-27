Румен Радев: Европа се превърна в заложник на своята амбиция за морално лидерство в свят без правила

Европа се превърна в заложник на своята амбиция за морално лидерство в свят без правила. Именно в този свят интересите не се крият зад ценностите. Системите и правилата рухват преди да сме определили нови, каза президентът (2017-2026 г.) Румен Радев по време на официалната закриваща вечеря на Софийския икономически форум, цитиран от БТА.
Според него дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия и е очевидно, че ще има и следващи конфликти и сблъсъци – военни, икономически или технологични, които ще намесват сферите на влияние. По неговите думи в този свят евтината енергия за Европа вече е недостъпна, евтиният труд не е гарантиран, а евтиният капитал вече го няма.
Според Радев въпросът е ще успеят ли Европа и европейските лидери бързо да се адаптират към тази геополитическа реалност. Европейските лидери започват да осъзнават, че стратегията за мир чрез сила, спрямо Русия, е все по-откъсната от действителността и рискува да доунищожи Украйна - като икономика, енергетика, демография, и да навлече още по-големи проблеми на Европа, заяви Радев.
Икономиката се превърна в една от първите жертви на геополитиката и идеологията, защото основните критерии при избор и доставка на енергийни ресурси и суровини вече не са икономическите ползи, а идеологическата коректност. Пазарната и инвестиционните политики вече не се водят от принципа за максимална печалба, което е основният им принцип, а от коректност към все по-обхватни санкции, каза още той.
Той смята, че усилията на България трябва да отидат в две направления – преодоляването на негативите и последствията от прибързаното влизане в еврозоната и оползотворяването на възможностите, които то води. Еврозоната не може да бъде стратегическа цел. Тя е един от инструментите за постигането на голямата цел – българите да достигнат възможно най-бързо стандарта и качеството на живот на средните европейци, посочи Радев.
Той каза още, че тепърва ни предстои сериозна работа за интегрирането ни в Европейския съюз и еврозоната. Това означава да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея. Да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие. Да върнем прозрачността, отчетността и отговорността в държавното управление. Да установим демократичните пазарни механизми, които са изкривени от олигархията, категоричен беше Радев.
По-рано вчера Радев проведе среща с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона.
В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.
Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите на Румен Радев и през двата му мандата като държавен глава и той подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери.
“Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност”, подчерта на срещата Румен Радев.
Проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на този стратегически дигитален коридор и създава предпоставки за нейното развитие като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.
2 Точен е Цветанов и Радев
3 честен ционист
5 Сатана Z
6 Цитирам тоя от снимката:
7 нелоялен клиент
8 Бунак ционстки
До коментар #3 от "честен ционист":"Ганчо" нищо не е забравил и много добре знае какво представлява мекерето на ЦPУ кРадев!
9 Имам въпрос
10 Див селянин
11 Зеленият потник да каже
13 Румен Радев официално
До коментар #5 от "Сатана Z":32GB DDR5 RAM (обикновено комплект 2x16GB) струва средно между 200 и 350 лв. в България, в зависимост от скоростта (MHz) и марката. По-бързите модели (напр. 6000MHz+ CL30/36) са по-скъпи, докато базовите варианти започват от по-ниски цени.
Основни ценови диапазони (към януари 2026):
Бюджетни (4800-5200MHz): 190 - 250 лв.
Среден клас (5600-6000MHz): 250 - 320 лв.
Висок клас (6400MHz+ / RGB): 330+ лв.
14 От краката
15 Коуега
До коментар #11 от "Зеленият потник да каже":...то ако зависеше от него🤔
16 технолог
17 Сирак Скитник
19 честен ционист
До коментар #13 от "Румен Радев официално":В евро ли са цените? Пак евтино ми се види.
20 Тик- Ток
Очаквайте подробности,очаквайте директно включване от Пресцентъра на МВР
Коментиран от #92, #130
21 Дай сега и за по-старите DDR4
До коментар #13 от "Румен Радев официално":които все още се използват.
22 логично
23 Лицемерие
24 Разкрития
ПЪЛЕН СПИСЪК НА СКРИТИТЕ ЛИЦА И ДИГИТАЛНАТА СЛЕДА НА ПЛАМЕН УЗУНОВ!
Оcновният npоrpамен докyмент на движението (файл: DeklaraciaFinal pdf) беше качен на холандcкия cъpвъp cъc забpавени „автоpcки npава“ в метаданните.
КОЙ Е АВТОРЪТ?
В cвойcтвата на файла, в nолето „Author“, е заnиcано името Plamen Uzunov.
СКРИТИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Генеpал-майоp о.p. Димитъp Шивиков, Пpедcедател на Инициативния cъвет (Пyбличното лице/Маcката).
Рyмен Петков - Оprанизационен cтpатеr. Човекът, оcиrypил лоrиcтиката и мpежата на АБВ.
Пpоф. д-p Ваня Добpева - Ръководител наnpавление „Идеолоrия и обpазование“. Вpъзката c лявото кpило.
Доц. д-p Геоprи Кючyков - Отrовоpник за междyнаpодните отношения и здpавеоnазването.
Сnаc Панчев - Лидеp на Земеделcки cъюз „Ал. Стамболийcки“ (Кооpдинатоp nо коалиционна nолитика).
Ген. Стоимен Стоименов -Екcnеpт nо „Национална cиrypноcт“.
Боян Чyков - Скpитият екcnеpт в „Екcnеpтния cъвет“ (Геоnолитичеcки cтpатеr, заложен в мета-таrовете на cайта).
Пpоектът „Движение Нашата Бълrаpия“ не е нов.
Това е npоектът на Пламен Узyнов и Рyмен Петков, оnакован в nатpиотични лозyнrи.
Гоcnода, иcтината не cе тpие c бyтона Delete.
Имаме метаданните, имаме лоrовете, имаме и имената ви!
25 интелект
26 В качеството си на какъв
17:03 27.01.2026
27 румен кРадев БОгаТАШа
Домейна е запазен от Десислава Виткова.
Десислава Виткова се подвизава като пиарка на Фондация Тракия, Фондация на Васил Божков, но реално е пиар и на Нове холдинг на Божков.
Та това е на Радев „нашата България“ – освен на Гергов-ци, Копринков-ци, Цветанов-ци, и на Божков, който запазва партийния домейн.
Коментиран от #88
28 Ъъъко каза!?
29 честен ционист
До коментар #24 от "Разкрития":Щом Сашо Симов няма да е говорител, значи все хорошо.
17:06 27.01.2026
30 Румен
17:07 27.01.2026
31 Той идеологически и дигитално
17:07 27.01.2026
32 Анджо
33 С хартиеното евро нищо не става
Европа най богата на шарени хартийки
Злато няма
34 Анджо
17:10 27.01.2026
35 Дигитално
17:10 27.01.2026
36 мдаа
37 пеев
38 Промяна
17:12 27.01.2026
39 Промяна
17:12 27.01.2026
40 пеев
До коментар #7 от "нелоялен клиент":Ще докара БОТАШ
17:13 27.01.2026
41 Не на диктата
17:13 27.01.2026
42 Кър ачик манометър кантаргиби
Повреда в шлемофона
17:14 27.01.2026
43 Само да попитам
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":Този физкултурник не подслушваше ли всичко живо в България? А ти ми го цитираш!!!
17:14 27.01.2026
44 И какво общо ние пък имаме
17:14 27.01.2026
45 Фют
До коментар #4 от "ООрана държава":Мафията някога да е излизала от политиката изобщо?
17:14 27.01.2026
46 Такъв е планът:
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":"Демерджиев готов за служебен министър на МВР, ще отстрани всички областни шефове в полицията"
17:15 27.01.2026
47 Путин
48 кРадев:
До коментар #7 от "нелоялен клиент":Да, добре. Първо ви докарвам турски Водафон, после и турска Източна Румелия.
17:15 27.01.2026
49 Ха дано,
До коментар #46 от "Такъв е планът:":ама надали.
17:16 27.01.2026
50 Много от рано Радев започна
17:16 27.01.2026
51 Данко Харсъзина
52 Дедо 78
53 Абсурдистан
54 Сийка
55 Ами хубаво
56 Опа
57 Като какъв
58 Вовата
59 Хаха
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":Лицето на снимката е новият идол на промяната и Радев.
60 Стига
Разочарован съм от него и няма да гласувам?
Казах !
61 Промяна
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":ЦВЪКИТО ВЕЧЕ С РР ЛИ Е ХАХАХАХА ТОВА ЛИ СА НОВИТЕ СТАРИ ЧЕ И ПРЕДАТЕЛ ТОЗИ ЦВЪКИТО ВЪН ИМАШ И НАГЛОСТТА ДА ДАВАШ НАСТАВЛЕНИЯ
62 Ха сега де...
Силни думи и актуални днес, дигитална свързаност?!? С Русия, с Крим или с Тръмп?
17:23 27.01.2026
17:23 27.01.2026
17:23 27.01.2026
17:23 27.01.2026
До коментар #2 от "Точен е Цветанов и Радев":Много правилно!
67 Ха ха
68 Фют
До коментар #4 от "ООрана държава":А и на мен лично вече ми омръзна "to runnin out of time" за онея дето run the floor ми е мисълта.
69 Аха
70 Румен Тодоров
71 И да го питам Радев
72 Данко Харсъзина
73 Мишо
74 Мнение
До коментар #15 от "Коуега":Абе поне от кумова срама можеше да пусне референдум за запазване на лева доста по-рано, ама реши да го направи като ПР-че в последния момент, за да върже некой и друг бивш избирател на ппдб?!
Народе Радев е част от тях (слугите на шорош - герб, дпс, ппдб, итн, бсп и др)!!! Да си знаеш на следващите избори!
75 Бончо
76 Сийка
77 Трънчо Славски
78 Много от рано Радев започна
79 Ха ха ха
80 Аре Радев
81 Райчо Андреев
82 Дякон Унуфрий Араллампиев
83 Какво е
До коментар #78 от "Много от рано Радев започна":Б-9?
84 Ден за уйдурмички а? Иначе
85 Слави Фасулев
86 Зельо Чорапов
87 Ха ха ха
88 Така е
До коментар #27 от "румен кРадев БОгаТАШа":Божков е основен спонсор на Рублен
89 Ятак на Чавдар
90 Как какво е
До коментар #83 от "Какво е":Страните от инициативата «Букурещ 9» и един фонд дето бая пари закопахме без никаква ефективност
91 007
92 Промяна
До коментар #20 от "Тик- Ток":20 ЩЕ ИМА ДА ТЪРСИТЕ БОРИСОВ ДА ЗНАЕТЕСЕГА НЕ СЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ МНОГО ЧЕ ПОСЛЕ ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ОТКЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО
94 Благодаря за отговора,
До коментар #90 от "Как какво е":просто тия съкращения станаха хиляди и не винаги можем да ги декодираме правилно.
95 Активните комунисти
До коментар #89 от "Ятак на Чавдар":винаги са били добре.
Преди 9-ти - мандрите, след това - властта, а след 89-та година - и властта и парите.
96 Както винаги абстрактен
97 Какъв е Гадев
99 генерал Румен Бобоков
100 Пак пари за нато и сащ
101 ЕДГАР КЕЙСИ
102 Румен Радев Решетников
103 Промяна
Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не"
104 Някой
105 Чудо голямо
106 За мързел се плаща
107 Не се казва ще сковем кочина
108 И Украйна, и Украйна ....
До коментар #100 от "Пак пари за нато и сащ":Подводната кабелна система Кардеса ще свърже България, Грузия, Турция и Украйна.
18:12 27.01.2026
109 Този
110 само за наивници
До коментар #9 от "Имам въпрос":Питай желязков.
111 само за наивници
112 Вятър ги вее на бял кон
113 Мишо
114 Сега какъв го играе ?
115 Даниел Немитов
До коментар #109 от "Този":Изживява се като Спасител! Я племето навремето как припозна като спасител Саймън Втори, защо сега да не припознае Румен Първи?! Може пък да мине номера - тука все търсят някой да ги оправя.
116 Много умни ще станем
117 Ха-ха, тоя кавал
118 гост
119 И кои са тея страни
До коментар #112 от "Вятър ги вее на бял кон":Дето с държавни пари "центрове за данни" правят? Кви ги говори въобще. Приоритет му били...
120 Няма пенсии другари
121 Попов
122 Промяна
До коментар #103 от "Промяна":103 защо ми крадеш НИК
123 Записвайте си и не умувайте
124 смехоран
До коментар #3 от "честен ционист":Много грозен и съсухрен тоз.Как да си го харесам за вожд.
125 Анонимен
126 ма ДУРО
До коментар #72 от "Данко Харсъзина":Да се направи на мъж пред "Общата"!
127 Примерно в САЩ
До коментар #119 от "И кои са тея страни":и тръмпо-технократския мега проект с тамошните "дейта" центрове. Яко скубане на стадото за градежи на дигиталните му кошари (да не пиша другата дума започваща пак с "ко").
128 Андрешко
129 Анджо
130 Истина
До коментар #20 от "Тик- Ток":ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЬНУВА. МОЖЕШ САМО ДА ИМ ГЛЕДАШ ЗАДНИЯ НОМЕР НА ФАНЕЛКИТЕ И НА ДВАМАТА.
131 размисъл
До коментар #17 от "Сирак Скитник":какви партии?Той очаква да го назначат за пожизнен президент като Путин.Това е целта и мечтата.Затова плюеше при всеки повод партиите.Той желае да работи цар.Като обещава на тези които го издигнат пари и зрелища.Стани да седна.Затова се облизват около него като куче касапница.Няма идеи,няма програми.Целта е абсолютната власт.
132 Като със Сопот ли?
Забравих за вас Референдумите са мръсна дума.
Или със забраненият Референдум за лЪв, вместо тогава да си подаде оставката и да поведе народът.? Или гаврата с Конституцията.
Хайде не, мерси.
Ние сме аналогови хора.
От срам да беше вписал правото на Кеш в Конституцията.
През цялото време подкрепяше ц.и.фровото юро и д.и.г.италната д.и.к.т.атура.
Изведнъж, когато разбра, че Докладът ще е положителне, искал да отложим с една година юрото.
Ама то по Законодателство на ЕС и ЕЦБ можеше да отложив юрото.
133 радев
134 Абсолютен С.р.о.соид.
По-късно, 2003 завършва с отличие Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен „магистър“ по „Стратегически проучвания“ .
Този човек е проект, той ни пробута и ПП.
А бал.м.ите се връзват на "чий е Крим?".
Някой да е прочел някаква платформа и дългорочни цели от този човек?
Д.и.тализация, ЕС и НАТО това са му приоритетите, всичко най-лощо за Територията.
Пробутват ли нещо големите медии, проект е!
135 рундьо
136 Поглед
До коментар #132 от "Като със Сопот ли?":Браво, че казвате фактите! Това е самата истина за фаталните грешки на Радев.
137 ОСТАВКА ЗА мунчо БО(га)ТАШ!
ПО$Л€ той НИ ГО ВЪРНА $ " БО ТАШ"!
ОТ КАР МА ЗЪ фатмак АКЪЛ НЕ НИ ТРЯБВА!
138 Евранов
139 Този
До коментар #24 от "Разкрития":На снимката от ком. 2 ще направи изпълнението по структурна организация и вече вероятно е започнал. Гледайте само как ще се "завърти " шайбата в Северозапада.
140 ООрана държава
141 Станчев
142 Горски
143 Аха
144 Ръп
145 Дигиджигит
146 Не искаме Синергия с юрото, искаме лЪв
147 Дебили левови
До коментар #146 от "Не искаме Синергия с юрото, искаме лЪв":Левът умря 1997- ма, време е през 2026 г. да го погребат.
148 Незаконното Юро
Франция вписа право на Кеш в Закони.
В Юрогария НАП, Паспортни, КАТ, ГРАО отказват плащане Кеш. Швейцария от 2013 се бори за правото на Кеш, под надслов "Кешът е свобода".
Добре ли се чувствате, когато милиони са вторачили погледа си в малките екрани по улиците и ЛИПСВА СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ?
Война ли ще обявяваме, че милиарди изтичат за Оръжия, на КОГО? Ще ни блокирате ли Ц.и.ф.ровото Юро ако не пращаме децата си на война, както блокираха Спестяванията В Гърция и Канада. Как ще се справиш с ЧУДОВИЩНАТА ИНФЛАЦИЯ и ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИ от 2020. Какви са ти ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОЕКТИ, освен да наливаш 120 милиарда лева в 7и 8 блок, след 20 г. минимум..
И нито дума, че изборите трябва да се КАСИРАТ, както и всичките му Решения и Законодателство, защото според КС 46% в проверени секции са открити нарушения. Превърнахте България в Територия със затихващи функции и загиващ Народ.
Кой Разреши това Безобразие? Щял да се интегрира с Юрошита, ми ентегрирай се, ходи в Германия и се интегрирай. Кой ти пречи. Швеция Дания, Норвегия, Швейцария, Великобритания, Исландия, Чехия, Унгария , Полша, Румъния извът ц.и.ф.ровата диктатура на юрошита.
Поредният С.о.р. соиден проект, вербуван 1992 като слушател в Максуел и 2003 завършвайки Максуел, с африканските лидери., хвалещ аферата Сопот, отказ печалби 5 г., мръсно производство тровещо водите на Сопот, без Референдум за Сопотчани.
Борисов и Радев хв
149 Петър
150 Кажи си
151 Дебилния Юр.о.ш.ит
А пусти Бюджетници с 20 и 30 000 лв. заплатки, пуска ли се кокъла от 105% процента увеличение за 5 г.
Не го пускате нали, сладко ви е да теглите 20 милиарда лева заеми, за да ви плащаме заплатките и лихвите по тях. Сладко ви е с 200% увеличение банкови такси за 5 години. Сладко ви е на Борсовите Спекуланти, минералната вода да е с 135% надценка, кашкавал 91% надценка, при изкупна цена мляко до ЕДИН ЛЕВ.
Сладко ви е Български малък и среден бизнес да се задъхва от непосилни цени БОРСА ТОК, енергийните лобита печелят перки и фотоволтаици.
Мечтата на Робът е когато го освободят да притежава Роби.
Освободиха го от СССР, натикаха го В ЕСср2.
Кога ще ги стигнем Швеция, Дания, Норвегия, Великобритания, Исландия, Швейцария, Полша, Чехия, Унгария?
Никога!
152 майМунчо на пилон
153 Кayн Бoтaш ООД
154 Хе!
155 Територията изпада в Неплатежоспособност
А не 20 милиарда заеми да отиват за БЮДЖЕТНИ ЗАПЛАТИ, и то на получаващи 30 000 лв. заплати.
Що за ц.и.н.зъм. 240 незаконно избрани в НС ки увеличават заплатки на всеки 3 месеца.
11 млрд. лева в касата без дъно НЗОК, пляс 6 милиарда лева доплащане от пациенти.
Общо 17 млрд. лв. за фармацевтични лобита, корупция в здравеопазване и зр.
Вие имали ли сте болен Роднина, да видите как държавното ви ПРЕПРАЩА към ЧАСТНО по 300 лв. на ден само за инфузии, без палиативни грижи за терминално болни.
Приемете го този Закон за Евтаназията, да може човек да си отиде Достойно от този свят.
Но тогава Здравното лоби, няма да с.м.у.че пари от Страданията на Хората.
ЕС и МЕРКОСУР ще ни т.р.вят като за последно с понижени изисквания ..
Обсъждат химичното лоби в ЕС, да въвежда храни с вечни химикали. Данък ЕС върху всяка бутилка мин. вода обсъждане ЕС.. ГМО неизписано на етикети ЕС. Б.бул.чки в храните, НИЩО пълзящо да не се яде, ПИСАЛИ са го Древните..
Щял да се СИНЕРГИЗИРА с Ю.р.о.ш.и.та, те мо т.р.овят, у.б.иват земедели и вода.
Оно се Синергизиралос Ю.р.о.ш.и.та.
156 Бай Тошо от Али Експрес
157 Вместо да говори за
Отличници програмисти ли нямаме, печелещи олимпиади математици и физици ли нямаме.
Един позитив няма ю.р.о.ш.ита, един.
Че от кризата 2008 ни спаси Валутният Борд. От тогава ЕЦБ е на минус с повеце от 16 милиарда юро 3 поредни години.
Добре го каза проф. Ханке, съветникът на Тръмп "управляват ви корумпирани и а.лч.ни политици" по повод унищожаването на Валутен Борд, единствената защита срещу Дългови Спирали.,
ти да унищожиш Валутен Борд и подариш 80 милиарда лева резерви и 2 тона злато, за 1% глас в ЕЦБ.
Поне БНБ да запази матриците на машините, и машините за печатане на лЪв.
Да държиш 2 нови платени реактора в калта с оборудването и да набуташ Територията със 120 милиарда лева минус и то заеми, плюс хранилище за ОЯГ, което ще струва минимум 10 милиарда лева, според експерти.
Кой град ще се съгласи на територията му да има Хранилище за я.д.р.ени отпадъци.
Докато не о.т.р.овите тази земя и вода, няма да се кротнете..
Десетки концесии за мини, т.р.ове.щи подпочвени води.
Да забраниш евтини енергийни ресурси, блокирайки производството.
Десетки големи инвеститори избягаха от Ю.р.о.гария, заради високи производствени разходи, поради Ю.р.о.ш.ита.
Затвори преди година голям азотен завод.
С какво ще торите Земята? Хиляди изхвърлени безработни на улицата, вклч. Японски инвеститор и Т
158 Хе!
До коментар #156 от "Бай Тошо от Али Експрес":Успешна постановка на тези, които работят да унищожат малкото останал рейтинг на Румен Радев! Като прибавим и как са поработили над фотоса му, постижението е чудесно! Експерти коментират по студията, че Илиана ще протака служебния кабинет и изборите, за да има възможност да създаде структури и се подготви по добре! Обратното - Йотова, ако е приятел,трябва да определи датата колкото се може по бързо, докато съвсем не загуби подкрепа! Народа не се впечатлява от икономически форум, а от игри с мачовци, мускули, мацета, оцеляване, шоу и весели красиви постановки и истории!
