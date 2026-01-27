Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е пламнала любовта им (ВИДЕО)

Новото гадже на Дженифър Анистън - Джим Къртис, за първи път публично разказа как е започнала връзката им. Хипнотерапевтът гостува в понеделник в предаването “Today”, където говори за запознанството им, докато промотира предстоящата си книга Book of Possibility.
„Запознаха ни общи приятели. Това беше всичко“, каза 50-годишният Къртис. По думите му двамата бързо открили, че имат сходен социален кръг, започнали да общуват и постепенно се сближили. Водещият Крейг Мелвин се пошегува дали „виновници“ за връзката не са актьорите от "Приятели", но Къртис отговори с усмивка, че нещата са се развили бавно и естествено.
Той уточни, че връзката им продължава от месеци и вече е „почти година“, без да влиза в повече детайли. По време на разговора Джим Къртис призна, че се притеснява от вниманието, което темата предизвиква.
Двойката беше забелязана за първи път заедно през лятото на 2025 г. по време на почивка в Испания, където Анистън беше с близки приятели. Четири месеца по-късно двамата направиха връзката си публична в Instagram. Актрисата публикува черно-бяла снимка от 50-ия рожден ден на Къртис през ноември 2025 г. с послание „Честит рожден ден, любов моя“, а той отвърна с публикации и коментар, че не иска „да се събужда от този сън“.
По-късно същия месец Дженифър Анистън говори за партньора си в интервю за Elle, като го определи като „изключителен, земен и много добър човек“. Звездата от The Morning Show има два предишни брака – с Брад Пит и с Джъстин Теру. През миналата година Теру публично подкрепи новата ѝ връзка, като хареса публикации на Анистън и Къртис в социалните мрежи.
Джим Къртис е разведен с Рейчъл Наполитано, от която има син тийнейджър на име Айдън.
1 Събиноооо
16:38 27.01.2026
2 Шпек
Не може да се ожени без социални контакти дъртия ерген.Къта си парите да не му ги вземе някоя наточена булка.
Коментиран от #7
16:38 27.01.2026
3 ?????
Мисля че тя вече го разбира.
Симпатяга е иначе.
Коментиран от #4, #5
16:43 27.01.2026
4 Брачед
До коментар #3 от "?????":Наркотиците,брачед, а не парите и славата да са и виновни.Има много известни актьори, които са си добре, но не взимат бЕло
16:59 27.01.2026
5 Фют
До коментар #3 от "?????":Ами ако не е знаела какво е да я познава целия град, половината море, 1/8 от Пловдив и 1/4 от София, нищо чудно да я е съсипала славата :)
16:59 27.01.2026
6 мазната гъркиня не я щем
17:19 27.01.2026
7 Тома
До коментар #2 от "Шпек":Добре че от време на време му закарат някое момиче в зайчарника за по 5 бона.
17:21 27.01.2026
8 Истината
Любовта е взаимен интерес, жената има нужда от мъжка подкрепа, мъжко рамо, а мъжа има нужда от парите и известността й.
Коментиран от #9, #11
17:31 27.01.2026
9 Взаимна полза
До коментар #8 от "Истината":Наистина, много хора биха казали, че “любовта” често е смесица от емоции и интереси, а не чисто романтична, безусловна привързаност. В психологията и социологията има дори теории за това: връзките често се базират на взаимна полза, подкрепа и ресурси — емоционални, социални или материални.
17:33 27.01.2026
10 Мюмюн
17:37 27.01.2026
11 Див селянин
До коментар #8 от "Истината":...и е6@н, брат.
17:39 27.01.2026
12 Интересът клати феса
Емоционална подкрепа - разбиране, утеха, рамо за опора. Човекът, който дава емоционална подкрепа, получава чувство за значимост и принадлежност.
Финансови и материални ресурс - дава стабилност, пари, сигурност, социален статус.
Преплитане с интерес: понякога изглежда чист интерес, но може да поддържа комфорта и хармонията във връзката.
Социален и обществен статус - търси се известност, социална мрежа, влияние, търсят социален престиж чрез партньора. Връзката може да се възприема като “стратегическа”, но често се развиват и истински чувства.
Сексуална привлекателност и химия - търси се физическо привличане, интимност, удоволствие, сексуалното привличане е и интерес (удоволствие), но често е основа за емоционална връзка.
Споделени ценности и цели - търси се съвместимост в живота, планове за бъдещето, общи интереси., дори ако има интерес (като сигурност или статус), общите цели поддържат истинската връзка.
17:40 27.01.2026
13 ТАА САМО СЪС МЕНЕ НЕ Е СПАЛА
17:49 27.01.2026