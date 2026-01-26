Борисов пред Карбовски: Водя най-скромният живот, който някой живее. Там, където съм се родил, там ще си пукна ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде емоционално интервю пред Мартин Карбовски.
Имаме два часа и половина интервю с Бойко Борисов. На наш жаргон казваме, че е трудно да го пробиеш - той разказва истории, които са подходящи за биография на някой приятен автократ - сами по себе си интересни и весели истории, но можем и да го заподозрем, че така доста бяга от въпросите - и моите и вашите, написа журналистът във фейсбук и пусна малка част от интервюто. Ето какво казва Бойко Борисов:
"На мен ми омръзна. Живея в къщата, в която съм се родил. Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде бе, у коя банка, бе, нещастници долни? И го говорят. И като дойдат да протестират къде ме намират, бе. Намират ме в Банкя", казва Борисов.
"Успокой се. Не се ядосвай", успокои го Карбовски.
"Ядосвам се. Защото друго било биографично и съм се хвалил. За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам да не ми говорят глупости?", не се стърпя Борисов.
"Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не", продължи лидерът на ГЕРБ.
Заради едни снимки. С едни чекмеджета, посочи Карбовски.
"Чекмеджетата с фалшиво 500 евро", отвръща му Борисов.
Карбовски споделя, че интервюто е два часа дълго и в продължение на три дни в 20:00 часа ще пуска другите части.
