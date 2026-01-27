Новини
Пример за демокрация е ЕС и трябва да съхраним това прекрасно цвете на демокрацията. Америка не е от европейски тип - там има много индийци, латиноамериканци и балансът на силите се изгуби, посочи бившият президент

Росен Плевнелиев: Гражданското общество в България трябва да се изправи срещу новия Хитлер на XXI век - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Няма как 20% от българите да считат, че руският президент Владимир Путин цели мир. Няма как като нов Хитлер да нападаш и да убиваш украинци и да не им даваш право на суверенитет, но и да си миротворец. Гражданското общество в България трябва да се изправи срещу Хитлера на 21 век".

Това заяви президентът на България в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев при откриването на Софийския икономически форум.

Според него няма как да се постигне мир със сделка. Ако има двама лидери със силна ръка, резултатът никога не е бил мир. Няма как да има мир с налагане на правила. Ако не се спазват правилата, няма да има мир, изтъкна Росен Плевнелиев, който вярва в силата на Европейския съюз.

Според експрезидента няма как президентът на САЩ, който не разбира демокрацията и напада независимите медии, а на следващия ден да ги арестува, да ни учи на демокрация.

"Пример за демокрация е ЕС и трябва да съхраним това прекрасно цвете на демокрацията. Америка вече не е от европейски тип - там има много индийци, латиноамериканци и балансът на силите се изгуби", критикува Плевнелиев политиката на САЩ.

По думите на Росен Плевнелиев трябва да се разбира ситуацията днес и пред какви трудности сме изправени. Трябва да осъзнаем какви са позициите ни за мира, призова той. Плевнелиев смята, че мирът е възможен като Германия, Франция и Естония се обединят в усилия за консенсус.

"Мир няма, когато се връщаш в XIX век. Ние европейците сме най-добри по демокрация, права на човека, качество на живота. Икономиката ни не е чак толкова добра и когато говорим за регионалната ситуация открито трябва да направим дебат", настоя Росен Плевнелиев.

Бившият президент обясни, че по отношение на голямата икономическа картина се вижда, че трябва да се разбере, че става въпрос за човешки живота и общества. Ако е лесно всичко минава и не му обръщаме внимание, но начинът, по който се минава през трудните моменти, определя човечеството, държавите, семействата. Преминаваме през труден момент от историята, посочи Плевнелиев.

"Политиците се разделят на демократи и такива, които са ценности и имат интереси. В трудни моменти това, което ще ни помогне да преминем през трудностите са ценностите, а не интересите", добави Плевнелиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    141 9 Отговор
    С Четвъртият Райх в Брюксел е свършено.

    Коментиран от #118, #142

    11:11 27.01.2026

  • 2 оня с коня

    152 7 Отговор
    дойде време чехлю пак да бяха от медия във медия

    тоя е срам за нацията ни

    11:12 27.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тоя

    135 7 Отговор
    Съвсем е изплискал легена

    11:13 27.01.2026

  • 5 НЯМА СПИРАНЕ

    118 5 Отговор
    ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ
    ИЗТЪКА СИ ПЛАТНОТО И РИТНА КРОСНОТО
    САМО ХАРЧИ НАРОДНИ ПАРИ ЗА ОФИС И КОЛА
    МИЗЕРНИК
    НЕУДАЧНИК

    11:13 27.01.2026

  • 6 Амии

    120 4 Отговор
    Всички проксита на Шиши и Боко бълват огън, жупел, бълвоч и пяна срещу Радев... Ще се задавят от злоба...

    11:13 27.01.2026

  • 7 Тоя вмирисан сопол

    102 5 Отговор
    Трябва да е в урановите мини!

    11:13 27.01.2026

  • 8 честен ционист

    101 5 Отговор
    Само за последните 3 год русофилите в България от 80% станаха 90%.

    Коментиран от #39

    11:13 27.01.2026

  • 9 Тик- Ток

    97 1 Отговор
    Марш бе чukuджия

    11:13 27.01.2026

  • 10 пешо

    102 3 Отговор
    пулен боклук и това нещо ни е било президент

    11:13 27.01.2026

  • 11 Банова

    91 3 Отговор
    Стига се мота по медиите, чиниите и прането тебе чакат :)

    11:13 27.01.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    90 2 Отговор
    Мръсен пед@раст крадец от ГЕРБ

    11:14 27.01.2026

  • 13 злодеида

    66 0 Отговор
    То щото оня есраелския с мед да го намажат.Смешко пак се изказа.

    11:14 27.01.2026

  • 14 Данчо

    79 2 Отговор
    Престанете да ни занимавате с тоз

    11:14 27.01.2026

  • 15 Обаче

    53 0 Отговор
    Новия Хитлер е ясен, обаче какво правим с новия американски Мусолини. Това също стои, като въпрос Дучето от Вашингтон.

    11:14 27.01.2026

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    73 4 Отговор
    КОЛКО ВИ ПЛАЩАТ,ЗА ДА ИЗКАРВАТЕ САМО ПУТИН АГРЕСОР????
    НИМА ТРЪМП НЕ Е???
    А ЗЕЛЕНСКИ НЕ ЛИ Ф,,А,,Ш,,И,,С,,Т И Н,,А,,Р,,К,,О,,М,,А,,Н????

    11:14 27.01.2026

  • 17 Бесен - Язовец

    53 1 Отговор
    Абс. боооклyк със заешка уста

    11:14 27.01.2026

  • 18 Карлсон Тък

    48 0 Отговор
    Ако иска да направим демократичен референдум дали да му се дава думата по медиите.

    11:15 27.01.2026

  • 19 Пич

    58 2 Отговор
    Бойко - И магаре да бях сложил, щеше да стане президент !!!
    Деси - И на магаре да се бях качила от неправилната страна, щях да го оженя за себе си!!!
    Росенчо - Аз съм яката работа , и никой не може да ми казва дали ще пускам пералнята в 17 , или в 17:30 !!!

    Коментиран от #63, #70

    11:15 27.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тик- Ток

    37 1 Отговор
    Единственият избор на хората в България е да избират между чума и холера каквото и да избереш ,умираш ,демокрацията е проказа която бавно убива държавата

    11:15 27.01.2026

  • 22 55 от Козлодуй

    4 42 Отговор
    Единственият мъж сред политическата сган.

    11:16 27.01.2026

  • 23 Дън Бай

    34 0 Отговор
    Генетичен бъг!

    11:16 27.01.2026

  • 24 Русия

    40 0 Отговор
    Плюнка,скрий се под полата на Деси и не се показвай мижитурко.

    11:16 27.01.2026

  • 25 тоз и той

    27 0 Отговор
    няма как плюнко опа плевньо от тръмп никой не се е оттървал…

    11:16 27.01.2026

  • 26 Да де

    30 0 Отговор
    Друго си е,ако се беше сбъднала мократа ви мечта- Камила в бялата къща.Лелеее,що патос,що Оди за възхвала,щяхте да леете.Що не си гледаш синоптичката,докато все още лови окото.Ставаш досаден с тази примитивна русофобия.

    11:16 27.01.2026

  • 27 Хаха

    4 38 Отговор
    Хайде русофили... Плюйте яко, бълвайте огън и покайте газ. Ха, ха.

    Коментиран от #86

    11:17 27.01.2026

  • 28 Темата е за да отвлече вниманието

    43 2 Отговор
    На обществото от партията на Радев. Проблема са украинците и най вече в това че те убиваха те убиваха хора преди това.
    Само Тръмп напада без причина. Путин имаше причина. И първопричина причина.

    11:18 27.01.2026

  • 29 Атина Палада

    2 36 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма

    11:18 27.01.2026

  • 30 бреееййй

    33 0 Отговор
    я го вижте Роската - същински Шварценегер, Чък Норис напрао!!!!

    11:18 27.01.2026

  • 31 Е как

    38 1 Отговор
    ги изчисли 20% ?. Поне 90% от всички българи подкрепят Руската федерация в тази война срещу европейския неофашизъм

    11:18 27.01.2026

  • 32 Kaлпазанин

    31 0 Отговор
    На тази плевня ,ушите му чуват ли какво говори ла@@@@@@ му проста уста

    11:18 27.01.2026

  • 33 Баба Кина

    36 0 Отговор
    Пази, Боже сляпо да прогледне! Ръждясал ветропоказател.

    11:18 27.01.2026

  • 34 ШЕФА

    36 0 Отговор
    Ето едно малко и жалко човече на което трябва да се отнеме българското гражданство за да не ни срами пред света с олигофренията си.

    11:18 27.01.2026

  • 35 Ужас

    25 0 Отговор
    Колко е голяма разликата между господин Тръмп господин Путин и едно магаре. А господин Борисов трябваше да каже че.... и плужек да ни беше спуснал и него щяхме да си го изберем.

    11:19 27.01.2026

  • 36 бай Иван

    29 0 Отговор
    И......Д.......И....О..Т....А пак изплува .Тоя вярва ли си ,че мнението му има значение за който и да е в страната?

    11:19 27.01.2026

  • 37 Ще го издигат Роско за началник

    24 0 Отговор
    Това е проблема на България в момента.

    11:19 27.01.2026

  • 38 Трол

    1 20 Отговор
    Г-н Плевнелиев трябва да се кандидатира за президент от инициативен комитет.

    Коментиран от #54

    11:19 27.01.2026

  • 39 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    3 23 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Да видим изборите какво ще покажат защото пък аз една купейка не познавам, вехти пенсии към края на житейския си път НЕ се броят

    Коментиран от #56

    11:19 27.01.2026

  • 40 Неумен

    23 0 Отговор
    Некадърник баноффф

    11:19 27.01.2026

  • 41 ИВАН

    23 0 Отговор
    Народа е казал, на зла круша зъл прът, това прави и Путин, зъл прът за западните нахалници, които го предизвикаха.

    11:20 27.01.2026

  • 42 Зеленото

    24 0 Отговор
    е виновно за трагедията в Украйна. Тоя негодник ще го съди народа. Престъпник!

    11:20 27.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Какъвто

    15 0 Отговор
    Бою , такъв и президентина му - червени мошеници заграбили милиарди ! За по 1000 години затвор !

    11:20 27.01.2026

  • 45 БеГемот

    17 0 Отговор
    Тиквоооо ....како ни докара ....

    11:21 27.01.2026

  • 46 Т.Ъ.П.

    15 1 Отговор
    Не им била много добра икономиката на евраците, но имали най-високя стандарт. Има тъпи и платени, но този е само ТЪП!

    11:21 27.01.2026

  • 47 чехльо как е къщата в гърция

    14 0 Отговор
    ще каже ли нещо за гръцката си къща тоя несретник

    11:22 27.01.2026

  • 48 Насилван яко

    16 0 Отговор
    Тоя токова е насилван от афганите по време на престоя му в германия, че е мозъчно увреден.

    11:22 27.01.2026

  • 49 Смешник

    14 0 Отговор
    Тоя Чехльо май не знае или се прави че не знае кой е Хитлер и кой е Бандера и кои са последователите му Жалко човече

    11:23 27.01.2026

  • 50 Така е

    12 0 Отговор
    Този не е с акъла си ,май !?

    11:23 27.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Бесен - Язовец

    12 1 Отговор
    Росен е 20% мъж и 80% пастирка

    Коментиран от #66

    11:24 27.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 бай Иван

    11 2 Отговор

    До коментар #38 от "Трол":

    "Г-н Плевнелиев трябва да се кандидатира за президент от инициативен комитет."

    Разбира се .Така трябва .И комитета ще се казва "Тъ..п.....анари за България". Записа ли се вече в него?

    11:24 27.01.2026

  • 55 каПейките

    2 10 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой не идва на Дунав??Нищо не обаждате.

    Коментиран от #77

    11:24 27.01.2026

  • 56 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Ако ти се ходи да живееш на Гренландия при полярните мечки, имаш възможността и да се водиш за русофоб. Но съм сигурен, че и ти ще поднасяш погачата като му дойде времето.

    11:24 27.01.2026

  • 57 Този е агент на Путин.

    17 1 Отговор
    Задачата му е да плюе по Русия. Колкото повече плюе, толкова повече стават русофилите. Скоро ще наближат сто процента. Путин ще му връчи орден.

    Коментиран от #64

    11:24 27.01.2026

  • 58 Сорос

    9 0 Отговор
    Сороските медии имат списък от свои хора като това недоразумение , на които трябва да дават думата ежедневно, иначе субсидията ще секне... Само дето хората вече прогледнаха и подобни смехотворни излияния ще се окажат с обратен ефект...

    11:24 27.01.2026

  • 59 плевняЛИЕВ

    10 0 Отговор
    още се чудят от нато-то защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    11:24 27.01.2026

  • 60 Буда

    8 0 Отговор
    Роско Недоноско Десиславов,малииии кокоф жалък смешник,жалък,жалък,жалък та чак жал ми стана за Недоноско хахаааа.

    11:24 27.01.2026

  • 61 Не е в час

    12 1 Отговор
    Целият свят е против Ес - Америка, глобалния Юг, Африка, Русия , Китай и др. Евродемокрацията е в терминален стадий главно поради некадърно и корупционно управление, ялови проекти, калпава политика и липса на характер.
    Евроцивилизацията трябва да бъде спасена от това наднационално образование Ес.Колкото и парадоксално да е това са Русия и Сащ.
    Свърши времето на папагалската демокрация и бръщолевене.

    11:25 27.01.2026

  • 62 Българският

    16 0 Отговор
    мистър Бийн със забодена неонацистка значка на ревера. Ако модата беше за Северна Корея щеше да ходи със значка на другаря Ким. Фарсова личност.

    11:25 27.01.2026

  • 63 Култово

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    "Росенчо - Аз съм яката работа , и никой не може да ми казва дали ще пускам пералнята в 17 , или в 17:30" - култово!

    Коментиран от #72

    11:26 27.01.2026

  • 64 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Този е агент на Путин.":

    Ломоносова.

    11:26 27.01.2026

  • 65 Ако съм на мястото на жена му

    8 2 Отговор
    Никога няма да му позволя да се явява с такава вратовръзка. Много странна връзка.

    Коментиран от #81

    11:26 27.01.2026

  • 66 Десен Баровец

    4 7 Отговор

    До коментар #52 от "Бесен - Язовец":

    Ти и 20% мъж не си! бях ти казал след като го играеш клавиатура смелчага да идваш на м00ча да го пазиш ама вече няма м00ча

    11:26 27.01.2026

  • 67 Браво на Плевнелиев!

    2 14 Отговор
    Да слушат Боко, Радню и другите мераклии за стават тръмписти и да обръщат плочата!

    Тръмп и Путин не са първите, които искат да разделят света , според собствените си сбъркани представи.
    Нашите рубладжии много се надяват пак да ги натирят в руската сфера.

    Няма да успеят, както не успяха и предшестващите диктатори.
    Но пък в такив кризисни монети си проличава кой е истински демократ! И европеец!

    Плевнелиев е истински. Борисов не е ! Радев не е !

    11:26 27.01.2026

  • 68 По шосето

    6 0 Отговор
    се задават мама с Деса двете.....

    11:26 27.01.2026

  • 69 Тиквата

    14 1 Отговор
    Мишок,абе ти жив ли си Бе,марш в кухнята и да не си излязъл от там,да не ти насинят окото и на теб като на петела.

    11:27 27.01.2026

  • 70 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    като визираш "общата"

    11:28 27.01.2026

  • 71 456

    4 0 Отговор
    Пак ли този у... 😱🤬

    11:30 27.01.2026

  • 72 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Култово":

    Аз съм си култов Пич!

    Коментиран от #82

    11:30 27.01.2026

  • 73 Тото

    7 0 Отговор
    Хайде стига с мненията на едни и същи промити мозъци.

    11:30 27.01.2026

  • 74 ЧЕХЛЮ СИНОПТИЧКИН

    8 0 Отговор
    Мижитур Мижитурков... марш да миеш чиниите!!!

    11:31 27.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Тест на Факти

    1 2 Отговор
    колко хора ще избухнат при вида на този? Колко ще прочетат изобщо написаното? Колко ще застъпят фобия и филия? Тестът е с повишена трудност и доказва дали българинът е останал с някаква мисловно-логична дейност или е кучето на Павлов-светва лампа и идва стомашен секрет.

    11:32 27.01.2026

  • 77 АГАТ а Кристи

    0 3 Отговор

    До коментар #55 от "каПейките":

    Кво да идва, като те самите се определят на "дядо Иван" - абсолютно се мъчат да повторят времената след 1944г

    11:32 27.01.2026

  • 78 И рече бай0ня

    6 0 Отговор
    Аз и магаре да предложа и магаре ще изберат за преЦедент.... и за жалост българска го избраха ЧEXЛЮ СИНОПТИЧКИН!!!

    11:32 27.01.2026

  • 79 Плевня

    8 0 Отговор
    Господи, прибери си вересиите – Росен Плевнелиев: В предишния си живот съм бил жена

    Новоизбраният български президент Росен Плевнелиев разкри интересни факти и истории от живота си в предаването „Търси се” по бТВ.

    Едно от смайващите признания беше, че в предишния си живот той е бил… жена. Смущаващия факт Плевнелиев научил, благодарение на компютърен софтуер, създаден от самия него.

    “Роден съм през 1730 година. Някъде в Ирландия. Програмата даде, че съм бил жена пастир. Така пишеше. Поне не съм се прераждал често. Защото колкото по-рядко го правиш, толкова по-стойностен живот водиш. Смята се, че на по-често прераждащите се им се дават повече шансове да се поправят”, обясни Плевнелиев.

    Плевнелиев се захванал с хороскопи във времената на промени в страната, като заедно с приятеля си Иван предсказвал бъдещето от офис в благоевградския РУМ.

    Освен това бащата на Росен Плевнелиев се оказва и крупен национален предател. Новоизбраният президент разкри, че баща му е укривал мохамедани през възродителния процес. „Рискуваше давайки си пълната сметка, че може да има проблеми с властите”, си спомни бъдещият президент.

    Къщата на семейство Плевнелиеви била една от тайните квартири за мюсюлманите в Гоце Делчев по време на възродителния процес.

    Росен Плевнелиев си спомни и изпя съчинения от самия него химн на благоевградската математическа гимназия пред водещите на предаването. Той изсвири няколко акорда на китара, изкара и “Македонско девойче”.

    Боже

    Коментиран от #129

    11:33 27.01.2026

  • 80 Артилерист

    6 0 Отговор
    Пак са дали трибуна на "вързаното магаре пред президентството" на Борисов, на сина на отдел "Агитация и пропаганда" на ОК на БКП-Благоевград, на президента, чиято законна съпруга тогава отказа да застане редом с него като президентша и прочие характеристики на кръгъл неудачник. Още с първото изречение той се доказва като такъв. Как пък ги пресметна тия 20%?

    11:34 27.01.2026

  • 81 За вратовръзкатаине знам

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ако съм на мястото на жена му":

    Но бих насила го накарала да си измие очите, че с тия гурели не може да види по- далеч от цифкавия си нос

    11:34 27.01.2026

  • 82 ВИНАГИ

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Пич":

    си криеш втората сричка. Типична комунистическа черта

    Коментиран от #93

    11:34 27.01.2026

  • 83 Путин дори не знаем жив ли е

    5 2 Отговор
    Не сме го чували и виждали от един месец. Само за Тръмп се говори и за Радев у нас.
    Изведнъж сега Роско идва и почва да говори за Путин. Прилича на Поръчка.

    11:35 27.01.2026

  • 84 Горан

    9 1 Отговор
    "Америка не е от европейски тип - там има много индийци, латиноамериканци и балансът на силите се изгуби, посочи бившият президент".
    ===
    Изказването на Плевнелиев е емблематичен пример на расистко изказване.

    11:35 27.01.2026

  • 85 Оракула от Делфи

    9 0 Отговор
    Росенчооо, не е нормално един бивш български Президент да раздава
    етническа омраза на килограм , чрез медийте , върни си думите назад
    че индийци и латино американци са причината Тръмп да е" такъв,
    какъвто е" тези емигранти по нищо не се различават от българските в САЩ!!!Съобразявай се , че и ти беше един от тях и спеше по гарите в Германия , докато не ти се усмихна къмета с кмета Борисов!
    Те са хора като всички други!
    А и ти , тук искаш да изповядаш демокрацията нали???

    11:35 27.01.2026

  • 86 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    Срещу умряло куче като антируснаците, нож не се вади

    11:35 27.01.2026

  • 87 бай Митко

    10 1 Отговор
    И тоз мухляр е бил президент!? Срам за България!

    11:35 27.01.2026

  • 88 Софиянец

    8 0 Отговор
    Няма как, да! Не са 20, а мин 80%! А ти, чехльо си боклук!

    11:36 27.01.2026

  • 89 Мачо

    1 6 Отговор
    Ако имаше повече като то този,щеше да е по приятно място за живеене.

    11:36 27.01.2026

  • 90 КАКВИ НЕБИВАЛИЦИ РЪСИ

    9 0 Отговор
    БОЮ ВО МАГАРЕ КАКЪВ ХИТЛЕР КОГАТО УКРАЙНЦИ ТРЕПАХА РУСНАЦИ БЕШИ ОК НО КАТО ГИ ЗАВЪРТЯ НА БАВЕН ОГЪН ПУТИН БИЛ ХИТЛЕР ЕЙ БАНОВ РОСИНЕ.

    11:36 27.01.2026

  • 91 Плевня

    1 0 Отговор
    Борисов: Ако спечелим, печели Плевнелиев, ако загубим, губя аз

    11:37 27.01.2026

  • 92 Какъвто Плевню

    6 0 Отговор
    Такъв и Софийския икономически форум. Две нули

    11:37 27.01.2026

  • 93 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "ВИНАГИ":

    А ти винаги си предлагаш основната черта! Без да сричаш, но ломотиш заради пълната уста...

    Коментиран от #116

    11:37 27.01.2026

  • 94 бай Шиле

    3 0 Отговор
    Този го е правил и възпитавал партиен секретар, пък взел та станал топ демократ.

    11:37 27.01.2026

  • 95 Обективен

    0 9 Отговор
    Нещата които казва Плевнелиев са 100% верни и тролската помия не може да ги промени.

    11:38 27.01.2026

  • 96 Перо

    6 1 Отговор
    Тоя унтерменш казва какви хора с външен произход имало в Америка, а не знае, че в Западна Европа 45% са араби и азиатци! Зомбирана джендърия от третоешелонната червена буржоазия!

    11:38 27.01.2026

  • 97 Така е Плевню

    5 0 Отговор
    Тръмп НЕ се спазват правилата. Скарай му се от Софийския икономически форум

    11:38 27.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Плевня

    5 0 Отговор
    Заглавие от 2012г. : "Плевнелиев приветства строежа на ислямски център в София"

    11:40 27.01.2026

  • 100 Банова Деси

    6 0 Отговор
    Абе, ти пак ли изпълзя да ръсиш мозъци, бе?
    Чиниите още не си измил от снощи, леглото още не си оправил....
    Май пак ще се наказваме, а?
    Кой ще пусне пералнята и ще измие пода?
    Ааа ма ха!

    11:40 27.01.2026

  • 101 Бързо ми давайте легена...!

    9 0 Отговор
    Като го видях тоя и ми се заповръща...!

    11:40 27.01.2026

  • 102 Деса от банята

    6 0 Отговор
    Пак съм го оттървала моя чехлю... Излязал да плямпа без да ме пита!
    Ама сега вече ще играе точилката!!!

    11:40 27.01.2026

  • 103 Отивай на интервю като Мони пасито

    4 0 Отговор
    На един акъл сте и двамата. Язък за хубавите женички дето се подлъгаха по тез двамата. Груба грешка.

    11:41 27.01.2026

  • 104 Р Г В

    4 0 Отговор
    Хей ти домаш.....присл......я се хващай за домашните си задължения и не се бъркай в сфера която ти е далеч от компетенциите бившо комсомолско секретарче. Я виж коя е Урсула , майка и в приятелския кръг на фюрера А.Х. дядо и офицер от войските на Вермахта . Вземай пример от Меркел бивша твоя колежка и активистка от Комсомола на ГДР ,мълчи си дискретно и не става за смях като теб на дреб.....рог....добит.....

    11:41 27.01.2026

  • 105 Аре бре, верно ли ?

    4 0 Отговор
    Пример за демокрация ли е ЕС и трябва ли да съхраним това "прекрасно цвете на демокрацията" ? Не е ли атлантическо-нацистки тоталитарен коптор? Я пак помисли!

    11:41 27.01.2026

  • 106 пууууу

    5 0 Отговор
    е няма как да ми кажете че тази утайка е нормална с главата - това и ръкола не заслужава да си хвърлиш на него

    11:41 27.01.2026

  • 107 запознат

    4 0 Отговор
    г-н Плевнелиев , влиянието в света се разпределя в момента и ако не сме с Русия , ще ни хвърлят към Турция , а все пак ние сме православни .Така ,че нашия избор се свежда само до това .

    11:43 27.01.2026

  • 108 Точно така

    2 0 Отговор
    Социалистически ценности, а не интереси.....

    11:43 27.01.2026

  • 109 Град Симитли

    2 0 Отговор
    ....Плевнелиев смята, че мирът е възможен като Германия, Франция и Естония се обединят в усилия за консенсус..."
    ...Що панЕстония?!
    ....Не е ли Германия,Франция и с.Плевн!:))

    11:43 27.01.2026

  • 110 ха ха

    1 0 Отговор
    винаги срещу урсула и компания фашисти

    11:43 27.01.2026

  • 111 Красивото сбогуване с разума

    0 0 Отговор
    Светът днес се управлява от матрьошка идиоти.
    Големият идиот крие в себе си малки идиотчета до безкрай.
    Със сигурност идиотизмът е заразен и човечеството ще се пресели вкупом на Марс по-скоро, отколкото му се иска.
    Правилата на силата бият камбаната, но светът е оглушал от глупост и дребнава алчност. Мозъчното загниване вече вони.

    11:44 27.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Плевня

    4 0 Отговор
    Росен Плевнелиев - платен първи секретар на общински комитет на ДКМС.

    11:45 27.01.2026

  • 114 Браво Плевню ! А тъй, само тъй.

    3 0 Отговор
    Венсеремус! (Според експрезидента няма как президентът на САЩ, който не разбира демокрацията и напада независимите медии, а на следващия ден да ги арестува, да ни учи на демокрация.)

    11:45 27.01.2026

  • 115 ърл джоунс

    2 0 Отговор
    Плевня нали правиш разлика между Русия и Путин ? Все едно да кажеш , че България е Плевнелиев !

    11:45 27.01.2026

  • 116 Не се е

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Пич":

    родил КОМУНИСТА, който не би ме разсмя.
    И с усмивка те поздравявам със "Сво лач"

    11:45 27.01.2026

  • 117 Старец

    1 1 Отговор
    Не са 20%, а 90%, а отвращението от теб е 120%

    11:45 27.01.2026

  • 118 Очевидец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако знаеш , този "Райх",
    КОЛКО ЧЕКМЕДЖЕТА Е НАПЪЛНИЛ ,
    на Банкера от Банкя , чрез Росен Плевнелиев...сгради ,бизнес центрове, "Младост", хубава младост!!!???????,

    11:46 27.01.2026

  • 119 Плевня

    1 0 Отговор
    Плевнелиев раздели България на хъбове и клъстери

    И Плевнелиев тества Chevrolet Volt

    11:46 27.01.2026

  • 120 Като те намагнитизират Плевню

    8 1 Отговор
    Ще ти вземат хотелите в Гърция ми се струва ....

    11:47 27.01.2026

  • 121 Моля

    5 4 Отговор
    Спрете да обиждате Хитлер като го сравнявате с руския неможач.

    11:47 27.01.2026

  • 122 Вървят ли клъстарите Плевню ? А

    1 0 Отговор
    Оклъстирихме ли се яку ?

    11:48 27.01.2026

  • 123 Плевел

    7 0 Отговор
    Как да се изправим бе, мухльо, като сме по долни гащи ? Ти, Борисов и мафията ГЕРБ ни докарахте до национална катастрофа. Мястото Ви е в затвора, продажници долни.

    11:48 27.01.2026

  • 124 Анонимен

    5 1 Отговор
    Певньо е умен колкото уйоваглава

    11:49 27.01.2026

  • 125 Плевня

    1 1 Отговор
    Плевнелиев се закле и се разплака, моите приятели Марин и Доган не дойдоха.

    11:50 27.01.2026

  • 126 Така е Плевню

    2 2 Отговор
    Политиците се разделят на демократи и такива които забраняват референдуми ! Така си е

    11:50 27.01.2026

  • 127 Роската здраво разлая собаките!

    2 5 Отговор
    Хвърчат слюнка и секрети!

    Кремльовците се надяват да ги зачислят снова в советский мир.

    Ама забравят за ЕС и НАТО! Които уж били много слаби, хахаха!

    Ама не знаят, че и Ердоган е казал на Путин хич биля да не пипа България.
    Мъка, собаки, мъка!

    Коментиран от #138

    11:52 27.01.2026

  • 128 Тракиец 🇺🇦

    4 0 Отговор
    Другарю Плевнелиев,първо научи историята и престани да дрънкаш дезинформация и лъжи.Хитлер никога не е убивал украинци,,Бандера управляващ Украйна е съюзник на Хитлер и Украйна е била приятелска страна с Третия райх .Нещо бъркаш нещата ..Сталин е убивал украинци,но болшевишкото ти котило на терористи и комунистическата ти уста не може да го каже това нещо щото си червен плъх.Путин е новият Сталин на 21 век.И още нещо,, Европа не никакво мерило на демокрацията а точно обратното, Европа е мерило за тоталитаризъм и комунизъм в най чиста форма Примери много- вкарване безразборно на не-гри африканци араби пакистанци индийци ВСИЧКО ТОВА ПРОТИВ ВОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ ДЪРЖАВИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И РАСА..С ЦЕЛ НАШЕТО РАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ..липса на дебати с гражданите по тази пагубна терористична миграционна политика,забраняваме на партии от Брюксел, анулирания на избори и демократично избрани президенти кметове и политици,липса и забрана на референдуми по критично важни въпроси на територията на целия ЕС .ЕК ЕП ЕСССР налагат сталинска диктатура и подкрепят терористични организации като антифа...за какво цвете на демокрацията ни дрънкаш ти бе БО.КЛУК МРЪСЕН

    11:53 27.01.2026

  • 129 Тома

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Плевня":

    Като пастирка роско са го насилвали всеки ден и в последния си живот вече е харесал левия бряг

    11:53 27.01.2026

  • 130 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Чехльо пак ръси "умнотии"...

    11:53 27.01.2026

  • 131 Ама от всякъде сме

    1 0 Отговор
    "прекрасно цвете на демокрацията"..... чи как. И в сърцето му даже

    11:53 27.01.2026

  • 132 Гошо

    3 0 Отговор
    Тоз пък нодоразвития

    11:53 27.01.2026

  • 133 ????

    3 1 Отговор
    А срещу природните изврaщения наречени евролиберастия?

    11:53 27.01.2026

  • 134 Домашно към урок N1(и за Плевню)

    3 0 Отговор
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    11:54 27.01.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Десняк

    1 0 Отговор
    Затъжил се е по псувните на народа ли този изпаднал помак?

    11:58 27.01.2026

  • 137 Време е

    0 0 Отговор
    да се разкарате от Европа, гушкайте си болшевика и се радвайте на новият си вожд.

    11:59 27.01.2026

  • 138 Да те питам

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Роската здраво разлая собаките!":

    "биля"?!? - Ти май си поданик на Падишаха, а?

    11:59 27.01.2026

  • 139 Българин.

    1 0 Отговор
    Тоа е голям измамник подлец мижитурка пеерааас...да се знае!

    12:00 27.01.2026

  • 140 И как е сега там? А Плевню ?

    1 0 Отговор
    На Световният Софийски икономически форум ? Дойдоха ли делегатите от Карлуково?

    12:00 27.01.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 По думите ще ги познаем

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Шитлер би завидял на такова изказване.
    "Америка вече не е от европейски тип - там има много индийци, латиноамерикански"

    12:00 27.01.2026

  • 143 Христов

    1 0 Отговор
    България вече има втора жена президент. Първата жена президент да вземе да си трае, защото няма с какво да го запомним, от това което свърши, освен с това, че е първата жена президент на РБ.

    12:01 27.01.2026

  • 144 Христо Ботев

    1 0 Отговор
    Това същество Плевенлиев е срам за всеки който се нарича българин!

    12:01 27.01.2026

  • 145 ту-туу

    1 0 Отговор
    Скривай се плювню т-п-к иб--ов и не се показвай б-к-ук

    12:02 27.01.2026

  • 146 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Президентът Плевнелиев бърка - 20% са българите, които не обичат Путин. Да си промени цифрите в тефтерчето.

    12:02 27.01.2026

  • 147 Олееееее....

    0 0 Отговор
    Пак тоя като вулкан изригна и с олигофрениите си ни заля

    12:02 27.01.2026

