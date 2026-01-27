Новини
Първият дипломат на Киев: Президентът Зеленски е готов за лична среща с Путин

27 Януари, 2026 20:16, обновена 27 Януари, 2026 20:57

Русия обаче продължава да е препятствие пред мирния процес, заяви Андрий Сибига

Първият дипломат на Киев: Президентът Зеленски е готов за лична среща с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски е готов за лична среща с Владимир Путин, по време на която двамата да решат най-чувствителните въпроси от мирния план – териториите и Запорожката АЕЦ, но Русия продължава да бъде основното препятствие пред мирния процес, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в интервю за „Европейска Правда“, цитирано от Укринформ, пише БТА.

Ръководителят на украинската дипломация отбеляза, че Украйна чака да бъде подписан мирният план от 20 точки, ако за него бъде постигнато споразумение, тъй като двата най-чувствителни въпроса остават нерешени.

„Точно с цел решаване на тези въпроси президентът е готов да се срещне с Путин и да ги обсъди. Русия обаче продължава да е препятствие пред мирния процес“, заяви Сибига.

В отговор на въпрос кой бави мирния план и какъв ще бъде статутът на този документ министърът обясни, че рамката от 20 точки в момента е двустранен документ, който предстои да бъде подписан от САЩ и Украйна.

„А с Русия - той ще бъде подписан от САЩ. Към момента това е структурата, която се обсъжда, но преговорите все още продължават. Това е процес. В същото време европейската страна ни подкрепя, тя присъства в мирния процес и в споразуменията за гаранции за сигурност“, отбеляза той.

Зеленски по-рано заяви, че Путин не иска да сложи край на войната, но армията и икономиката на Русия са много изтощени, припомня Укринформ.


  • 1 Зеленски унижи раша

    12 68 Отговор
    И прати 2 милиона раши в един по добър свят!

    Коментиран от #2, #11, #21

    20:17 27.01.2026

  • 2 Факт

    9 61 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски унижи раша":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,950 милиона жертви, което е 9 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #13, #22, #38

    20:18 27.01.2026

  • 3 руската мечка

    6 48 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    20:19 27.01.2026

  • 4 Зеленски

    49 1 Отговор
    Отивам на килимчето в Кремъл.

    Коментиран от #23

    20:19 27.01.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    46 5 Отговор
    Зеленски все повече ще е готов за все повече отстъпки и за пълна безусловна капитулация. Западните господари го докараха до това дередже!

    Коментиран от #17, #18, #35

    20:19 27.01.2026

  • 6 Курд Околянов

    44 6 Отговор
    Непрезидента Зеленски първо се молеше на Тръмп и Урсула, а сега се моли на правилното място.

    20:19 27.01.2026

  • 8 Запознат

    36 5 Отговор
    Скоро зеления ще е готов не само на среща ами и краката на Путин да целува и не само

    20:19 27.01.2026

  • 9 Зеленски

    8 43 Отговор
    и да иска не може да се срещне с Путин защото Путин не смее да излезе от бункера си. Страх го е не толкова от Украйна отколкото от неговите собствени авери в КГБ

    Коментиран от #19

    20:20 27.01.2026

  • 10 Зеленото .айно

    30 3 Отговор
    Ах болиии

    20:20 27.01.2026

  • 11 Европеец

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски унижи раша":

    Какво смешно и глупаво заглавие, според мен де....

    20:20 27.01.2026

  • 12 А бе

    29 2 Отговор
    Снимката казва всичко.

    20:20 27.01.2026

    34 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Че защо тогава зеления моли за мир

    20:21 27.01.2026

    9 32 Отговор
    "Мислех, че ще умра от старост. Но когато Русия, която хранеше с хляб цяла Европа, започна да купува зърно, разбрах, че ще умра от смях. Сталин взе аграрна страна и я превърна в суровинен придатък и ядрено бунище.

    Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...

    .

    Сър Уинстън Чърчил

    Коментиран от #31

    20:21 27.01.2026

  • 15 Ха-ха

    21 5 Отговор
    20:22 27.01.2026

  • 16 Глас от бункера под Кремъл 😁

    Може да се срещнем и в Хага ,когато се предам.

    20:22 27.01.2026

  • 17 Европеец

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Прав си, така е....

    20:22 27.01.2026

  • 19 Зевзек

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "Зеленски":

    Нали зеления забрани с указ всички преговори с Русия - сега защо моли за мир и е съгласен на всичко.

    20:23 27.01.2026

  • 20 НИЯ

    10 2 Отговор
    Трябва да се срещнат двамата и да решат спорните въпроси.Да се сложи край на тази братоубийствена война.Това е престъпление ,ако могат да се разберат.

    20:23 27.01.2026

  • 21 Без връзка с темата..

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски унижи раша":

    Една жена поискала от мъжа си са и докара почва да сади цветя, защото в двора имало само пясък. Мъжът и отговорил, щом е готова за работа, да се научи първо да сади на пясък, след това ще и докара и почва.

    20:23 27.01.2026

  • 22 Така е

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Няма вече пушечно месо. 2 милиона раши при кобзон а плондера ким не иска да праща още пушечно месо. Раша унизена и в колапс

    Коментиран от #109, #110, #138

    20:24 27.01.2026

  • 23 Мдаа

    3 22 Отговор

    До коментар #4 от "Зеленски":

    Това че Хаяско го страх да излезе от Кремъл, не означава че другите ще ходят в Кремъл. Който се страхува, си е за негова сметка. Тръмп накрая като се ядоса, Русийката ще го отнесе.

    Коментиран от #27

    20:24 27.01.2026

    20 5 Отговор

    До коментар #18 от "Каква":

    "Русия още тъне в Донбас и пак беше изритана от Покровск за пореден път"

    И защо тогава зеления моли за мир - май и вие не си вярвате

    20:25 27.01.2026

  • 25 ...

    4 21 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на Русия.

    Коментиран от #30

    20:25 27.01.2026

  • 26 Снимката е в 10- ката

    17 2 Отговор
    Да видим зелката дали нЕма да се отметне

    20:26 27.01.2026

  • 27 Антитрол

    18 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа":

    "Русийката ще го отнесе"

    Тя "Русийката" щеше да го отнесе още 2022 ама сега зеления се моли за мир на Путин - що така стана.

    20:26 27.01.2026

  • 28 Факт

    19 17 Отговор

    До коментар #18 от "Каква":

    В раша положението е не вече страшно а зловещо. След като северно-корейския сатрап отказа на жуже путя да изпрати ново пушечно месо и след огромните милионни загуби на руските орки агрссори, една от 22-те републики в РФ- Дагестан избухна срещу насилствената мобилизация. Кадрите са потресаващи. Въоръжени служители от ОМОН и руската служба ФСБ влачат към камионетките насилствено мобилизирани млади мъже. Техните роднини ,майки и сестри водят улични боеве срещу силовите структури на диктаторската раша. Кадрите завършват като Дагестански жени казват на въоръжените милиционери- "Русия напала на Украине. Ньй что делаеть там"

    Коментиран от #36, #37, #58

    20:27 27.01.2026

  • 29 Тити на Кака

    19 5 Отговор
    Да напомня, че среща между държавни глави е възможна едва след като преговарящите екипи подготвят окончателен вариант на едно споразумение.
    Сибига отлично знае това, но лъже най-безсрамно, като един класически украинец от хазарски произход.

    20:27 27.01.2026

  • 30 Зевзек

    18 1 Отговор

    До коментар #25 от "...":

    "по разсипването на Русия"

    Ама зеления моли за мир а не Русия

    20:27 27.01.2026

  • 31 БОЛШЕВИК

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гошо":

    СССР беше най-великото творение създадено от човека. Сталин разви и модернизира СССР в СССР и соц блока никога не е имало глад и лишения след войната. На днешния свят на разруха, ултралиберализма и див капитализъм е нужен нов СССР по-голям и по-силен.

    Коментиран от #65

    20:28 27.01.2026

  • 32 Айдеее

    12 1 Отговор
    Хи хи хи
    Настана вечер, месечина изгря

    И дежурно извадиха хоругвата, тоа път по изключение с обръсната мутра на зилената нашмъркана марионетка.......

    20:28 27.01.2026

  • 33 Ама защо му е среща на Зеленски

    14 1 Отговор
    с Путин? Володимир Зеленски e заявил, че страната не е готова да се откаже от територии в Донбас в името на сключването на мирно споразумение в Давос.
    Защо се правят толкова много излишни срещи за мир и толкова много кебапчета по срещите отиват на вятъра? На 1 февруари пак щяли да се едат кебапи за уж мир.

    20:28 27.01.2026

  • 34 Гост

    5 5 Отговор
    В Кръмъл ако е да не оди, че ще го черпават с чай с новинчок и като се прибере и ще се препоти, а после ще се препени и ае...

    20:28 27.01.2026

  • 35 каква капитулация

    2 12 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    бълнуваш и сънуваш, другарю Болшевик. Тя Русия се отказала от плана си, ти още на първоначалния замисъл на СВО-то ..

    😆

    Коментиран от #41

    20:28 27.01.2026

  • 36 Тити на Кака

    11 3 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Леле, лелеееееее, какви страшнички факти знаеш, Страшилкеее.....

    20:28 27.01.2026

  • 37 Учуден

    16 3 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    "В раша положението е не вече страшно а зловещо"

    И защо тогава зеления моли за мир а не "раша"

    Коментиран от #47

    20:29 27.01.2026

  • 38 Дефакто

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Москва няма да превзема Украйна. За какво им е? Поля си имат, гори, езера, полезни изкопаеми. Нямат нужда. Това не е Клондайк, нито пък Федералния резерв, даже не е Розовата долина. Освен това американските фирми вече са изкупили всичко, няма да се карат я. Русия е голяма, имат си всичко.

    20:29 27.01.2026

  • 39 Някой

    9 1 Отговор
    Остана и Путин да е готов на лична среща със Зеленски :).

    20:30 27.01.2026

  • 40 Питащ

    5 10 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са по руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #44, #52, #62

    20:30 27.01.2026

  • 41 Зевзек

    10 2 Отговор

    До коментар #35 от "каква капитулация":

    "Тя Русия се отказала от плана си"

    Не виждам Русия да се моли за мир - обаче зеления направо реве.

    20:30 27.01.2026

  • 42 Ами

    10 1 Отговор
    Такава среща на този етап няма как да има.
    Не че Путин не иска мир, но в окраин има закон
    който забранява преговорите с Путин.

    Коментиран от #49

    20:31 27.01.2026

  • 43 Наркоманът кой го бръсне за слива

    12 2 Отговор
    Накрая укрите от много акъл, ще загубят и Одеса!

    20:31 27.01.2026

  • 44 Отговарящ

    11 2 Отговор

    До коментар #40 от "Питащ":

    Обаче зеления реве за мир нали а не Путин

    20:31 27.01.2026

  • 45 дедо

    10 1 Отговор
    Общо взето все едно Цезар да е бил съгласен на среща с Версенжеторикс . Цезар е дошъл да покори цяла Галия ,а не да прави срещи . Същото е при Путин. Той е дошъл да покори Украйна , не да прави срещи със Зеленски. Това е жестоката истина.

    20:32 27.01.2026

  • 46 Капитулация!

    9 2 Отговор
    Само това ще.спре войната!

    Коментиран от #85

    20:32 27.01.2026

  • 47 Какъв мир да моли

    4 11 Отговор

    До коментар #37 от "Учуден":

    путя го направи пожизнен президент а преди 4 години ще го сменял с про-руски Ха Ха Ха 😂🤣😅😅😆😁

    Коментиран от #53

    20:33 27.01.2026

  • 48 Ако е е искал мир нямаше да има

    12 1 Отговор
    война толкова дълго време, този Зеленски всичко щеше да приключи още 2022 г. Как им не писна от тези номера, мир бил бил искал, ами що започна да воюваш като не искаш война?

    Коментиран от #55

    20:33 27.01.2026

  • 49 Помнещ

    9 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    "но в окраин има закон
    който забранява преговорите с Путин"

    Този закон е на зеления ама сега тъкмо той реве за мир а не Путин - Путин каза че СВО ще продължи до достигане на целите си.

    20:33 27.01.2026

  • 50 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Има един сериал от остроФА .Ако ало.Тпя беше си забранил да говори с господаря а сега

    20:33 27.01.2026

  • 51 Факт

    1 12 Отговор
    Снимка на президента Доналд Тръмп с пингвин, предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. Пингвинът поразително приличал на Путин.🤣

    Коментиран от #150

    20:34 27.01.2026

  • 52 Дори е по зле сега за раша

    2 10 Отговор

    До коментар #40 от "Питащ":

    Тогава имаха местна про-руска власт а сега путя разруши домовете на рускоговорящите и ги прогони Ха Ха Ха

    Коментиран от #57

    20:34 27.01.2026

  • 53 Учуден

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "Какъв мир да моли":

    Ами не четеш ли - зеленски бил готов за среща с Путин а не Путин със зеленски - та кой спаред теб моли за мир и защо.

    20:35 27.01.2026

  • 54 Ленче кремче

    10 1 Отговор
    Добре, бе, Зелчо, щом Русия е изтощена, продължавайте напред. Защо молите за среща?!

    20:35 27.01.2026

  • 55 Костадин Костадинов

    3 10 Отговор

    До коментар #48 от "Ако е е искал мир нямаше да има":

    Русия нападна Украйна, не знам дали знайш?

    Коментиран от #63, #114

    20:37 27.01.2026

  • 56 раша на колене

    4 9 Отговор
    Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

    "Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

    Коментиран от #60, #61

    20:37 27.01.2026

  • 57 Питащ

    9 1 Отговор

    До коментар #52 от "Дори е по зле сега за раша":

    И пак питам защо тогава зеления моли за мир а не Путин

    Коментиран от #66

    20:37 27.01.2026

  • 58 ЗАЩО

    8 15 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    ЛЪЖЕШ
    бе проусръиски б@к... Лук

    Я напиши нещо за тълпите усръински доброволци пред бюрата на ТЦК ???!

    20:37 27.01.2026

  • 59 Накратко

    14 8 Отговор
    Президентът Зеленски само се гаври диктатора ... Ясно е,че дъртака няма да излезе от бункера
    .
    Путлер няма полезен ход ,ако спре войната. Колко руснаци са убити или осакатени е без значение за него и хунтата му ,защото в Русия все още има достатъчно месо за фронта в Украйна. Отдавна са на хорото кремълските фашисти и знаят ,че края му свършва само по един начин...
    Загубите на агресора само се увеличават и в крайна сметка ще доведат войната до логичния и край..

    Коментиран от #64

    20:37 27.01.2026

  • 60 Зевзек

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "раша на колене":

    Обаче зеления моли за мир сега нали "книжния тигър"

    20:38 27.01.2026

  • 61 Така е

    3 7 Отговор

    До коментар #56 от "раша на колене":

    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    Коментиран от #92

    20:38 27.01.2026

  • 62 Не е сложно

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Питащ":

    Русия се защитава от демократичния запад. Няма за цел да завзема територии. Има си достатъчно. И Крим нямаше да си върне даже, ако не се налагаше, но пък хората там се зарадваха.

    20:39 27.01.2026

  • 63 Костадин Костадинов

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Костадин Костадинов":

    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    Ти кво рабтиш ма
    Ами усръинкъ съм

    20:39 27.01.2026

  • 64 Запознат

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Накратко":

    Е така де ама зеления бил готов даже и в бункера да ходи да се моли за мир.

    20:39 27.01.2026

  • 65 Мечти

    2 9 Отговор

    До коментар #31 от "БОЛШЕВИК":

    СССР, за който мечтае Путин и путинистите е загубен безвъзвратно. Тя и руската нация не е като в онези времена, вече е почти претопена. Етническите руснаци днес са по-малко и турците.

    Коментиран от #67, #68

    20:39 27.01.2026

  • 66 Костадин Костадинов

    2 8 Отговор

    До коментар #57 от "Питащ":

    Украйна срещу Русия - според теб равностойно ли е и ще си отговориш и твоя вапроз. Не знам дали знайш ама Русия нападна Украйна

    Коментиран от #120

    20:39 27.01.2026

  • 67 Факт

    2 7 Отговор

    До коментар #65 от "Мечти":

    И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо по ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"

    Коментиран от #71

    20:40 27.01.2026

  • 68 Помнещ

    7 2 Отговор

    До коментар #65 от "Мечти":

    Ама не Путин а зеления моли за мир пък нашите козячета забравиха за "силното и сплотено" НАТО

    20:41 27.01.2026

  • 69 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    6 3 Отговор
    Олелелееее готов съм на всичко за да прегърна моя господар ПУТИН .....за да ми прости и да му стана верен васал за винаги !!!!!

    20:41 27.01.2026

  • 70 Карго 200

    2 7 Отговор
    Занимавайте за любимият ви Москвабад.

    Коментиран от #75

    20:42 27.01.2026

  • 71 Антитрол

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "Факт":

    "и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите"

    Кога ще изгрее това укро слънце че зеления нещо не го дочака и взе да се моли на Путин за мир

    20:43 27.01.2026

  • 73 Гого

    2 7 Отговор
    📌Агресията на раша в Украйна надвиши с 18 продължителността на Великата съветска война (Втората световна война).

    Великата съветска война е продължила 1418 дни.

    „Войната в Украйна“ вече е продължила 1436.

    На 1400-ия ден от Великата съветска война съветската армия се приближава до Берлин и започва щурма.

    На 1400-ия ден от Великата съветска война Путин губи Купянск.

    ✍️ Всичко върви ли по план нали скъсани копеи от бунища и сметища?

    /

    Коментиран от #78

    20:43 27.01.2026

  • 74 Хи хи хи

    7 2 Отговор
    Надрусаняка е със свалени гащи и си е приготвил туба възел ин !!!!!!!!

    20:43 27.01.2026

  • 75 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Карго 200":

    Той зеления щял да ходи да моли Путин за мир

    20:43 27.01.2026

  • 76 Потресен

    3 5 Отговор
    С терористи не се преговаря!
    Бункерното чудовище го очаква Хага!!!

    20:44 27.01.2026

  • 77 Карго 200

    6 5 Отговор
    Още не се родил украинеца,който ще моли страната на външните тоалетни за мир!

    Коментиран от #82, #97

    20:44 27.01.2026

  • 78 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Гого":

    Ама зеления моли за мир а не Путин - защо така бе

    20:45 27.01.2026

  • 79 Зеленски не е президент

    8 3 Отговор
    Путин не може да ке срещата него

    Коментиран от #102

    20:45 27.01.2026

  • 80 рашистки позор и смърт

    1 5 Отговор
    1436 дни война! 💔❣️💔 Най-ужасната от края на Втората световна война.
    И миналата година (2025) е НАЙ-КЪРВАВАТА.Повече руснаци са загинали през тази година, отколкото през първите три години на войната взети заедно. Според военни анализатори , на всеки убит украински войник се падат 8,5 окупатори.
    За 1436 дни агресорите успяха да превземат само един областен център (Херсон).
    Но го загубиха и избягаха.
    Затова 1436 дни извършват геноцид над Украйна . Но Украйна я има и ще я има!. С кръвта на синовете и дъщерите си тя извоюва правото си на съществуване. На свободен живот и собствено бъдеще. Украйна стана истинска държава. С проблемите си, като всички държави, но истинска. 1436 дни най-голямата държава в света не успя да победи най-гордия народ, с най- силната армия и великия си лидер. Слава на Украйна💙💛

    Коментиран от #88, #89, #90, #98

    20:45 27.01.2026

  • 81 оня с коня

    3 1 Отговор
    Както е на снимката, така ще го поеемеНаркомана .А Путин ще му казва: Още можеш! Пъшкай по-силно, не се чува??

    20:46 27.01.2026

  • 82 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Карго 200":

    Е че ти не четеш ли какво казва зеления - аз планове за мир от Путин не съм чул.

    20:46 27.01.2026

  • 83 Софиянец

    3 2 Отговор
    Клоуне, клоуне! Умори 3 млн бандеровци и се сети да се довлачиш до Путин за прошка! Натовска сила 🧚‍♀️🏳️‍🌈💁‍♂️

    20:46 27.01.2026

  • 84 Не може да бъде !!!!!!!

    5 2 Отговор
    До вчера клоуна плюеше Путин , днес след като взе белото брашно , обърна плочата ......що тъй ?????

    20:46 27.01.2026

  • 85 Късно е вече за

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Капитулация!":

    капитулация. Русия тогава имаше един единствен шанс през февруари 2022 , но се провали. Или беше грешка на руското разузнаване, или грешка на Путине, но ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, какъвто беше и замисълът на СВО, щеще да има смисъл. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.

    Коментиран от #101

    20:46 27.01.2026

  • 87 Превзехте ли вече Покровск и Купянск

    2 3 Отговор
    Братята руси началото на ноември за 52 път бяха превзели Покровск!

    Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
    Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
    Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!

    Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.

    Коментиран от #93, #95, #116

    20:47 27.01.2026

  • 88 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "рашистки позор и смърт":

    Не е важно колко дни е войната -важно е кой моли за мир накрая.

    Можеш ли ми каза колко дни е войната на господарите ти във Виетнам

    20:48 27.01.2026

  • 89 Хихихи

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "рашистки позор и смърт":

    В истерия си малко 😅 запиши си го! Такава държава улайна няма и няма и да има!

    20:48 27.01.2026

  • 90 Всички които пшдкрепалят Зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "рашистки позор и смърт":

    Ще бъдат съдени като национални предатели помогнали на наркомана да ликвидира българите в
    Бесарабия.

    20:48 27.01.2026

  • 92 И ква стана тя?

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Излиза, че гледаш руска телевизия, това е добре, но изглежда не схвашташ същността. Държавите около Русия не се обединяват, заради бляскаво бъдеще, а защото демократичния запад ги е оставил извън уравнението. Всеки лично отговаря за своята безопасност и помага на другите с каквото може. Все пак не е започнала 3-та световна. Да се надяваме да не почне. Че ние първи ше видим как става светло през тъмната нощ. И тогава нашите дребни коментари няма да струват пукната пара.

    Коментиран от #146

    20:48 27.01.2026

  • 93 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Превзехте ли вече Покровск и Купянск":

    И защо тогава зеления моли за мир

    20:48 27.01.2026

  • 95 Стойко

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Превзехте ли вече Покровск и Купянск":

    Денацификацията не е завземане на територия, а избиване на укрофашисти! А там е сеч за такива! Наркомана ги праща с хиляди, руската армия ги прави на киефска кайма!

    20:50 27.01.2026

  • 96 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Това русофилът никога няма дъ ръзбире колку й проззздддд ама безкрайно прозззьддд

    20:50 27.01.2026

  • 97 Обикновен човек

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Карго 200":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.
    И копейките също благодарят, че не са руснаци.

    Коментиран от #108

    20:51 27.01.2026

  • 98 Украински кашик

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "рашистки позор и смърт":

    Поеми си въздух малко,кой убит,кой рашист в крайна сметка зеления търси среща и вече е готов.Защото ,,победи" нали?Му-ха-ха!

    20:51 27.01.2026

  • 99 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Никой не се среща с тоя, даже на преговворите не го искат

    20:51 27.01.2026

  • 100 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Хахахахаааааааааа....
    Тоя верно е луд за връзване!

    20:51 27.01.2026

  • 101 Украинец

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Късно е вече за":

    "На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0"

    И под кое влияние ще е като не е в НАТО - зеления вече като магаре реве за мир ама дали ще сключи някой с него.

    20:52 27.01.2026

  • 103 Гост

    1 0 Отговор
    Абе, като да джафкаме нещо! Дъфки, локуми, паприкаш...

    20:53 27.01.2026

  • 104 Къв е Зеления

    3 0 Отговор
    че да се среща с Путин? Нелигитимен мишок. Бил готов, до сега де зрееше , че чак сега да е готов като разпартушинеха Украйна за радост на световните терористи САЩ и хиените от Европейския военно промишлен комплекс ?

    20:54 27.01.2026

  • 106 Михаил Касянов

    1 3 Отговор
    Михаил Касянов ръководи руското правителство от 2000 до 2004 година. Възход, стабилни икономически показатели и ясно бъдеще за пътя на Русия към демокрацията - така бившият руски премиер описва управлението си. Наречен е от "Форбс" един от "най-ефективните" премиери на Русия. Докато е бил начело на правителството Русия регистрира икономически подем -
    "Ясно е, че близо 4 години след началото на тази агресия Путин не успя да постигне своите амбициозни цели - смяна на режима в Киев, възстановяване на пропутинския елит, чрез който Украйна да стане сателит и създаването на Малорусия - както самият той се изразява, това означава да отсече Украйна от Азовско и Черно море. Този план не проработи и войната вече премина към фаза, която се нарича "война на изтощаване". Ситуацията е много тежка. Но тази година трябва да бъде решаваща и мисля, че Украйна и украинският народ, който самоотвержено защитава свободата и територията си, ще може да победи". И още -

    "Но санкциите вече започнаха да работят и икономиката започна да се свива, хората няма как да не почувстват това. С всеки изминал ден това се засилва. Колкото до останалата част от населението - при това доста голяма част от него, онези които живеят на по една заплата, с ниски доходи - те живееха зле, а сега - още по-зле. НО именно на тях се разчита Путин и режимът му, с неговата стратегия за промиване на мозъците, на заблуждаване на хората, и всички тези басни за заплаха от страна на Америка, НАТО и на Европ

    Коментиран от #112, #118

    20:54 27.01.2026

  • 107 Къв е Зеления

    4 1 Отговор
    че да се среща с Путин? Нелигитимен мишок. Бил готов, до сега де зрееше , че чак сега да е готов като разпартушинеха Украйна за радост на световните терористи САЩ и хиените от Европейския военно промишлен комплекс ?

    20:55 27.01.2026

  • 108 Амет

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "Обикновен човек":

    Братчед не казвай че си късметлия и си се родил и живееш в Столипиново -Пловдив ,много лоши хора имат ,могат да ти завидят !

    20:55 27.01.2026

  • 110 Ужасно е

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Така е":

    В раша положението е не вече страшно а зловещо. След като северно-корейския сатрап отказа на жуже путя да изпрати ново пушечно месо и след огромните милионни загуби на руските орки агрссори, една от 22-те републики в РФ- Дагестан избухна срещу насилствената мобилизация. Кадрите са потресаващи. Въоръжени служители от ОМОН и руската служба ФСБ влачат към камионетките насилствено мобилизирани млади мъже. Техните роднини ,майки и сестри водят улични боеве срещу силовите структури на диктаторската раша. Кадрите завършват като Дагестански жени казват на въоръжените милиционери- "Русия напала на Украине. Ньй что делаеть там"

    20:57 27.01.2026

  • 111 1433 дни

    0 4 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    Коментиран от #115

    20:57 27.01.2026

  • 112 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Михаил Касянов":

    "Путин не успя да постигне своите амбициозни цели"

    Ха ха ха ама сега зеления моли за мир, Европа е фалирала а даже и нашите козячета забравиха за "силното и сплотено" НАТО.

    Не само ги постигна ами и бонуси има.

    20:57 27.01.2026

  • 113 Русия

    4 0 Отговор
    Първо Зеленият клоун отдавна не е Президент и второ плъх не може да стои на една маса с мечка !!!

    20:57 27.01.2026

  • 114 Не знам нали знаеш

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Костадин Костадинов":

    в началото когато Русия обяви СВО и навлезна в Украйна се сключи веднага споразумение за мир и ненападение между Русия и Украйна, т.е. страните се договориха и разбраха за мирно съществуване. След което Русия започна да се изтегля и освобождава на Украйна превзетите градове и села. Тогава Зеленски изби всички преговарящи от Украинската страна участващи в преговорите и под командването на Англия започна война с името "контранастъпление" срещу отстъпващата доброволно от Украйна Руска армия, като си мислеше, че е извръткал Руснаците и, че ще ги победи. След това ЕС и Англия си признаха, че това примирие е било номер да има време Украинската армия да се организира и да победи Русия. Е още е побеждава, ама пуста Русия е лоша и се не предава пък Зеленски моли сега за мир, да му се чуди човек на акъла.
    А сега има ли още нещо неясно?

    20:57 27.01.2026

  • 115 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "1433 дни":

    И защо тогава зеления моли за мир а не Путин

    Коментиран от #117

    20:58 27.01.2026

  • 116 Димяща ушанка

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Превзехте ли вече Покровск и Купянск":

    Утре влизам в Киев с Груз 200!!

    Коментиран от #125

    20:58 27.01.2026

  • 117 Руската пропаганда

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "Учуден":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #124

    20:59 27.01.2026

  • 118 Икономист

    4 2 Отговор

    До коментар #106 от "Михаил Касянов":

    Абре козяшки тюфф уеккк ,написа цял ферман за 25ст на пост -КПД 0.1 % ефективност за същото време можеше 8пъти да постнеш Слав Украине и да щичнеш 2лв или 1 €вро за същотото време .Ако съм на мястото на Мманнн Галя досега вскчки да съм ви уволнил и кой откъде е ,обратно по села и паланки ,тир паркинги ,подлези и кофите !

    20:59 27.01.2026

  • 119 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #109 от "Виждате ли":

    "Ха хаха уууаааа къде е руската армия? Къде са рашистките доброволци?"

    И защо зеления тогава моли за мир бе - защо никое козяче не ми казва.

    Коментиран от #121

    21:01 27.01.2026

  • 120 Питащ

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Костадин Костадинов":

    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    Ти кво рабтиш ма
    Ами усръинкъ съм

    Коментиран от #128

    21:02 27.01.2026

  • 121 Руската пропаганда

    1 4 Отговор

    До коментар #119 от "Антитрол":

    Има за цел глупака.

    21:02 27.01.2026

  • 122 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 2 Отговор
    Чакам го на килимчето в Кремъл, каза ИМПЕРАТОРЪТ на света,
    даже Рижавото псе от Бялата колиба е съгласен...

    21:02 27.01.2026

  • 123 Преди 4 години никой не е предполагал

    2 2 Отговор
    раша да е толкова жалка,слаба и безпомощна?
    Кой след втората световна война е дал толкова убити и осакатени? Коя друга държава? И след толкова екзекутирани раши да буксуваш още в Донбас в източна Украйна до границата си!

    Коментиран от #126

    21:02 27.01.2026

  • 124 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "Руската пропаганда":

    Добре де ти ми кажи защо зеления моли за мир

    Коментиран от #129

    21:02 27.01.2026

  • 125 Руснак без крак

    2 2 Отговор

    До коментар #116 от "Димяща ушанка":

    И аз влизам!Ако остана с глава!

    21:03 27.01.2026

  • 126 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #123 от "Преди 4 години никой не е предполагал":

    Ама сега зеления моли за мир, европа е фалирала и се моли на Индия а пък в НАТО то сами ще се изядат.

    Коментиран от #127, #132

    21:04 27.01.2026

  • 127 Кой моли тюфлек хХахххаа

    2 3 Отговор

    До коментар #126 от "Зевзек":

    Украинския президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение към Украинския народ публикува видео. Видеото не е за хора със слаби сърца. Украински десантчици от 425-ти полк слагат знамето на Украйна на центъра на Покровск а около тях са десетки трупове на руски агресори.

    Коментиран от #134, #135

    21:05 27.01.2026

  • 128 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Питащ":

    Приятел ,да те поправя деликатно ,не е усръинка ,а осраинска Шлюю Хаа !

    21:05 27.01.2026

  • 129 Копей не бъди Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "Учуден":

    Запали поне една свещичка за 1,2 милиона утрепани русначета.Горките.
    То само с Учудване не става🤣🤣🤣

    Коментиран от #133

    21:05 27.01.2026

  • 130 Путин, снимката говори!

    1 2 Отговор
    Без коментар!

    КО, КАЗА КО?!…..

    21:06 27.01.2026

  • 131 Потресен

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Потресен":

    Потресения Потрес
    се
    Потресе
    от собствения си
    Потрес

    21:06 27.01.2026

  • 132 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #126 от "Зевзек":

    Винаги цели глупака в десятката.

    21:06 27.01.2026

  • 133 Купянск е Украйна Покровск е Украйна

    3 4 Отговор

    До коментар #129 от "Копей не бъди Учуден":

    Продължаваме прочистването: Сирски за десанта на украинското разузнаване в Покровск

    "Врагът в Покровск плаща най-високата цена за опита си да изпълни задачата на кремълския диктатор да окупира украинския Донбас", посочва Сирски.
    И публикува кадри от ликвидирането на стотици нашественици, убити мъчително от Украински военни. "Вече не вземаме пленници",добави Сирски.

    Коментиран от #139, #141

    21:07 27.01.2026

  • 134 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Кой моли тюфлек хХахххаа":

    И кат се събуди ,афроамериканец паркирал без позволение огромният си хххl пикап в задд ниа тии двор 🤣🤣🤣 !

    21:07 27.01.2026

  • 135 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #127 от "Кой моли тюфлек хХахххаа":

    Ами вземи прочети статията или поне заглавието - "Президентът Зеленски е готов за лична среща с Путин" - и защо ли ще се срещат как мислиш или то мисленето е мисия невъзможна.

    21:07 27.01.2026

  • 136 ТРЪМП:

    3 2 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #143

    21:07 27.01.2026

  • 137 Обтегача

    2 3 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.Изгодно!

    Коментиран от #147

    21:07 27.01.2026

  • 138 Видеото не е ли

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Така е":

    от протестите в Махачкала от 2022г.?

    21:08 27.01.2026

  • 139 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #133 от "Купянск е Украйна Покровск е Украйна":

    Пък зеления защо моли за мир тогава

    21:08 27.01.2026

  • 141 ген Драпатий

    4 0 Отговор

    До коментар #133 от "Купянск е Украйна Покровск е Украйна":

    Виждам че добре се справяш,заповядай да ми подрапаш кесиите докато правя военни планове !

    21:09 27.01.2026

  • 142 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #140 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Уудри нанай касси ....катта !

    21:09 27.01.2026

  • 143 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #136 от "ТРЪМП:":

    "Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия"

    Ами защо тогава зеления реве за мир а не Путин

    Коментиран от #148, #151

    21:10 27.01.2026

  • 144 Колкото и да

    2 0 Отговор
    ги натиска Тръмп за мир нищо няма да излезе. Този конфликт може да се реши единствено и само по военен път.

    21:10 27.01.2026

  • 145 Лука

    4 0 Отговор
    володимир, зилински де
    искал да оди в Кремъл да моли
    за мир
    и
    помилване

    Коментиран от #158

    21:11 27.01.2026

  • 146 Потресен

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "И ква стана тя?":

    Дебил си,не е тайна!

    Коментиран от #149

    21:11 27.01.2026

  • 147 Манн Аффа

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "Обтегача":

    Искаш ли Палавника 🍌 да го поизправиш ,кукло 👄 ?

    21:11 27.01.2026

  • 148 Да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Антитрол":

    Бавно/развиващ ли с?
    Или обикновена мало/умна копейка на щат в сайта?

    Коментиран от #152

    21:12 27.01.2026

  • 149 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #146 от "Потресен":

    И защо ли никое козяче не иска да ми каже защо зеления моли за мир

    21:12 27.01.2026

  • 150 Как няма да предизвика смях

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Факт":

    като в Арктика пингвини няма😂😂😂

    21:12 27.01.2026

  • 151 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "Антитрол":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #157

    21:12 27.01.2026

  • 152 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #148 от "Да питам":

    Тогава ти ми кажи защо зеления моли за мир

    Коментиран от #155

    21:13 27.01.2026

  • 153 рашистката пропаганда винаги се цели

    2 3 Отговор
    в няколко глупака.Затова пропаднала раша, залята от глад и мизерия и бита кат маче у дирек , ги ползва за парцали.

    21:13 27.01.2026

  • 154 АМИ ДА НЕ ЗАБРАВИ

    3 1 Отговор
    ДА СЕ ПОДМИЕ

    21:14 27.01.2026

  • 155 Кой моли тюфлек хХахххаа

    2 0 Отговор

    До коментар #152 от "Антитрол":

    Копирай къде моли за мир?

    21:14 27.01.2026

  • 156 Психо Лог

    2 0 Отговор
    Абе вие как си представяте НВ В Путин да се среща с умирисаното джудже Стори Пакост с белия нос .По скоро това е във сферата на фантастиката 😂😂😂 !

    21:14 27.01.2026

  • 157 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти ми кажи зеления защо моли за мир пък после аз ще ти кажа кой ден е

    21:14 27.01.2026

  • 158 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #145 от "Лука":

    верно е
    володимир, зилински де
    искал да оди в Кремъл да моли
    за мир и помилване

    21:15 27.01.2026

  • 159 Бившия депутат Антон Тодоров

    1 0 Отговор
    Е публикувал факти и документи че тогавашния канцлер на Германия Меркел е молила президента на Украйна Петро Порошенко да предаде на рашките Крим без да воюват защото русия ще спре природния газ за Европа а и на Украинците и без това не им трябвал...

    21:16 27.01.2026

  • 160 Антитрол

    0 0 Отговор
    В началото на руската агресия на 24 февруари,всички родни генерали ,международни експерти и анализатори и дори тогавашния премиер Кирил Петков на 25 февруари каза - "Украйна до няколко дни ще е паднала, 1/3 от армията й е унишожена". И как няма да смятат така? За няколко часа орките агресори окупираха Вовчанск ( който сега е под Украински контрол) ,влязоха във 2-ия по големина град в Украйна Харков който е на 28 км.от руската граница ( след това в уличните боеве за града жив агресор не оцеля),окупираха Херсон ( есента бяха прогонени от него), влязоха в град Чернигов,тук бяха публикувани снимки на етнически Българи загинали за защитата на града ( който са оказали съпротива на агресорите няколко дни докато се евакуират цивилните и след това града пада под руска окупация. Чак след месец след ожесточени сражения Украинската армия си връща контрола на града. И Украинка беше публикувала видео след връщането на града от Украинската армия с текст - "Окупантьй,как вьй". Украински командоси стрелят в къщите преди да влязат да няма укрили се агресори. И назначените от окупаторите администрация на града руски военни пленени навели глави. Украинците ги питат - "Какво правите на нашата земя? Да ни убивате нас и децата ни ли", орките отговарят " Не,изпълнявахме заповеди" ,на кой ги питат Украинците а орките " на нашите командири". После ги вързаха с черни нашийници и ги развеждаха като кучета, както преди години в Шоуто на Слави развеждаха ванката.

    21:17 27.01.2026

