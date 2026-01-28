Новини
Двама агенти стреляли по Алекс Прити в Минеаполис, конгресмени поискаха уволнението на вътрешния министър на САЩ

28 Януари, 2026 05:20, обновена 28 Януари, 2026 07:54

Един човек е в тежко състояние след стрелба в американския щат Аризона, в която е участвал граничен полицай

Двама агенти стреляли по Алекс Прити в Минеаполис, конгресмени поискаха уволнението на вътрешния министър на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Първият официален доклад на американските служби за сигурност относно инцидента, при който федерални агенти застреляха американския гражданин Алекс Прити в Минеаполис, показва, че двама от тях са стреляли по него, съобщиха снощи в. "Ню Йорк Таймс" и американската телевизия "Си Би Ес нюз", цитирани от ДПА и БТА.

Според медиите, които се позовават на имейл с предварителните резултати от разследването, изпратен от Митническата и гранична служба (CBP) до членове на Конгреса на САЩ, първоначално агент от американската Гранична служба (USBP) е открил огън по Прити, следван от служител на Митническата и гранична служба.

Американската Гранична служба е мобилната, униформена правоприлагаща служба на Митническата и гранична служба.

Убийството на 37-годишния медик Алекс Прити, работил в болница за ветерани, разпали напрежението около масираните мерки на администрацията на Тръмп срещу имиграцията в градовете, управлявани от демократите, и предизвика възмущение, след като федерални служители обвиниха Прити за собствената му смърт, въпреки видеозаписите, показващи обратното.

Според съобщения в американски медии, цитиращи документа, в официалния доклад не се посочва, че Прити е посегнал към оръжието си, въпреки че администрацията на САЩ по-рано изказа предположения, че той е представлявал непосредствена заплаха.

Лидерите на Демократическата партия в Камарата на представителите в Конгреса на САЩ заявиха вчера, че ако министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем не бъде уволнена "незабавно", те ще започнат официална процедура по отстраняването ѝ от длъжност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Насилието, което Министерството на вътрешната сигурност отприщи срещу американския народ, трябва да спре незабавно. Кристи Ноем трябва да бъде уволнена незабавно, в противен случай ще започнем процедура по отстраняването ѝ в Камарата на представителите", каза лидерът на малцинството на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис от Ню Йорк в съвместно изявление с най-близките си сътрудници.

Сенаторът републиканец Том Тилис също каза вчера, че министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум "трябва да бъде уволнена" след двата смъртоносни инцидента с участието на федерални агенти по време на операции на Имиграционната и митническа служба на САЩ в щата Минесота.

"Това, което тя направи в Минесота, трябва да я дисквалифицира. Тя трябва да бъде уволнена", заяви Тилис пред журналисти, цитиран от Ройтерс.

Кметът на Минеаполис, Джейкъб Фрей, се срещна с ''царя на границите'' на Белия дом, Том Хоман, с когото проведе "продуктивен разговор“, предаде BBC, цитирана от ФОКУС.

"По време на срещата повторих основното си искане операциите в Минеаполис да бъдат приключени възможно най-скоро.“ "Обществената безопасност работи най-добре, когато е изградена върху доверие в общността, а не върху тактики на всяване на страх или разделение“, заяви Фрей.

Той посочи, че е казал на Хоман, че операцията на агенти на федералната служба за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) е натоварила местната полиция и е повлияла негативно на града.

"Споделих с г-н Хоман сериозното негативно въздействие, което тази операция е оказала върху Минеаполис и околните общности, както и напрежението, което е оказала върху местните ни полицаи“, допълни кмета на града.

Началникът на полицията на Минеаполис Брайън О'Хара също е участвал в срещата.

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова за национално единство след фаталната стрелба с участие на федерални агенти в Минеаполис, която предизвика безредици и дебати относно операциите на нейния съпруг за прилагане на законодателството за имиграцията, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В интервю за „Фокс Нюз“ тя призова за спокойствие и призова американците да се сплотят. „Трябва да се обединим. Призовавам за единство“, каза Мелания Тръмп и добави, че тя и президентът Тръмп са се съсредоточили върху съвместната работа с официални представители от Минесота за предотвратяване на по-нататъшното изостряне на насилието.

Тя спомена и позитивния според нея разговор между президента, губернатора на Минесота Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай.

„Аз съм против насилието. Така че моля ви, ако протестираме, нека протестираме мирно, и трябва да се обединим в тези времена“, каза още Мелания.

Първата дама не спомена изрично стрелбите в Минеаполис с участие на агенти на Бюро за имиграционен и митнически контрол, които предизвикаха протести, призиви за търсене от отговорност и искания агентите, които бяха разположени в града през последните седмици, да го напуснат.

Агенти застреляха 37-годишния медик Алекс Прети на 24 януари, а 37-годишната майка на три деца и поетеса Рене Гуд – на 7 януари. И двамата убити са американски граждани.

Убийствата засилиха напрежението заради широкомащабните репресии на администрацията на Тръмп срещу имигрантите в управлявани от демократите градове и провокираха възмущение, след като федерални официални представители заявиха, че Гуд и Прети сами са предизвикали смъртта си със своите действия, въпреки че видеозаписи от двата случая показват обратното, посочва ДПА.

Мелания Тръмп рядко се изказва публично по политически въпроси. Тя коментира случая преди тазседмичната премиера на документален филм на „Амазон“ за нейния живот.

Един човек е в тежко състояние след стрелба в американския щат Аризона, в която е участвал граничен полицай на САЩ. Това съобщи шерифската служба на окръг Пима, предава SFGATE, цитирана от ФОКУС.

Човек е прострелян в южната част на окръг Пима. Няма допълнителна информация дали членове на Граничния патрул са пострадали при инцидента.

"Молим общността да бъде търпелива и разбираща, докато това разследване напредва. Ще изследваме щателно всички аспекти на инцидента, но тези разследвания са сложни и изискват време“, заявиха от Шерифската служба на окръга.

Самоличността на ранения при стрелбата все още не е известна.

Инцидентът е станал в Аривака, където живеят около 600 души. Населено място се намира на около час южно от Тусон, близо до границата със САЩ и Мексико.

В отговор на запитване на Associated Press за подробности около стрелбата, ФБР заяви, че "разследва предполагаемо нападение срещу федерален служител“ близо до Аривака, Аризона.


САЩ
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Оценка 4.1 от 13 гласа.
