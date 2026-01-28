Румен Христов: Не се борим за 121 депутати, а за това да сме първа политическа сила

Рая Назарян изрази мнението, че тя не е равноотдалечена, и това би дало съмнение в обществото дали няма да работи за ГЕРБ като служебен премиер, затова и отказа. Това заяви пред бТВ Румен Христов, председател на СДС, част от групата на ГЕРБ-СДС в НС.
Има няколко души в домовата книга, които са равноотдалечени, каза още той.
Според него Димитър Главчев е примелив и добър избор за служебен премиер:
"Понеже се упреква, че Главчев е свързан с ГЕРБ през годините, но ако трябва да кажа за господин Андрей Гюров, той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ и народен представител."
И каза, че няма страх от Румен Радев в ГЕРБ-СДС: "Не се борим за 121 депутати, а за това да сме първа политическа сила."
Позитивите на еврото няма да се видят след година, а още тази година, разкри Христов.
"Не е хубаво да се пипа повече Конституцията. В много части тя не е лоша, но изигра своята роля. Оттук нататък има нужда от едно осъвременяване на Конституцията, но промяна в Основния закон може да стане само при условие със свикване на Велико Народно събрание."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:36 28.01.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:38 28.01.2026
3 Дориана
Коментиран от #6, #16
09:38 28.01.2026
4 ккк
09:39 28.01.2026
5 Питам:
09:39 28.01.2026
6 И кво
До коментар #3 от "Дориана":Викаш?! Твоите алчни ПП - та се самоизяждат? Нито глас за ПП!
09:40 28.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Останахте каре за белот, дори не можете да влезете самостоятелно в НС,
АМА СЕ БОРЕЛИ ЗА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА
😀😀😀😀😀
09:41 28.01.2026
8 палячо
09:41 28.01.2026
9 Последния Софиянец
09:42 28.01.2026
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПРЕВЪРНАХТЕ БЪЛГАРИЯ В ТИТАНИК.
09:43 28.01.2026
11 нннн
09:44 28.01.2026
12 Какви 121 депутата cмешници?
09:44 28.01.2026
13 Последния Софиянец
09:46 28.01.2026
14 Делян Петров!
09:46 28.01.2026
15 Оракула от Делфи
че такива като този мишок , ще умрат от глад!!!
09:53 28.01.2026
16 Герак Митко
До коментар #3 от "Дориана":Добре казано. Познавам го лично. И освен това е с купена диплома. Най доверения човек на Тиквата.
09:55 28.01.2026
17 Моряка
09:55 28.01.2026
18 ГЕРБ - ДПС - ИТН
09:55 28.01.2026
19 Гъбарко
10:00 28.01.2026
20 Оттекохте
10:02 28.01.2026
21 Левски
10:03 28.01.2026
22 Ти у
10:03 28.01.2026
23 Боко
10:05 28.01.2026
24 Жоро
Коментиран от #26
10:06 28.01.2026
25 Пийпинг ТОМ
Не казвай , че представляваш СДС , защото така обиждаш хората , а и себе си , ако имаш все още някакво ДОСТОЙНСТВО и ЧЕСТ де !
10:07 28.01.2026
26 доктор ОХ боли
До коментар #24 от "Жоро":Че някой знае ли го този , че и да го помни ???????
10:08 28.01.2026