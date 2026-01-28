Новини
Любопитно »
Актьорът Илайджа Ууд стана на 45

28 Януари, 2026 09:26, обновена 28 Януари, 2026 09:38 497 6

Екранният Фродо се готви за завръщане

Актьорът Илайджа Ууд стана на 45 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илайджа Ууд днес празнува своя 45-и рожден ден. Американският актьор, станал световноизвестен с ролята на Фродо Бегинс в трилогията „Властелинът на пръстените“, е роден на 28 януари 1981 г. в Сидър Рапидс, САЩ.

През последните седмици Ууд засили спекулациите за свое участие в предстоящия филм „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“, очакван през 2027 г..

Ууд се присъедини към Самара Уивинг в продължението на хитовия трилър Ready or Not 2: Here I Come:, чиято премиера се очаква през 2026 г.. Той участва в хорър адаптацията по Стивън Кинг The Monkey (2025). Продължава и участието му в популярния сериал Yellowjackets - в ролята на Уолтър.

В началото на 2025 г. актьорът сключи брак с дългогодишната си партньорка, датската продуцентка Мете-Мари Конгсвед, от която има две деца.

Преди броени дни Илайджа Ууд бе забелязан на филмовия фестивал „Сънданс“, където се включи в протести срещу насилието и имиграционната политика на САЩ.

По-старите му филмови роли са свързани с:

„Блясъкът на чистия ум“ (2004): Високо оценена научна фантастика и драма, където играе поддържаща роля.

„Град на греха“ (Sin City, 2005): Ууд прави впечатляващо превъплъщение като зловещия ням убиец Кевин.

„Хулигани“ (Green Street Hooligans, 2005): Култов филм за футболното хулиганство в Англия.

„Смъртоносно влияние“ (Deep Impact, 1998): Един от първите му големи блокбъстъри в тийнейджърските му години.

„Факултетът“ (1998): Популярен хорър-трилър за гимназисти и извънземни.

„Добрият син“ (1993): Психологически трилър, в който си партнира с Маколи Кълкин като дете.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от айс ще му

    1 0 Отговор
    честитят . малко прилича на скандинавец . но говори английски .

    09:39 28.01.2026

  • 2 малко съм раздвоен

    1 1 Отговор
    това мъж ли е или жена?

    Коментиран от #5

    09:40 28.01.2026

  • 3 Разбирач

    0 1 Отговор
    А пък Хагашот Агасян стана на 73, и кво праим ся?

    09:46 28.01.2026

  • 4 С елфи

    2 0 Отговор
    Чичо му с пръстена, беше на 111 още в първата част.

    09:47 28.01.2026

  • 5 Андрей Аспарухов

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "малко съм раздвоен":

    Стига си обиждал Витомир Саръиванов

    09:47 28.01.2026

  • 6 Механик

    0 1 Отговор
    Това на снимката ми прилича на рисувано с ИИ и отпечатено на 3Д-принтер.
    Момче ли е, момиче ли е?! Загадка, така да се каже.

    09:59 28.01.2026