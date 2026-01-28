Георги Христов отбелязва 62-рия си рожден ден днес

Георги Христов е сред най-ярките звезди на българската поп музика, известен като певец, композитор и текстописец. С изключителен талант и емблематични изпълнения, той се утвърждава като една от най-значимите фигури на музикалната сцена още през 80-те години, пише flagman.bg. Днес той отбелязва 62-рия си рожден ден и продължава да радва почитателите си с неговата музика.

С издадени 18 албума, Георги Христов е автор и изпълнител на редица хитове, които остават в сърцата на поколения: „Черно и бяло“, „Нямам нужда от много приятели“, „Не съжалявайте“, „Илюзия“, „Повтаряй ми, че ме обичаш“, „Сезони“, „Пей, сърце“, „Безкрайна любов“, „Душата ми е стон“, „Болка“, „Щастлив съм“, „Иди си“ и много други.

Ранни години и първи стъпки в музиката

Георги Христов е роден на 28 януари 1964 г. в София. От малък проявява страст към музиката, а първата му изява на сцена е на едва 5-годишна възраст в бар „Москва“, където изпълнява песента „Бу-бу“ на Оскар Бентън. На 6 години вече пее професионално пред публика, изпълнявайки „Моя страна, моя България“ на Емил Димитров.

Завършва Държавната музикална академия със специалност „Поп музика“ през 1983 г. По време на следването си става солист на група „Такт“ и прави първия си студиен запис – песента „Следи“.

Кариера и международно признание

Началото на професионалната му кариера е белязано от участия с Биг бенда на Българското национално радио под диригентството на Вили Казасян. Гастролира в Монголия и бившия Съветски съюз, което го утвърждава като певец с международно признание.

Популярността му нараства с хитовата песен „Кой е той“, която е част от албума „Естрадна мозайка 4“ (1985) и е кавър на „Colour My Love“ на италодиско групата Fun Fun.

През годините Георги Христов печели множество престижни награди, сред които:

„Златният Орфей“ (1988, 1992)

„Мелодия на годината“ (1986, 1992)

„Бургас и морето“ (1987)

Радиоконкурсът „Пролет“

Стил и музикално наследство

Репертоарът на Георги Христов е изключително разнообразен, обхващащ балади, диско, латино, рок и фолклорни мотиви от различни региони на България. Самият той създава музиката и текстовете за 90% от своите песни, като работи и с композитори като Зорница Попова, Тончо Русев, Мария Нейкова, Вили Казасян и други.

Христов е известен с изключителните си гласови възможности и изпълнява песни на пет езика. Концертите му се провеждат не само в България, но и в Европа, Азия и САЩ, често с участието на собствената му вокално-инструментална група „Черно и бяло“ и балет.

Личен живот и наследство

Георги Христов е баща на две деца, за които не говори в публичното пространство. Той остава една от най-обичаните фигури в българската музика, продължавайки да вдъхновява публиката със своето творчество и сценично присъствие.

На 62 години, Георги Христов остава емблема на талант, вдъхновение и непреходна музика, която докосва сърцата на поколения.