Кендъл Дженър се показа чисто гола сред чаршафите (СНИМКИ)

Кендъл Дженър остави феновете си в социалните мрежи без дъх с нова серия провокативни кадри, публикувани в личния ѝ профил в Instagram. 28-годишният модел от клана Кардашиян–Дженър позира върху легло в монохромна фотосесия, чиито минималистичен стил и еротична естетика породиха бързи реакции онлайн.

Серията започва с по-статични и контролирани пози, но постепенно преминава към по-смели кадри, включително снимка, на която Дженър позира чисто гола, легнала върху леглото по корем. Феновете я определиха като визуално „най-дръзката“ публикация на модела за последните месеци, а част от коментарите я сравниха с кампании на Tom Ford и Helmut Newton от началото на 2000-те, при които тялото е използвано като художествен акцент, а не като чисто провокация.

Кендъл Дженър от години работи с водещи фотографи и модни брандове, а през 2025 г. беше част от кампании на Calvin Klein, Marc Jacobs и FWRD, чийто креативен директор е от 2021 г. Тя често експериментира с провокативни кадри, които разкриват изваяното ѝ тяло на модел, но тази фотосесия, която е снимана единствено за профила ѝ в мрежата, а не за някоя модна марка, изпреварва всичко досега. Тя е озаглавила публикацията си просто "неделя".

Снимките от последните дни идват в момент, когато мнозина се чудят има ли нов мъж в живота на риалити звездата или това е начинът да привлече мъжкото внимание - експериментът определено успява.

Фотосесията събра близо 5 милиона харесвания в рамките на 24 часа, а коментарите са полюсни - "Знам, че е модел, но някой друг смята ли, че е странно, че ги публикува в инстаграм", чудят се едни, докато други пишат: "Това краят на модната ѝ кариера ли е? Защото повече прилича на онлифенс".