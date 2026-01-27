Росен Плевнелиев: Гражданското общество в България трябва да се изправи срещу новия Хитлер на XXI век

"Няма как 20% от българите да считат, че руският президент Владимир Путин цели мир. Няма как като нов Хитлер да нападаш и да убиваш украинци и да не им даваш право на суверенитет, но и да си миротворец. Гражданското общество в България трябва да се изправи срещу Хитлера на 21 век".
Това заяви президентът на България в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев при откриването на Софийския икономически форум.
Според него няма как да се постигне мир със сделка. Ако има двама лидери със силна ръка, резултатът никога не е бил мир. Няма как да има мир с налагане на правила. Ако не се спазват правилата, няма да има мир, изтъкна Росен Плевнелиев, който вярва в силата на Европейския съюз.
Според експрезидента няма как президентът на САЩ, който не разбира демокрацията и напада независимите медии, а на следващия ден да ги арестува, да ни учи на демокрация.
"Пример за демокрация е ЕС и трябва да съхраним това прекрасно цвете на демокрацията. Америка вече не е от европейски тип - там има много индийци, латиноамериканци и балансът на силите се изгуби", критикува Плевнелиев политиката на САЩ.
По думите на Росен Плевнелиев трябва да се разбира ситуацията днес и пред какви трудности сме изправени. Трябва да осъзнаем какви са позициите ни за мира, призова той. Плевнелиев смята, че мирът е възможен като Германия, Франция и Естония се обединят в усилия за консенсус.
"Мир няма, когато се връщаш в XIX век. Ние европейците сме най-добри по демокрация, права на човека, качество на живота. Икономиката ни не е чак толкова добра и когато говорим за регионалната ситуация открито трябва да направим дебат", настоя Росен Плевнелиев.
Бившият президент обясни, че по отношение на голямата икономическа картина се вижда, че трябва да се разбере, че става въпрос за човешки живота и общества. Ако е лесно всичко минава и не му обръщаме внимание, но начинът, по който се минава през трудните моменти, определя човечеството, държавите, семействата. Преминаваме през труден момент от историята, посочи Плевнелиев.
"Политиците се разделят на демократи и такива, които са ценности и имат интереси. В трудни моменти това, което ще ни помогне да преминем през трудностите са ценностите, а не интересите", добави Плевнелиев.
