Меган Маркъл се завръща във Великобритания

28 Януари, 2026 07:44 540 3

  • меган маркъл-
  • великобритания-
  • завръща

Последното ѝ посещение беше през септември 2022 г.

Меган Маркъл се завръща във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл не се е завръщала в Обединеното кралство от четири години, но през юли може да пътува до там по специален повод, пише nova.bg.

Това място никога не е било по нейния вкус. Специфичният хумор, хлебчетата с гъста сметана, градинските партита с прекалена официалност, дъждът, който идва без предупреждение – американката Меган Маркъл така и не се почувства у дома си във Великобритания. Престоят ѝ там беше кратък и тя неведнъж е заявявала пред всеки, който е искал да я чуе, че няма намерение да се връща.

Последното ѝ посещение беше през септември 2022 г., по повод смъртта на кралица Елизабет II – историческо, но трагично събитие, преминало с напрежение. Британската преса я обвини, че е симулирала сълзи пред гроба на покойната кралица, а Уилям и Кейт едва са разменили думи с нея, когато заедно поздравиха събралата се пред портите на замъка Уиндзор тълпа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венелиноооооооо

    4 0 Отговор
    Спри с тия простотии, моля те.

    07:46 28.01.2026

  • 2 Оффффф

    6 0 Отговор
    И какво от това.
    На кого му пука!

    07:47 28.01.2026

  • 3 защо

    5 0 Отговор
    Като "магистър по „Славянски филологии", би трябвало да знаеш, че се ЗАВРЪЩАШ от там, от където си тръгнал скъпа. Меган Маркъл е афроамериканка родена в щатите, така, че тя не може да се завръща в Обединеното кралство. Учете бе драга, учете.

    07:50 28.01.2026