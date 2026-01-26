Новини
Борисов пред Карбовски: Водя най-скромният живот, който някой живее. Там, където съм се родил, там ще си пукна ВИДЕО

26 Януари, 2026 22:03

Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде бе, у коя банка, бе, нещастници долни?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде емоционално интервю пред Мартин Карбовски.

Имаме два часа и половина интервю с Бойко Борисов. На наш жаргон казваме, че е трудно да го пробиеш - той разказва истории, които са подходящи за биография на някой приятен автократ - сами по себе си интересни и весели истории, но можем и да го заподозрем, че така доста бяга от въпросите - и моите и вашите, написа журналистът във фейсбук и пусна малка част от интервюто. Ето какво казва Бойко Борисов:

"На мен ми омръзна. Живея в къщата, в която съм се родил. Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде бе, у коя банка, бе, нещастници долни? И го говорят. И като дойдат да протестират къде ме намират, бе. Намират ме в Банкя", казва Борисов.

"Успокой се. Не се ядосвай", успокои го Карбовски.

"Ядосвам се. Защото друго било биографично и съм се хвалил. За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам да не ми говорят глупости?", не се стърпя Борисов.

"Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не", продължи лидерът на ГЕРБ.

Заради едни снимки. С едни чекмеджета, посочи Карбовски.

"Чекмеджетата с фалшиво 500 евро", отвръща му Борисов.

Карбовски споделя, че интервюто е два часа дълго и в продължение на три дни в 20:00 часа ще пуска другите части.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ДАНО ДА Е СКОРО.

    22:07 26.01.2026

  • 2 Жал

    4 1 Отговор
    Ей сега сядам и почвам да го жаля, ред ракия, ред салата, ред сълзи и кахърни песни за вехти войводи. Да беше станал актьор, щеше да си на мястото и никой да не го подозира в тайни чекмеджета!

    22:07 26.01.2026

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Баце е готов да сложи расото и да се отдаде на пост и молитви.Толкова е скромен завалията ,че както казват "Прекален светец и Богу не е драг"

    22:07 26.01.2026

  • 4 Иван Кръстев

    5 2 Отговор
    Защо се подчини на Пеевски. Народа те мрази ,а къде ще умреш, на наз, народа му е все едно.

    Коментиран от #9

    22:07 26.01.2026

  • 5 Слабак

    1 0 Отговор
    Завистта е много силна!

    Коментиран от #25

    22:08 26.01.2026

  • 6 Сталин

    4 0 Отговор
    Взе да ходи нещо по спешност и да се ядосва по интервюта, откакто Радев обяви че излиза на сцената. Да не би да пари под краката? Но още по-добре. Гледах го и този човек е изгубил тотално връзка с реалността. Той живее 20 години назад където още го потупват по рамото и Хилари го успокоявала.

    22:08 26.01.2026

  • 7 911

    6 0 Отговор
    Бойкоо, няма кой да ти повярва. Късно е да правиш интервюта, каквото беше - беше. Видяхме те, имаше толкова много шансове, накрая пристана на Шиши. Няма спасение за теб и ГЕРБ!

    22:08 26.01.2026

  • 8 Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант

    0 0 Отговор
    Защото Борисов има змии в джобовете си и го е страх да бръкне в тях.

    22:09 26.01.2026

  • 9 Цветята вяхнат

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Кръстев":

    Важно е да не губи времето и своето и нашето.

    22:09 26.01.2026

  • 10 Бастардо

    0 1 Отговор
    Евала бат Бойко.Пич си.

    22:09 26.01.2026

  • 11 БеГемот

    1 0 Отговор
    Да ми умрът унуките ако лъжа...АЗ винаги казвам истината!

    22:09 26.01.2026

  • 12 Сретан

    4 0 Отговор
    Щом ББ говори за пукване, значи усеща жегата зад ъгъла.

    22:10 26.01.2026

  • 13 там ще си пукна

    2 0 Отговор
    хубаво
    ама чекмеджетата на кой оставяш

    барем бъди робин худ дари на твойте поклонници за кебабчета и бира

    Коментиран от #24

    22:10 26.01.2026

  • 14 Чекмеджетата с фалшиво 500 евро"

    0 0 Отговор
    Борисов не отрича вече ,че снимките са фалшива,но някой го е извъртял с фалшиво евро.

    22:10 26.01.2026

  • 15 Даниел

    0 0 Отговор
    Златото сигурно е малко,но кеша изнесен от теб е в огромни количества!

    22:10 26.01.2026

  • 16 Факуракис

    0 0 Отговор
    "Заради едни чекмеджета с 500 фалшиви евро".! Хахаха е тоя о другио коги увиснат на дирека тога ще мръдне работата.

    22:10 26.01.2026

  • 17 Гражданин

    0 0 Отговор
    Само в килия южно изложение не ти дойде на ум да си поръчаш ,защото ще си осъден на хиляда години затвор ,защото го заслужаваш.

    22:11 26.01.2026

  • 18 Там,където съм се родил, там ще си пукна

    0 0 Отговор
    Внимавай какво си пожелаваш,Баце

    22:11 26.01.2026

  • 19 А в интервюто

    1 0 Отговор
    обяснява ли защо той и Брюксел ни унищожиха валутата, без наше съгласие като по този начин тотално ликвидираха държавата ?

    22:11 26.01.2026

  • 20 Боко праните гащи

    0 0 Отговор
    Ако Сретан не каже друго

    Коментиран от #23

    22:11 26.01.2026

  • 21 големдебил

    0 0 Отговор
    брей безполезниците колко бързо наскачаха.Празноглавците съвети дават.Аман.

    22:11 26.01.2026

  • 22 От кога стана скромен?

    0 0 Отговор
    Виждах в Банкя стадо овце по ливадите... Ти ли ги пасеш? Е, когато вече си се налудувал ститаш до прозрението че И ти си смъртен. И последният костюм няма джобове. А обувките са от личен картон :)! Така те харесваме. Да са скромен. Но вкара България в блатото еврозона. Защо бе? Да доубиеш тоз народ?

    22:12 26.01.2026

  • 23 бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Боко праните гащи":

    да ти сеем у устата миризлива

    22:12 26.01.2026

  • 24 дари на твойте поклонници за кебабчета

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "там ще си пукна":

    барем да кажат

    крадеше ама поне нас за панахида почерпи

    22:12 26.01.2026

  • 25 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Слабак":

    Той не гледа, че си работил 35 години, половината от тях в гражданска война, че си успял във всичко, без връзки и свои хора! И се чучнал някой да предава морал!

    22:13 26.01.2026

