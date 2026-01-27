Новини
Кендъл Дженър се показа чисто гола сред чаршафите (СНИМКИ)

Кендъл Дженър се показа чисто гола сред чаршафите (СНИМКИ)

27 Януари, 2026 16:59 1 540 10

  • кендал дженър-
  • кендъл дженър-
  • модел-
  • голи снимки-
  • гола

Моделът публикува една от най-смелите си фотосесии

Кендъл Дженър се показа чисто гола сред чаршафите (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кендъл Дженър остави феновете си в социалните мрежи без дъх с нова серия провокативни кадри, публикувани в личния ѝ профил в Instagram. 28-годишният модел от клана Кардашиян–Дженър позира върху легло в монохромна фотосесия, чиито минималистичен стил и еротична естетика породиха бързи реакции онлайн.

Серията започва с по-статични и контролирани пози, но постепенно преминава към по-смели кадри, включително снимка, на която Дженър позира чисто гола, легнала върху леглото по корем. Феновете я определиха като визуално „най-дръзката“ публикация на модела за последните месеци, а част от коментарите я сравниха с кампании на Tom Ford и Helmut Newton от началото на 2000-те, при които тялото е използвано като художествен акцент, а не като чисто провокация.

Кендъл Дженър от години работи с водещи фотографи и модни брандове, а през 2025 г. беше част от кампании на Calvin Klein, Marc Jacobs и FWRD, чийто креативен директор е от 2021 г. Тя често експериментира с провокативни кадри, които разкриват изваяното ѝ тяло на модел, но тази фотосесия, която е снимана единствено за профила ѝ в мрежата, а не за някоя модна марка, изпреварва всичко досега. Тя е озаглавила публикацията си просто "неделя".

Снимките от последните дни идват в момент, когато мнозина се чудят има ли нов мъж в живота на риалити звездата или това е начинът да привлече мъжкото внимание - експериментът определено успява.

Фотосесията събра близо 5 милиона харесвания в рамките на 24 часа, а коментарите са полюсни - "Знам, че е модел, но някой друг смята ли, че е странно, че ги публикува в инстаграм", чудят се едни, докато други пишат: "Това краят на модната ѝ кариера ли е? Защото повече прилича на онлифенс".


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
  • 1 ЕстетЪ

    10 0 Отговор
    Може би, най-красивата от клана Кардашиян

    17:05 27.01.2026

  • 3 Див селянин

    4 0 Отговор
    Горкото момиче, няма парички за гащи и си сложила тези от 2-ри клас.

    17:07 27.01.2026

  • 6 Див селянин

    3 0 Отговор
    Ша га опъна,няма дерт

    17:10 27.01.2026

  • 7 Новичок

    2 0 Отговор
    Слабичка ми се чине,дай другата Демито Роуз афторе.

    Коментиран от #9

    17:23 27.01.2026

  • 8 Сигурен

    2 0 Отговор
    Че тишо вече го забърса в чаршафа...

    17:35 27.01.2026

  • 9 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Новичок":

    Демито е в Спортал! Тя лющи само спортисти!

    17:39 27.01.2026

  • 10 Еееее

    0 0 Отговор
    тука не може да се намери махна.

    18:04 27.01.2026