Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е пламнала любовта им (ВИДЕО)

Новото гадже на Дженифър Анистън - Джим Къртис, за първи път публично разказа как е започнала връзката им. Хипнотерапевтът гостува в понеделник в предаването “Today”, където говори за запознанството им, докато промотира предстоящата си книга Book of Possibility.

„Запознаха ни общи приятели. Това беше всичко“, каза 50-годишният Къртис. По думите му двамата бързо открили, че имат сходен социален кръг, започнали да общуват и постепенно се сближили. Водещият Крейг Мелвин се пошегува дали „виновници“ за връзката не са актьорите от "Приятели", но Къртис отговори с усмивка, че нещата са се развили бавно и естествено.

Той уточни, че връзката им продължава от месеци и вече е „почти година“, без да влиза в повече детайли. По време на разговора Джим Къртис призна, че се притеснява от вниманието, което темата предизвиква.

Двойката беше забелязана за първи път заедно през лятото на 2025 г. по време на почивка в Испания, където Анистън беше с близки приятели. Четири месеца по-късно двамата направиха връзката си публична в Instagram. Актрисата публикува черно-бяла снимка от 50-ия рожден ден на Къртис през ноември 2025 г. с послание „Честит рожден ден, любов моя“, а той отвърна с публикации и коментар, че не иска „да се събужда от този сън“.

По-късно същия месец Дженифър Анистън говори за партньора си в интервю за Elle, като го определи като „изключителен, земен и много добър човек“. Звездата от The Morning Show има два предишни брака – с Брад Пит и с Джъстин Теру. През миналата година Теру публично подкрепи новата ѝ връзка, като хареса публикации на Анистън и Къртис в социалните мрежи.

Джим Къртис е разведен с Рейчъл Наполитано, от която има син тийнейджър на име Айдън.