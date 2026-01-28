Левски с последна контрола днес

Отборът на Левски ще изиграе последната си контролна среща преди подновяването на официалните мачове у нас. „Сините“, които са лидер в първенството, ще се изправят срещу Вихрен.

Мачът на стадион „Георги Аспарухов“ е от 15:00 часа.

От клуба обявиха, че входът за контролната среща на Левски срещу Вихрен е свободен. За двубоя ще бъде отворен сектор А, като влизането ще става през вход №2.

До този момент, по време на лагера на Левски в Турция, тимът записа една победа над Тренчин (2:1), две равенства (0:0 срещу Ниредхаза и Заглембе) и една загуба (1:2 от Войводина Нови Сад).

За „сините“ подновяването на кампанията ще стартира на 3 февруари, вторник, с битката с Лудогорец за BET.bg Суперкупата на България.