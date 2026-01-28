Новини
Румен Христов: Не се борим за 121 депутати, а за това да сме първа политическа сила

28 Януари, 2026

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рая Назарян изрази мнението, че тя не е равноотдалечена, и това би дало съмнение в обществото дали няма да работи за ГЕРБ като служебен премиер, затова и отказа. Това заяви пред бТВ Румен Христов, председател на СДС, част от групата на ГЕРБ-СДС в НС.

Има няколко души в домовата книга, които са равноотдалечени, каза още той.

Според него Димитър Главчев е примелив и добър избор за служебен премиер:

"Понеже се упреква, че Главчев е свързан с ГЕРБ през годините, но ако трябва да кажа за господин Андрей Гюров, той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ и народен представител."

И каза, че няма страх от Румен Радев в ГЕРБ-СДС: "Не се борим за 121 депутати, а за това да сме първа политическа сила."

Позитивите на еврото няма да се видят след година, а още тази година, разкри Христов.

"Не е хубаво да се пипа повече Конституцията. В много части тя не е лоша, но изигра своята роля. Оттук нататък има нужда от едно осъвременяване на Конституцията, но промяна в Основния закон може да стане само при условие със свикване на Велико Народно събрание."


България
  • 1 Пич

    22 2 Отговор
    Това е напълно изключено !!! Радев ще бъде първата сила !!! ГЕРБ и ПП са партии , които все още съществуват , само защото няма достатъчно припознати от народа нови проекти !!!

    09:36 28.01.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    26 0 Отговор
    Вие хрантутниците се борите единствено да лапате!

    09:38 28.01.2026

  • 3 Дориана

    18 2 Отговор
    Румен Христов дебелата Патерица на Борисов и Пеески от години виси като Домеклев меч върху главите на хората. И неговото време свърши ще го разбере по трудния начин. Време е България да се изчисти от вредни политици.Главчев, патерицата на Борисов и Пеевски отпада на сто процента. Наглостта и жаждата му за власт са отвращаващи. Той трябва да носи вина за огромното по мащаб фалшифициране на изборите , кражбата на гласове , унищожаването на хартиените бюлетини на опонентите и цялата пошлост на вота. Отвратителен човек.

    Коментиран от #6, #16

    09:38 28.01.2026

  • 4 ккк

    18 1 Отговор
    няма да сте първа политическа сила може да не сте и втора , зависи Д-то къде и колко пари ще се изсипе, и избирателната активност ако се вдигне доста направо отичате

    09:39 28.01.2026

  • 5 Питам:

    21 0 Отговор
    Този двучленник къде се понажда? Партията му е от два члена: той и долния!

    09:39 28.01.2026

  • 6 И кво

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Викаш?! Твоите алчни ПП - та се самоизяждат? Нито глас за ПП!

    09:40 28.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор
    😀😀😀😀😀
    Останахте каре за белот, дори не можете да влезете самостоятелно в НС,
    АМА СЕ БОРЕЛИ ЗА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА
    😀😀😀😀😀

    09:41 28.01.2026

  • 8 палячо

    12 0 Отговор
    затвор доживотен и е малко

    09:41 28.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    СДС и за един депутат не може да се пребори.

    09:42 28.01.2026

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 1 Отговор
    ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА!
    ПРЕВЪРНАХТЕ БЪЛГАРИЯ В ТИТАНИК.

    09:43 28.01.2026

  • 11 нннн

    14 0 Отговор
    Ама, много ви е кална борбата, бе! И с подкупени съдии...

    09:44 28.01.2026

  • 12 Какви 121 депутата cмешници?

    17 0 Отговор
    Всичките сте за Белене, без изключение.

    09:44 28.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Цяла България се дигна с камъни и дърве и ги изгони а те нахални и пак искат власт.

    09:46 28.01.2026

  • 14 Делян Петров!

    10 2 Отговор
    Ей, плужек, скрий се!!

    09:46 28.01.2026

  • 15 Оракула от Делфи

    9 1 Отговор
    Да е жив и здрав "Банкера от Банкя", в ролята на "Робин Худ",
    че такива като този мишок , ще умрат от глад!!!

    09:53 28.01.2026

  • 16 Герак Митко

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Добре казано. Познавам го лично. И освен това е с купена диплома. Най доверения човек на Тиквата.

    09:55 28.01.2026

  • 17 Моряка

    11 1 Отговор
    Кой беше този самозванец?От коя дупка изпълзя?Какво СДС?

    09:55 28.01.2026

  • 18 ГЕРБ - ДПС - ИТН

    1 9 Отговор
    121 депутати

    09:55 28.01.2026

  • 19 Гъбарко

    6 0 Отговор
    Борите се вие борите за от трите средни най дългия

    10:00 28.01.2026

  • 20 Оттекохте

    2 0 Отговор
    у канала!Пладнешки разбойници!

    10:02 28.01.2026

  • 21 Левски

    2 0 Отговор
    Ще видите парламента през крив макарон.

    10:03 28.01.2026

  • 22 Ти у

    0 0 Отговор
    ред ли си ?

    10:03 28.01.2026

  • 23 Боко

    0 0 Отговор
    УМРИИИИ БОКЛУК

    10:05 28.01.2026

  • 24 Жоро

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за СДС през 1989 г.Теб съм те забравил отдавна. Sorry.

    Коментиран от #26

    10:06 28.01.2026

  • 25 Пийпинг ТОМ

    1 0 Отговор
    Румене , ти отдавна за нищо не се бориш. И то , откогато стана брошка на ревера на един простак с герб на челото !
    Не казвай , че представляваш СДС , защото така обиждаш хората , а и себе си , ако имаш все още някакво ДОСТОЙНСТВО и ЧЕСТ де !

    10:07 28.01.2026

  • 26 доктор ОХ боли

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Жоро":

    Че някой знае ли го този , че и да го помни ???????

    10:08 28.01.2026

