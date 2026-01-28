Актьорът Илайджа Ууд стана на 45

Илайджа Ууд днес празнува своя 45-и рожден ден. Американският актьор, станал световноизвестен с ролята на Фродо Бегинс в трилогията „Властелинът на пръстените“, е роден на 28 януари 1981 г. в Сидър Рапидс, САЩ.

През последните седмици Ууд засили спекулациите за свое участие в предстоящия филм „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“, очакван през 2027 г..

Ууд се присъедини към Самара Уивинг в продължението на хитовия трилър Ready or Not 2: Here I Come:, чиято премиера се очаква през 2026 г.. Той участва в хорър адаптацията по Стивън Кинг The Monkey (2025). Продължава и участието му в популярния сериал Yellowjackets - в ролята на Уолтър.

В началото на 2025 г. актьорът сключи брак с дългогодишната си партньорка, датската продуцентка Мете-Мари Конгсвед, от която има две деца.

Преди броени дни Илайджа Ууд бе забелязан на филмовия фестивал „Сънданс“, където се включи в протести срещу насилието и имиграционната политика на САЩ.

По-старите му филмови роли са свързани с:

„Блясъкът на чистия ум“ (2004): Високо оценена научна фантастика и драма, където играе поддържаща роля.

„Град на греха“ (Sin City, 2005): Ууд прави впечатляващо превъплъщение като зловещия ням убиец Кевин.

„Хулигани“ (Green Street Hooligans, 2005): Култов филм за футболното хулиганство в Англия.

„Смъртоносно влияние“ (Deep Impact, 1998): Един от първите му големи блокбъстъри в тийнейджърските му години.

„Факултетът“ (1998): Популярен хорър-трилър за гимназисти и извънземни.

„Добрият син“ (1993): Психологически трилър, в който си партнира с Маколи Кълкин като дете.