Новини
Свят »
Белгия »
Без руски горива! ЕК ще предложи до края на годината прекратяване на вноса и на руски петрол
  Тема: Украйна

Без руски горива! ЕК ще предложи до края на годината прекратяване на вноса и на руски петрол

27 Януари, 2026 15:18 1 338 140

  • русия-
  • газ-
  • петрол-
  • газпром-
  • европейска комисия-
  • роснефт-
  • лукойл

Комисията е уверена, че ще успее да защити в Европейския съд забраната за руския газ, ако бъде оспорена

Без руски горива! ЕК ще предложи до края на годината прекратяване на вноса и на руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предвижда до края на годината да предложи въвеждане на забрана за внос на руски петрол в ЕС, съобщи днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с одобрението от Съвета на ЕС на забраната за внос на руски газ, съобщава БТА.

Целта на ЕС е да спре достъпа до европейския пазар за всякакви руски източници на енергия, поясни говорителят. Той изрази надежда скоро ограничения да бъдат наложени и за вноса от Русия на гориво и материали за ядрената енергетика.

Още новини от Украйна

Според него ЕК е уверена, че ще успее да защити в Европейския съд забраната за руския газ, ако бъде оспорена. Стремим се да не се стига до оспорване и винаги да работим с държавите от ЕС, работим в този случай с Унгария и Словакия, тази работа ще продължи, каза говорителят. Той отбеляза, че не за първи път държава от ЕС оспорва европейско законодателство и това е част от правата на европейските страни.

Както БТА съобщи, Съветът на ЕС вчера прие решение за забрана на вноса на руски газ от догодина. След влизането в сила на промените, европейските дружества няма да могат да подписват нови договори за доставка с Русия, а съществуващите договори ще трябва да бъдат прекратени.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    51 3 Отговор
    АКО ИРАН УНИЩОЖИ АРАБСКИТЕ НЕФТЕНИ И ГАЗОВИ ПОЛЕТА
    И АЗЕРБЕЙДЖАНСКИТЕ ПЛАТФОРМИ В КАСПИЙСКО МОРЕ
    .......
    МОЖЕ ДА СТАНЕ МЕКО КАЗАНО ГОЛЯМО МАЗАЛО В ЕС :)

    Коментиран от #11

    15:20 27.01.2026

  • 2 черен дроб на скара

    47 2 Отговор
    Да помисли откъде ще го замести!

    15:21 27.01.2026

  • 3 Дебелуту Д

    23 2 Отговор
    Аве къдяй сланината ве?

    15:21 27.01.2026

  • 4 Тома

    58 1 Отговор
    Те европейските комисии успяха да си го набутат на два ката особено със зелената сделка.От корумпе нагоре са всички там

    Коментиран от #100

    15:21 27.01.2026

  • 5 Трол

    6 36 Отговор
    Не трябва да се чака до края на годината.

    15:21 27.01.2026

  • 6 си дзън

    7 65 Отговор
    Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.
    Военната индустрия тласка икономиката на Русия към дупката.
    "Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи". – Михаил Булгаков
    Не ни трябват такива троянски коне. Всички руснаци - вън от ЕС.

    Коментиран от #47, #125

    15:22 27.01.2026

  • 7 Някой

    64 0 Отговор
    Аз пък предлагам излизане от ЕС. Съответно от еврозоната. Излизане от НАТО. 100% мита на американски газ. И така нататък.

    Коментиран от #49

    15:22 27.01.2026

  • 8 Тик- Ток

    56 1 Отговор
    Чакай малко,нали ние спряхме вноса на руски горива още преди 5 години,как така в Европа още цицат евтин руски петрол ,значи ние можем да купуваме двойно по скъп демократичен газ ,а от Европа не могат

    Коментиран от #24

    15:22 27.01.2026

  • 9 Кравария убер алесссс

    45 2 Отговор
    Съществуващите договори трябва да бъдат прекратени. Т.е. някой ще плаща адските неустойки на русите. Ех европонита, продължавате да си живеете в розовия свят, в който имате думата и някакво значение.

    Коментиран от #22

    15:22 27.01.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 3 Отговор
    ЕС Е ОПАСЕН ЗА ЗАПАДНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ
    И БИЗНЕСИ :)
    .....
    ТАЙНИЯ ПЛАН Е ЕС ДА СТАНЕ ГЛАДНО МЯСТО И
    ИМИГРАНТИТЕ ДА ИЗБЯГАТ ОТ НЕГО :)

    15:23 27.01.2026

  • 11 гост

    3 26 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Иран може да унищожи само себе си , което и вече направи , само още приритва в предсмъртни мъки !! Изчакай следващата акция на САЩ , както вече видя , няма нищо общо с нещастното СВО !!

    Коментиран от #105

    15:24 27.01.2026

  • 12 да питам

    8 17 Отговор
    верно ли не само САЩ, но и Франция вече конфискува руските танкери ?

    Коментиран от #88

    15:25 27.01.2026

  • 13 Замяна

    35 1 Отговор
    Една зависимост е заменена с друга. Ако е вярно публикуването във Факти преди време, в момента Европа внася 92% от втечнения газ от САЩ. Конкурентоспособността на европейските стоки при тези условия става съмнителна особено в контекста на новите споразумения с Индия и Меркосур.

    Коментиран от #79, #84

    15:25 27.01.2026

  • 14 Урсулизация

    16 3 Отговор
    Да края на следващата година без никакъв петрол.

    15:26 27.01.2026

  • 15 Усс...ран русофил

    4 18 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    15:28 27.01.2026

  • 16 Комунист

    33 2 Отговор
    Радев да взима власта и да ни изкарва от Евросъюза.
    Тези идиоти ще ни докарат до просешка тояга.

    15:29 27.01.2026

  • 17 Курд Околянов

    39 0 Отговор
    Пак ще е от Русия, но чрез американски фирми и става демократичен петрол.

    Коментиран от #34

    15:30 27.01.2026

  • 18 Бесен - Язовец

    29 1 Отговор
    Сороската комисия обмисля до края на годината да ви направи тотални роби на ФАЩ

    15:30 27.01.2026

  • 19 А какви санкции ще има за

    20 1 Отговор
    неспазващите такова решение ще ни уведомите ли?

    15:31 27.01.2026

  • 20 ха сега де

    24 2 Отговор
    Сега вече Боташ става изключително печеливша инвестиция

    Коментиран от #27

    15:31 27.01.2026

  • 21 Копейка

    4 8 Отговор
    Шъ се беся!

    15:33 27.01.2026

  • 22 гост

    2 20 Отговор

    До коментар #9 от "Кравария убер алесссс":

    Ми да ти кажа единствените останали договори са на любимите ти Орбанчо и Фицо , щото друг никой отдавна не внася от Раша не само по договори , ами въобще !! А тях даже много ги търпяха от ЕС , да плащат колкото щат , все им е малко , хахахах !!

    15:33 27.01.2026

  • 23 Лудите селендури

    18 1 Отговор
    Европа е превзета от малоумни екоталибани и присъствието в този "съюзЮ на куриловските пациенти е пагубно за която и да е страна. Борисов не по 2 часа, а по 20 часа да се оправдава, ще лежи, дали в гроба или вя панделата, зависи от разни фактори!

    15:33 27.01.2026

  • 24 Kaлпазанин

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тик- Ток":

    То пак си ,бил е и ще бъде руски ,само че пребрандиран и по скъп ,било по изгодно

    Коментиран от #60

    15:34 27.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Реалист

    19 1 Отговор
    Без руски горива = на мизерия

    15:34 27.01.2026

  • 27 Ами тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ха сега де":

    благодарете на другаря Радев.

    15:35 27.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Махараминдри Баба

    9 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:36 27.01.2026

  • 30 Махараминдри Баба

    3 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:37 27.01.2026

  • 31 Махараминдри Баба

    6 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:37 27.01.2026

  • 32 Пора

    1 16 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #35

    15:38 27.01.2026

  • 33 Госあ

    18 1 Отговор
    Оставка на урсулите !!! Водят ЕС към тотална зависимост от сащ и високи разходи за живот на европееца ! Тук е Европа, а не краварника ! Русия е наш съсед, добър или лош, но най важното - богат на ресурси които ни продава най изгодно !

    15:39 27.01.2026

  • 34 Нищо ново няма да се

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Курд Околянов":

    случи. Както в мемента купуваме от Саудитска Арабия и ОАЕ, така и ще си продължи.

    15:40 27.01.2026

  • 35 Госあ

    10 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пора":

    Бих казал ЕС на калинките умира

    15:40 27.01.2026

  • 36 Гай Турий

    18 0 Отговор
    Екзекуторите на еврейския съюз (ЕС) продължават ревностно да изпълняват плановете на сатанинските си господари. Пита се, в мозъчните балони на софийските управници има ли сиво вещество да проумее, в какви беди ни вкарват брюкселските малоумници и предатели, и още ли вярват, че еврЕоатлантическите ценности и демокрация са нашето спасение и бъдеще?! Западна европа с всеки ден подивява от черни африкански пълчища, които платени от евреите на Голдън Сакс и сие всеки ден на тълпи нагазват отсам Гибралтар за да мърсят нашата околна среда.
    България трябва да се откъсне от безумните направления по които е налетяла дивашка западна европа и си поеме свой спасителен път към нормални политико-икономически отношения с РФ, към нормална търговия и ползи от евтини горива.

    15:42 27.01.2026

  • 37 трето полувреме

    12 0 Отговор
    В този случай Европа няма от къде да взем газ .Единственото място е от Боташ през България .Айде сега да ми обяснят от догодина , колко ще печелим от транзита .Боташ дава не руски газ , а микс .Отделно от това Турция по закон е казала , че каквото и откъде и да влезе в Турция ,вече е турско , тоест пак руска газ , ама уж турски .Радев поведе с 1:0 , а още е в съблекалнята .

    15:43 27.01.2026

  • 38 Да,да

    2 0 Отговор
    И дърва нема!

    15:44 27.01.2026

  • 39 Махараминдри Баба

    7 0 Отговор
    Най-старата кръчма в Германия фалира след 270 години работа, Bild
    Кръчмата Schaumburger Hof, основана през 1755 г. на Рейн, обяви фалит.
    Крахът е подпомогнат от пандемията, растежа на минималната заплата и разходите за енергия, пише изданието.

    15:46 27.01.2026

  • 40 Запознат

    11 1 Отговор
    "ЕК ще предложи до края на годината прекратяване на вноса и на руски петрол"

    Аха знаем - вече ще внасят само индийски петрол - нали Урсула за това подписа споразумение за свободна търговия с Индия. Сега ще пропуснем да споменем че Индия няма и купува от Русия ама това е друга работа.

    15:48 27.01.2026

  • 41 Георги

    6 1 Отговор
    после ще започнем да внасяме какво ли не от къде ли не, защото видиш ли било по-евтино...

    15:49 27.01.2026

  • 42 Червен кхмер

    3 10 Отговор
    Руски сайтове за Пуся късии.Построихме за милиарди Евро тръби, изгубих ме богат пазар, който си плащаме дори авансово.
    Ха ха наричат Пуся многоходовия - стар глупав.И как много други производители на газ и нефт вече са на този пазар.
    Сега "мъдрата" ганьовска копейка ще започне възхвала на великият им вожд Пуся Късии и гениалния му ходове и накрая ще завършат с Орехчето безаналогово.

    15:50 27.01.2026

  • 43 Газпром

    1 1 Отговор
    е на изкуствено дишане!Лукйол в клинична смърт!Опс...Май е обратно...

    15:50 27.01.2026

  • 44 Горски

    11 1 Отговор
    Нали го бяхте прекратили още от 2022 г. Значи сте ни лъгали с пропагандна цел? Всяка политическа забрана спрямо жизненоважна икономическа стока обременява гражданите и обществата финансово. Морално-политическите съображения тук нямат почти нищо общо, след като даже и децата знаят, че този петрол, който ще купувате от Индия, е руски, но доста по-скъп, а в цената му ще бъде отразена вашата алчност на типични корупционери и комисионери. А кога ще прекратят вноса на руски въздух и руски сняг? Слънцето изгрява от изток. Особено в северна Европа това е Русия. И то да се забрани! Няма мегдан да задвижиш икономика, освен ако не товариш потребителя чрез все повече посредници по веригата в днешния свят. Пряк добив чрез териториално домогване или лишаване от суверенитет става все по-невъзможен в днешния свят. Що се отнася специално до ЕС, русофобията им е продиктувана от алчност, която се задоволява чрез нагнетяване на истерия, а не просто от глупост заради искрени чувства на омраза.

    15:51 27.01.2026

  • 45 Мъдурин

    0 9 Отговор
    САЩ измества Русия,с венецуелски петрол!

    Коментиран от #50

    15:52 27.01.2026

  • 46 Хайо

    7 2 Отговор
    Приказки за наивници.От2022 слушам тези глупости .

    15:52 27.01.2026

  • 47 Антитрол

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    "Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото"

    Мечтай си - той сега като стане индийски и вече ще е демократичен нали. Така здраво е стиснал Русия за гърлото че Европа фалира и НАТО се разпадна - защо забравихте опорката за "силното и сплотено" НАТО. Защо забравихте че щяхте да налагате санкции на Индия защото купувала петрол от Путин.

    15:53 27.01.2026

  • 48 Петрола

    12 0 Отговор
    ще е руски,продаден на Индия за 20,на Европа за 60 !

    Коментиран от #54

    15:54 27.01.2026

  • 49 Аз пък

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    не ти приемам предлагането.

    15:55 27.01.2026

  • 50 Запознат

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Мъдурин":

    "САЩ измества Русия,с венецуелски петрол!"

    Само където петрола във Венецуела още не е на краварите и там още си работят китайски и руски фирми. А пък сената забрани на Тръмп сухопътна операция.

    15:55 27.01.2026

  • 51 Гсдни копилита

    6 0 Отговор
    европейци ще крадат цели танкери !

    Коментиран от #57

    15:55 27.01.2026

  • 52 Мокой

    8 1 Отговор
    В Съветът на ЕС работят малоумници!

    15:56 27.01.2026

  • 53 Дядо ви Курти от село пиперково

    6 2 Отговор
    И остава само през Турция,тоест през Боташ..
    Сега толупЪ и придворните му слуги,ще се бият в гърдите,за този стратегически договор за България.
    Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха

    15:56 27.01.2026

  • 54 Зевзек

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "Петрола":

    Европа пак ще е прецаканата - те Индия и Русия ще се разберат.

    15:57 27.01.2026

  • 55 на 9 май

    1 3 Отговор
    парада ,къде ще е?

    Коментиран от #59

    15:58 27.01.2026

  • 56 Лицемерни 60клуци

    7 0 Отговор
    Не е проблемът еврото,проблемът за нас в ЕС е...независимостта на държавата. Българи,събудете се.

    15:59 27.01.2026

  • 57 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гсдни копилита":

    Не става - танкерите вече ще са индийски и петрола в тях вече ще е индийски нищо че е натоварен в руски пристанища.

    15:59 27.01.2026

  • 58 хахаха

    7 2 Отговор
    ек да продаде гренландия и ще има пари за американско гориво и газ

    Коментиран от #62

    16:00 27.01.2026

  • 59 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "на 9 май":

    Където винаги е бил

    16:00 27.01.2026

  • 60 Макар и руски

    0 8 Отговор

    До коментар #24 от "Kaлпазанин":

    петрола постъпва в България от Турция и Азербайджан на нормални цени.
    Защо ли???
    Просто е - Русия го продава на посочените две страни на безценица. И до Европа стига на конкурентни цени.

    Коментиран от #69, #75

    16:00 27.01.2026

  • 61 И от къде на къде

    6 1 Отговор
    Някакъв диктатор в ЕК ще иска забрана за внос ? На каквото и да било? Нещо дали ще му светне на някой ламбичката в кратуната че никога никъде подобно нещо не се е случвало освен по времето на лудостта на сухият режим в САЩ ....

    16:02 27.01.2026

  • 62 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "хахаха":

    Те вече я продадоха - нали вече не е на Дания ами стана "на всички от НАТО" - може Тръмп да им е обещал срещу нея петрол и газ.

    16:02 27.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 България и Русия завинаги заедно

    3 1 Отговор
    "Без руски горива! ЕК ще предложи до края на годината прекратяване на вноса и на руски петрол".

    Скоро не бях се смял толкова много. И ще го внасяте и купувате от турция, който също е руски петрол само дето цената му ще бъде по-висока заради посредника на тръбата. Мега умове са тези от ЕС. Хвала с такива управници далеко ще стигне запада до тотален фалит. Ама то трябва да се случи, за да изтрезнее това оглупяло западно население, че и ние покрай него.
    А това дето ви втълпяват, че ще внасят от Азербайджан го забравете. Те нямат толкова много петрол колкото се опитват да ви внушат. Така, че пак до руския петрол ще опрете колкото и да не ви се иска.

    16:05 27.01.2026

  • 66 37.51т

    3 0 Отговор
    "Кво" става по света нали пазарна икономика ...нали това онова ,,, бабите казваха" оно" с" така и вака" нищо не става.....

    16:05 27.01.2026

  • 67 Забраната по никакъв начин

    4 1 Отговор
    Не може да е "митническа политика" .. ЕК може пушенето да забрани в сградата си но до там ...Всичко друго е единствено с пълно мнозинство и до следващо решение в което сегашните недоразумения няма да имат думата

    16:06 27.01.2026

  • 68 Ето как Европа

    1 6 Отговор
    постепенно преодолява меркелизма! Не става бързо, но резултатът е налице - ще е стигнем до пълно скъсване с руската суровинна котва, с която ни беше закопчала Меркел.
    Европа ще се превъоръжи и гарантира сигурността си откъм азиатската орда.

    ЕВРОПА Е НАЙ ДОБРОТО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ В СВЕТА!

    Коментиран от #74

    16:07 27.01.2026

  • 69 Запознат

    9 1 Отговор

    До коментар #60 от "Макар и руски":

    "Просто е - Русия го продава на посочените две страни на безценица"

    Ха ха ха пък 51% от петролната индустрия в Азербейджан е собственост на Газпром - познай кой печели. Турция няма петрол и също купува от Газпром. Е има и за тях ама не е на безценица - почти на нормални цени си е.

    16:07 27.01.2026

  • 70 Сандо

    5 1 Отговор
    Едно добро място,където да заседаваха този евросъвет,е Сибир.Макар че там дори елените вземат по-умни решения.

    16:08 27.01.2026

  • 71 Русофилите

    2 5 Отговор
    газ пикаят!

    Което е много добре!

    16:09 27.01.2026

  • 72 Абе путин пак

    2 5 Отговор
    го

    ..на Е баха😁😁

    Коментиран от #78

    16:09 27.01.2026

  • 73 Олга

    3 0 Отговор
    Освен вече известни фалирали производства в Германии дойде интересна новина,че в Германия закрита популярна и едва ли не историческа кръчма съществувала почти 300 години. Звучи като лебедова песен за Германия след като Фон дер… от вчера окончателно забрани доставките на руски газ.

    16:10 27.01.2026

  • 74 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ето как Европа":

    "ще е стигнем до пълно скъсване с руската суровинна котва"

    Така е само където Европа вече е напълно фалирала ама това ни ви бърка нали - важното е господарите в краварника да са добре.

    16:10 27.01.2026

  • 75 нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Макар и руски":

    не ми се вярва ....
    Азърбайджан собствените си запаси не може да продаде - защо да продава чужди ...

    Коментиран от #87

    16:10 27.01.2026

  • 76 стефчо

    3 0 Отговор
    "мъдро" Европейско решение. Когато се простреляш в крака с базука и казваш че всичко е Ок!

    16:10 27.01.2026

  • 77 Явно наистина

    3 0 Отговор
    Плана на мърсулковците е да изгонят мигрантите
    Като ги държат на тъмно студено и скъпо

    Ма кво ше правят с европейците

    Коментиран от #102, #118

    16:12 27.01.2026

  • 78 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Абе путин пак":

    И какво стана със санкциите срещу Индия защото купувала руски петрол - май друг е прее....

    Коментиран от #90

    16:12 27.01.2026

  • 79 Мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Замяна":

    Целта е сриване на еврото и закриване на ЕС, щото тоя съюз беше създаден като противотежест на фащ!

    Сега печатницата у фащ има нужда от бушона си ЕС да вземе задокеянският дълг, за да може накрая фащ пак да излезе ни лук ял ни мирисал!!!

    Не случайно на фащ е разрешено да търгува с Русия, а на ЕС е забранено, защото каквото е разрешено на господаря е забранено на слугата!!!

    И така урсулите (които се избират от дълбоката държава у фащ) са спуснати начело на ЕС с цел да разбият икономиката на стария континент и да занулят външния дълг на фащ!

    Именно поради горното:

    - Бежанците (всичките млади мъже до към 30-35) бяха умишлено платени към ЕС (Германия, Франция и Италия) за да подменят коренното население!

    - Беше въведена "зелената сделка", която нито е зелена, нито е сделка (по-скоро диктат), за да се прецакат европейските производители и да се изнесат извън Европа!

    - Бе спуснато био оръжие (т.нар. "кромид"), поради което европейските държави бяха задължени от Урсула (уличената в корупция с Ф-зер) да закупят тонове "вакси" на стойност стотици милиарди!

    - Сега ни спускат брашна от насекоми и спират субсидиите на земеделците, за да могат и храните да закрият!

    Докато накрая въведат дигиталното евро и заробят хората точно като по сценарии от филми като "Дилъри на време", "Елизиум" и др!

    НИЩО ОТ ГОРЕОПИСАНОТО НЕ Е КОНСПИРАСИ, ЩОТО ФАКТИТЕ КОИТО ПОТВЪРЖДАВАТ ТЕЗИ АНТИЕВРОПЕЙСКИ ДЕЙСТВИЯ НА УРСУЛИТЕ, СА ПУБЛИЧНО ВИДИМИ И НАЛИЧНИ!!!

    АКО

    Коментиран от #85

    16:12 27.01.2026

  • 80 Бикът от Шри Ланка

    3 1 Отговор
    Това е мощенКУР за русофилите

    Коментиран от #92

    16:12 27.01.2026

  • 81 Хейт

    3 2 Отговор
    Тъпи, но упорити. Е, и без това още няма да сте дълго на власт.

    16:12 27.01.2026

  • 82 Атлантическата хунта

    2 3 Отговор
    Няма да оцелее. Обречена е. Както клекна за Индия, така и ще клекне след година и за Китай и за Русия. Пазара не може да бъде контролиран с административни репресии дълго време. Той е по силен от политиците ...

    16:13 27.01.2026

  • 83 Гетлост

    1 3 Отговор
    Излизане от ЕС а ЕК да ходят на макя си ако искат!

    16:13 27.01.2026

  • 84 яяяяяяяяяяя

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Замяна":

    А САЩ го взимат от Русия, брилянтно. Защо да купуваме евтино, като може да купувае много скъпо?! През Токио - за Амстердам. ГЕНИАЛНИ ТПАНАРИ. И после защо е скъпо и става все по-скъпо. Елементарно, Уотсън!

    Коментиран от #96

    16:15 27.01.2026

  • 85 Руската пропаганда

    2 3 Отговор

    До коментар #79 от "Мнение":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #91, #93, #103

    16:15 27.01.2026

  • 86 Копейка

    3 1 Отговор
    Шъ се беся!

    16:16 27.01.2026

  • 87 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "нещо":

    "защо да продава чужди ..."

    Ами защото 51% е собственост на Газпром - ужким продавали техен петрол а в същото време купували руски "за собствени нужди" но собствените им нужди са се увеличили "само" 16 пъти откакто има санкции. В същото време продават много повече отколкото могат да добиват ама това не се забелязва.

    16:16 27.01.2026

  • 88 да ти отговоря

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "да питам":

    и техните кораби потъват както всички останали
    така че не се размечтавайте толкоз розавУ

    16:17 27.01.2026

  • 89 И какво ще се случи после с АЕЦ-ите

    2 2 Отговор
    Щом ЕС иска да спре достъпа до европейския пазар за всякакви руски източници на енергия ? А с металите? А с торовете?

    Коментиран от #99

    16:17 27.01.2026

  • 90 Колективен руски крепостен

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Антитрол":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #97, #104

    16:18 27.01.2026

  • 91 Да бе да... разбрахме.

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Руската пропаганда":

    Ами крий се бре...
    Кво очакваш да ти кажем ?

    16:19 27.01.2026

  • 92 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Бикът от Шри Ланка":

    "за русофилите"

    И защо да е за русофилите щом нашите козячета ще плащат скъп петрол като може да е евтин.

    16:19 27.01.2026

  • 93 Пази се момче

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Руската пропаганда":

    Да не те нацели...

    16:20 27.01.2026

  • 94 данъчна служба

    5 0 Отговор
    Който не пърди и не произвежда газ, ще бъде глобяван в края на годината.

    Коментиран от #101

    16:20 27.01.2026

  • 95 Простият

    7 0 Отговор
    Каква независимост бе кретени? Когато нямаш даден ресурс, а ти трябв ВИНАГИ си зависим от този койта го има. Въпроса винаги опира до цената която ще платиш. Изключение няма дори и в така наречената пазарна икономика. Другото е закона на джунглата в явен вид, само че облечен в демократични празнословия - горе долу това което прави Тръмп.

    16:20 27.01.2026

  • 96 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "яяяяяяяяяяя":

    Скъпо е и ще става все по-скъпо, не само щото урсулите са т.панари, а защото са спуснати т.панари от дълбоката държава у фащ, начело на ЕС, за да го разрушат умишлено!
    Не случайно урсулите НЕ се избират пряко от европейците, а ги спускат по други канали!

    За съжаление историята се повтаря, а България е отново на грешната страна!

    16:21 27.01.2026

  • 97 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Колективен руски крепостен":

    Ами защото козячетата са продажни та за това живеят по зле и от Папуа нова Гвинея - трябва да си много неумен да се откажеш от евтин петрол и да отидеш да си купиш същия на двойна цена.

    Ама то при нашите козячета мисленето е мисия невъзможна

    16:22 27.01.2026

  • 98 Газта и Петрола на Русия са от

    1 1 Отговор
    Евразийската тектонична плоча и не са руски ами са на държавите намиращи се а Евразия
    Европа трябва да проведе денацификация на петрола и газта от руснаците

    16:22 27.01.2026

  • 99 Който строи

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "И какво ще се случи после с АЕЦ-ите":

    в момента АЕЦовете в Европа и по света, той ще строи и снабдява с гориво и занапред - гигантите Westinghouse, EDF, Framatome .

    Коментиран от #109

    16:22 27.01.2026

  • 100 Потрес

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Гледам,че бая завиждаш хитрецо

    16:22 27.01.2026

  • 101 По вероятно

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "данъчна служба":

    е да бъде глобяван още в началото за да бъде под напън.

    16:23 27.01.2026

  • 102 Това е много яко

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Явно наистина":

    Браво (++++)!

    16:23 27.01.2026

  • 103 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Руската пропаганда":

    В случая глупакът вика дръжте глупака!!!

    16:24 27.01.2026

  • 104 Розовото пони Путин 🌈

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Колективен руски крепостен":

    Изобщо не ме интересуват крепостните ми орки, за мен най-важното е моята безопасност в бункера🌈😅🌈🥳

    16:24 27.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    3 2 Отговор
    ПУТИН ОБРЕЧЕ РУСИЯ НА ВЕКОВНА МИЗЕРИЯ

    Коментиран от #117

    16:25 27.01.2026

  • 107 ВВП

    0 2 Отговор
    Радостта е огромна в евро кочината ..Прегръщат се и се целуват .Шизофреници ,сър..РФ ,прикчи с евродебулире .Обърна целия румб ,и ресурс към Азия .Европа е икономическо джудже .

    16:25 27.01.2026

  • 108 Кремльовските собаки

    2 1 Отговор
    разправят някакви басни за загиващата Европа и процъфтяващата Московия?!

    Сами не си вярват!

    Коментиран от #112

    16:26 27.01.2026

  • 109 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Който строи":

    И можеш ли ми каза "гигантите Westinghouse" колко АЕЦ са построили - такива гиганти са че нямат един завършен обект - даже и господарите ти ги изгониха.

    Коментиран от #110

    16:26 27.01.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Важното е че след освобождението

    2 1 Отговор
    Украйна ще внася руски петрол ! И от Полша Унгария и Румъния ще ходят там с туби да купуват нафта и бензин

    16:27 27.01.2026

  • 112 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #108 от "Кремльовските собаки":

    "басни за загиващата Европа"

    И защо ли Европата ходи да се моли на такива изостанали държави от БРИКС като Индия.

    16:28 27.01.2026

  • 113 Копейка

    1 2 Отговор
    Загубихме и левъ! Последната битка за България!
    Шъ се беся!!

    Коментиран от #121

    16:29 27.01.2026

  • 114 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор
    Е, как така, че нали се отказаха от руските горива още през 2022г.????

    🤣🤣🤣🤣

    16:30 27.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":

    Изчакай да ти въведат дигиталното евро и да те пратят към укрия!
    Там ще си получиш всичко за което ламтиш!!!

    16:30 27.01.2026

  • 118 то е ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Явно наистина":

    И европейците ще си тръгнат. ще останат само европарладжендърите.

    16:31 27.01.2026

  • 119 Чао ГАЗПРОМ

    0 3 Отговор
    Чао ЛУКОЙЛ

    Коментиран от #127

    16:31 27.01.2026

  • 120 Да имаш тръба

    4 0 Отговор
    И да ходиш до другият край на света с кофи да носиш трябва верно да си завършен олигофрен. Да видим обаче до кога ще издържат шерпите

    Коментиран от #134

    16:31 27.01.2026

  • 121 Козече

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "Копейка":

    "Последната битка за България"

    Е козячетата се радват че продадоха България - те и без това я мразят

    Коментиран от #130

    16:32 27.01.2026

  • 122 Радвай се, народе!

    1 1 Отговор
    Самоубийството продължава с пълна сила. Струва ми се, че в Брюксел много мразят ЕС, щом толкова последователно се мъчат да го затрият. Не чувам от години нищо смислено от тях освен празни лозунги и влажни сънища за разпада на РФ. Човек остава с впечатлението, че за да направят гадно на Путин и Си, са готови да доведат до просешка тояга обикновените европейски граждани. Много показателно беше как "гениалната" Бербок преди време каза как щяла да поддържа Украйна, каквото и да мислели нейните избиратели /докато беше външен министър на Германия/. Не знам доколко успяват в тази си задача, но не знам Русия или Китай да се деиндустриализират, за разлика от Германия.

    Коментиран от #126

    16:33 27.01.2026

  • 123 КОЦКАТА КОПЕЙКИН

    0 0 Отговор
    Изгубихме Газпром, изгубихме лева, губим и Лукойл...посипвам си главата с пепел.

    16:33 27.01.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Радвай се, народе!":

    Ти ако се самоубиваш, другите си живеят....

    Коментиран от #132

    16:34 27.01.2026

  • 127 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Чао ГАЗПРОМ":

    Че то още 2022 нали беше чао - сега пак ли? За кой път вече.

    16:34 27.01.2026

  • 128 Колективния Запад

    0 0 Отговор
    Все по колективен ще става. След Великобритания и САЩ сега поне още 3-4 ще се разбягат с врясъци

    16:34 27.01.2026

  • 129 Марихуан Зеленоплодски

    1 0 Отговор
    Че болшинството са с неясна полова идентичност и най глупавия го разбра. Но, че са и мазохисти тепърва започва да се изяснява.

    Коментиран от #133

    16:35 27.01.2026

  • 130 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #121 от "Козече":

    България си е тук и все по богата става.....под крилото на САЩ, бавно но сигурно просперира ме.

    Коментиран от #138

    16:36 27.01.2026

  • 131 Симо

    2 1 Отговор
    Германия внасяла 95% от нужният и газ от САЩ!!!! Това не е зависимост???? Естествено тези 95% са изключително намалените обеми които Германия ползва в момента и за това химическата, автомобилната и коя ли не друга индустрия са в свободно падане. Ще бъде весело, когато луд.и.я президент на САЩ спре с един указ доставката на газ за Европа. Цирка ще е пълен и пак ще заговорим за "изпаднал германец".

    Коментиран от #139

    16:36 27.01.2026

  • 132 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Я пъ тоа":

    "другите си живеят...."

    Е така де те и в Африка си живеят а ние станахме по зле и от половината африкански държави. Според господарите ти сме на 111-то място по качество на живот някъде след Гана.

    Коментиран от #135

    16:36 27.01.2026

  • 133 Синчето на Соловьов

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Марихуан Зеленоплодски":

    Не говори така за нас....другарю.

    16:37 27.01.2026

  • 134 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Да имаш тръба":

    Такива са всички урсули, ппдбта и техните "политолози, социолози, експерти" и всекви други отрпки - чп за зеле не става от тях, но наричат инакомислещите неумни?!

    Рано или късно всички тия тролове и грантаджии ще копат въглища за тецовете, и камъни за пътищата, щото за друго не стават!

    Коментиран от #140

    16:37 27.01.2026

  • 135 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Българин":

    Ами оди в ГАНА, чии го крепиш тук. Не е важно кой какво казва, а кой се чувства добре тук и кой не.

    16:38 27.01.2026

  • 136 Геро

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "Мнение":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.А и сте много малко!

    16:38 27.01.2026

  • 137 Интересно ЕК какви санкции

    2 0 Отговор
    може да наложи на евентуалните нарушители ако САЩ решат да вдигнат санкциите към Русия, а на там вървят нещата. Ще почне да закрива и малкото останала европейска икономика ли ?

    16:38 27.01.2026

  • 138 Козече

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Я пъ тоа":

    "България си е тук и все по богата става"

    Статистиката е от господарите ти - България от 23-то място по качество на живот сега е на 111-то място след Гана. Или и те разпространяват "руска пропаганда".

    16:39 27.01.2026

  • 139 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Симо":

    АРАБИТЕ ни заляха с газ....а арабите дават всичко за ЕВРАЦИ....Версай ми.

    16:40 27.01.2026

  • 140 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Мнение":

    Копейките сте само в интернет.Навън сякаш сте се изпарили.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    16:40 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания