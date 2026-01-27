Новини
Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е пламнала любовта им (ВИДЕО)

Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е пламнала любовта им (ВИДЕО)

27 Януари, 2026

  • дженифър анистън-
  • ново гадже-
  • джим къртис-
  • любов-
  • терапевт

Психологът Джим Къртис се е сближил доста със звездите от "Приятели" покрай Дженифър

Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е пламнала любовта им (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Новото гадже на Дженифър Анистън - Джим Къртис, за първи път публично разказа как е започнала връзката им. Хипнотерапевтът гостува в понеделник в предаването “Today”, където говори за запознанството им, докато промотира предстоящата си книга Book of Possibility.

„Запознаха ни общи приятели. Това беше всичко“, каза 50-годишният Къртис. По думите му двамата бързо открили, че имат сходен социален кръг, започнали да общуват и постепенно се сближили. Водещият Крейг Мелвин се пошегува дали „виновници“ за връзката не са актьорите от "Приятели", но Къртис отговори с усмивка, че нещата са се развили бавно и естествено.

Той уточни, че връзката им продължава от месеци и вече е „почти година“, без да влиза в повече детайли. По време на разговора Джим Къртис призна, че се притеснява от вниманието, което темата предизвиква.

Двойката беше забелязана за първи път заедно през лятото на 2025 г. по време на почивка в Испания, където Анистън беше с близки приятели. Четири месеца по-късно двамата направиха връзката си публична в Instagram. Актрисата публикува черно-бяла снимка от 50-ия рожден ден на Къртис през ноември 2025 г. с послание „Честит рожден ден, любов моя“, а той отвърна с публикации и коментар, че не иска „да се събужда от този сън“.

По-късно същия месец Дженифър Анистън говори за партньора си в интервю за Elle, като го определи като „изключителен, земен и много добър човек“. Звездата от The Morning Show има два предишни брака – с Брад Пит и с Джъстин Теру. През миналата година Теру публично подкрепи новата ѝ връзка, като хареса публикации на Анистън и Къртис в социалните мрежи.

Джим Къртис е разведен с Рейчъл Наполитано, от която има син тийнейджър на име Айдън.


  • 1 Събиноооо

    6 0 Отговор
    Не ни интересуват тези новини, а отивай да си купуваш маратонки и марш на стадиона.

    16:38 27.01.2026

  • 2 Шпек

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов не ходи на ресторант,а си седи вкъщи сам като куче.
    Не може да се ожени без социални контакти дъртия ерген.Къта си парите да не му ги вземе някоя наточена булка.

    Коментиран от #7

    16:38 27.01.2026

  • 3 ?????

    4 1 Отговор
    Жалко че парите и славата разбиха живота и́.
    Мисля че тя вече го разбира.
    Симпатяга е иначе.

    Коментиран от #4, #5

    16:43 27.01.2026

  • 4 Брачед

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    Наркотиците,брачед, а не парите и славата да са и виновни.Има много известни актьори, които са си добре, но не взимат бЕло

    16:59 27.01.2026

  • 5 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    Ами ако не е знаела какво е да я познава целия град, половината море, 1/8 от Пловдив и 1/4 от София, нищо чудно да я е съсипала славата :)

    16:59 27.01.2026

  • 6 мазната гъркиня не я щем

    3 0 Отговор
    Най-противнтата предъртяла сушена скумрия в Холивуд, която ни навирате всеки ден. Ай спрете се!

    17:19 27.01.2026

  • 7 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шпек":

    Добре че от време на време му закарат някое момиче в зайчарника за по 5 бона.

    17:21 27.01.2026

  • 8 Истината

    1 0 Отговор
    Каква любов бре, всичко е ИНТЕРЕСИ!
    Любовта е взаимен интерес, жената има нужда от мъжка подкрепа, мъжко рамо, а мъжа има нужда от парите и известността й.

    Коментиран от #9, #11

    17:31 27.01.2026

  • 9 Взаимна полза

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    Наистина, много хора биха казали, че “любовта” често е смесица от емоции и интереси, а не чисто романтична, безусловна привързаност. В психологията и социологията има дори теории за това: връзките често се базират на взаимна полза, подкрепа и ресурси — емоционални, социални или материални.

    17:33 27.01.2026

  • 10 Мюмюн

    1 1 Отговор
    късо с едно изречение: как как, аз уж не исках, ма той ма изплющя, и се почна

    17:37 27.01.2026

  • 11 Див селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    ...и е6@н, брат.

    17:39 27.01.2026

  • 12 Интересът клати феса

    1 0 Отговор
    Най-често срещаните “интереси” в отношенията и как те се преплитат с емоционалната връзка:
    Емоционална подкрепа - разбиране, утеха, рамо за опора. Човекът, който дава емоционална подкрепа, получава чувство за значимост и принадлежност.
    Финансови и материални ресурс - дава стабилност, пари, сигурност, социален статус.
    Преплитане с интерес: понякога изглежда чист интерес, но може да поддържа комфорта и хармонията във връзката.
    Социален и обществен статус - търси се известност, социална мрежа, влияние, търсят социален престиж чрез партньора. Връзката може да се възприема като “стратегическа”, но често се развиват и истински чувства.
    Сексуална привлекателност и химия - търси се физическо привличане, интимност, удоволствие, сексуалното привличане е и интерес (удоволствие), но често е основа за емоционална връзка.
    Споделени ценности и цели - търси се съвместимост в живота, планове за бъдещето, общи интереси., дори ако има интерес (като сигурност или статус), общите цели поддържат истинската връзка.

    17:40 27.01.2026

  • 13 ТАА САМО СЪС МЕНЕ НЕ Е СПАЛА

    0 1 Отговор
    А И Е ЯЛОВА ОТ СУМАТИТЕ АБОРТИ...

    17:49 27.01.2026