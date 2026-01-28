Актьорът Илайджа Ууд стана на 45

Илайджа Ууд днес празнува своя 45-и рожден ден. Американският актьор, станал световноизвестен с ролята на Фродо Бегинс в трилогията „Властелинът на пръстените“, е роден на 28 януари 1981 г. в Сидър Рапидс, САЩ.
През последните седмици Ууд засили спекулациите за свое участие в предстоящия филм „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“, очакван през 2027 г..
Ууд се присъедини към Самара Уивинг в продължението на хитовия трилър Ready or Not 2: Here I Come:, чиято премиера се очаква през 2026 г.. Той участва в хорър адаптацията по Стивън Кинг The Monkey (2025). Продължава и участието му в популярния сериал Yellowjackets - в ролята на Уолтър.
В началото на 2025 г. актьорът сключи брак с дългогодишната си партньорка, датската продуцентка Мете-Мари Конгсвед, от която има две деца.
Преди броени дни Илайджа Ууд бе забелязан на филмовия фестивал „Сънданс“, където се включи в протести срещу насилието и имиграционната политика на САЩ.
По-старите му филмови роли са свързани с:
„Блясъкът на чистия ум“ (2004): Високо оценена научна фантастика и драма, където играе поддържаща роля.
„Град на греха“ (Sin City, 2005): Ууд прави впечатляващо превъплъщение като зловещия ням убиец Кевин.
„Хулигани“ (Green Street Hooligans, 2005): Култов филм за футболното хулиганство в Англия.
„Смъртоносно влияние“ (Deep Impact, 1998): Един от първите му големи блокбъстъри в тийнейджърските му години.
„Факултетът“ (1998): Популярен хорър-трилър за гимназисти и извънземни.
„Добрият син“ (1993): Психологически трилър, в който си партнира с Маколи Кълкин като дете.
1 от айс ще му
09:39 28.01.2026
2 малко съм раздвоен
Коментиран от #5
09:40 28.01.2026
3 Разбирач
09:46 28.01.2026
4 С елфи
09:47 28.01.2026
5 Андрей Аспарухов
До коментар #2 от "малко съм раздвоен":Стига си обиждал Витомир Саръиванов
09:47 28.01.2026
6 Механик
Момче ли е, момиче ли е?! Загадка, така да се каже.
09:59 28.01.2026