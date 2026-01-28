Румен Христов: Не се борим за 121 депутати, а за това да сме първа политическа сила

Рая Назарян изрази мнението, че тя не е равноотдалечена, и това би дало съмнение в обществото дали няма да работи за ГЕРБ като служебен премиер, затова и отказа. Това заяви пред бТВ Румен Христов, председател на СДС, част от групата на ГЕРБ-СДС в НС.

Има няколко души в домовата книга, които са равноотдалечени, каза още той.

Според него Димитър Главчев е примелив и добър избор за служебен премиер:

"Понеже се упреква, че Главчев е свързан с ГЕРБ през годините, но ако трябва да кажа за господин Андрей Гюров, той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ и народен представител."

И каза, че няма страх от Румен Радев в ГЕРБ-СДС: "Не се борим за 121 депутати, а за това да сме първа политическа сила."

Позитивите на еврото няма да се видят след година, а още тази година, разкри Христов.

"Не е хубаво да се пипа повече Конституцията. В много части тя не е лоша, но изигра своята роля. Оттук нататък има нужда от едно осъвременяване на Конституцията, но промяна в Основния закон може да стане само при условие със свикване на Велико Народно събрание."