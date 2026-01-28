Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски с последна контрола днес

28 Януари, 2026 09:28 412 1

  • левски-
  • вихрен сандански-
  • футбол-
  • контрола

„Сините“, които са лидер в първенството, ще се изправят срещу Вихрен

Левски с последна контрола днес - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Левски ще изиграе последната си контролна среща преди подновяването на официалните мачове у нас. „Сините“, които са лидер в първенството, ще се изправят срещу Вихрен.

Мачът на стадион „Георги Аспарухов“ е от 15:00 часа.

От клуба обявиха, че входът за контролната среща на Левски срещу Вихрен е свободен. За двубоя ще бъде отворен сектор А, като влизането ще става през вход №2.

До този момент, по време на лагера на Левски в Турция, тимът записа една победа над Тренчин (2:1), две равенства (0:0 срещу Ниредхаза и Заглембе) и една загуба (1:2 от Войводина Нови Сад).

За „сините“ подновяването на кампанията ще стартира на 3 февруари, вторник, с битката с Лудогорец за BET.bg Суперкупата на България.


  • 1 само левски

    3 0 Отговор
    але але

    09:40 28.01.2026

