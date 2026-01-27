"Без руски горива! ЕК ще предложи до края на годината прекратяване на вноса и на руски петрол".

Европейската комисия предвижда до края на годината да предложи въвеждане на забрана за внос на руски петрол в ЕС, съобщи днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с одобрението от Съвета на ЕС на забраната за внос на руски газ, съобщава БТА.
Целта на ЕС е да спре достъпа до европейския пазар за всякакви руски източници на енергия, поясни говорителят. Той изрази надежда скоро ограничения да бъдат наложени и за вноса от Русия на гориво и материали за ядрената енергетика.
Според него ЕК е уверена, че ще успее да защити в Европейския съд забраната за руския газ, ако бъде оспорена. Стремим се да не се стига до оспорване и винаги да работим с държавите от ЕС, работим в този случай с Унгария и Словакия, тази работа ще продължи, каза говорителят. Той отбеляза, че не за първи път държава от ЕС оспорва европейско законодателство и това е част от правата на европейските страни.
Както БТА съобщи, Съветът на ЕС вчера прие решение за забрана на вноса на руски газ от догодина. След влизането в сила на промените, европейските дружества няма да могат да подписват нови договори за доставка с Русия, а съществуващите договори ще трябва да бъдат прекратени.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И АЗЕРБЕЙДЖАНСКИТЕ ПЛАТФОРМИ В КАСПИЙСКО МОРЕ
МОЖЕ ДА СТАНЕ МЕКО КАЗАНО ГОЛЯМО МАЗАЛО В ЕС :)
2 черен дроб на скара
3 Дебелуту Д
4 Тома
5 Трол
6 си дзън
Военната индустрия тласка икономиката на Русия към дупката.
"Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи". – Михаил Булгаков
Не ни трябват такива троянски коне. Всички руснаци - вън от ЕС.
7 Някой
8 Тик- Ток
9 Кравария убер алесссс
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И БИЗНЕСИ :)
.....
ТАЙНИЯ ПЛАН Е ЕС ДА СТАНЕ ГЛАДНО МЯСТО И
ИМИГРАНТИТЕ ДА ИЗБЯГАТ ОТ НЕГО :)
11 гост
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Иран може да унищожи само себе си , което и вече направи , само още приритва в предсмъртни мъки !! Изчакай следващата акция на САЩ , както вече видя , няма нищо общо с нещастното СВО !!
12 да питам
13 Замяна
14 Урсулизация
15 Усс...ран русофил
16 Комунист
Тези идиоти ще ни докарат до просешка тояга.
17 Курд Околянов
18 Бесен - Язовец
19 А какви санкции ще има за
20 ха сега де
21 Копейка
22 гост
До коментар #9 от "Кравария убер алесссс":Ми да ти кажа единствените останали договори са на любимите ти Орбанчо и Фицо , щото друг никой отдавна не внася от Раша не само по договори , ами въобще !! А тях даже много ги търпяха от ЕС , да плащат колкото щат , все им е малко , хахахах !!
23 Лудите селендури
24 Kaлпазанин
До коментар #8 от "Тик- Ток":То пак си ,бил е и ще бъде руски ,само че пребрандиран и по скъп ,било по изгодно
26 Реалист
27 Ами тогава
До коментар #20 от "ха сега де":благодарете на другаря Радев.
29 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
30 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
31 Махараминдри Баба
32 Пора
33 Госあ
34 Нищо ново няма да се
До коментар #17 от "Курд Околянов":случи. Както в мемента купуваме от Саудитска Арабия и ОАЕ, така и ще си продължи.
35 Госあ
До коментар #32 от "Пора":Бих казал ЕС на калинките умира
15:40 27.01.2026
36 Гай Турий
България трябва да се откъсне от безумните направления по които е налетяла дивашка западна европа и си поеме свой спасителен път към нормални политико-икономически отношения с РФ, към нормална търговия и ползи от евтини горива.
37 трето полувреме
15:44 27.01.2026
39 Махараминдри Баба
Кръчмата Schaumburger Hof, основана през 1755 г. на Рейн, обяви фалит.
Крахът е подпомогнат от пандемията, растежа на минималната заплата и разходите за енергия, пише изданието.
40 Запознат
Аха знаем - вече ще внасят само индийски петрол - нали Урсула за това подписа споразумение за свободна търговия с Индия. Сега ще пропуснем да споменем че Индия няма и купува от Русия ама това е друга работа.
15:49 27.01.2026
42 Червен кхмер
Ха ха наричат Пуся многоходовия - стар глупав.И как много други производители на газ и нефт вече са на този пазар.
Сега "мъдрата" ганьовска копейка ще започне възхвала на великият им вожд Пуся Късии и гениалния му ходове и накрая ще завършат с Орехчето безаналогово.
43 Газпром
15:50 27.01.2026
44 Горски
15:51 27.01.2026
45 Мъдурин
Коментиран от #50
46 Хайо
15:52 27.01.2026
47 Антитрол
До коментар #6 от "си дзън":"Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото"
Мечтай си - той сега като стане индийски и вече ще е демократичен нали. Така здраво е стиснал Русия за гърлото че Европа фалира и НАТО се разпадна - защо забравихте опорката за "силното и сплотено" НАТО. Защо забравихте че щяхте да налагате санкции на Индия защото купувала петрол от Путин.
15:53 27.01.2026
48 Петрола
15:54 27.01.2026
49 Аз пък
До коментар #7 от "Някой":не ти приемам предлагането.
50 Запознат
До коментар #45 от "Мъдурин":"САЩ измества Русия,с венецуелски петрол!"
Само където петрола във Венецуела още не е на краварите и там още си работят китайски и руски фирми. А пък сената забрани на Тръмп сухопътна операция.
51 Гсдни копилита
52 Мокой
53 Дядо ви Курти от село пиперково
Сега толупЪ и придворните му слуги,ще се бият в гърдите,за този стратегически договор за България.
Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха
54 Зевзек
До коментар #48 от "Петрола":Европа пак ще е прецаканата - те Индия и Русия ще се разберат.
15:57 27.01.2026
55 на 9 май
56 Лицемерни 60клуци
57 Зевзек
До коментар #51 от "Гсдни копилита":Не става - танкерите вече ще са индийски и петрола в тях вече ще е индийски нищо че е натоварен в руски пристанища.
15:59 27.01.2026
58 хахаха
59 Помнещ
До коментар #55 от "на 9 май":Където винаги е бил
16:00 27.01.2026
60 Макар и руски
До коментар #24 от "Kaлпазанин":петрола постъпва в България от Турция и Азербайджан на нормални цени.
Защо ли???
Просто е - Русия го продава на посочените две страни на безценица. И до Европа стига на конкурентни цени.
16:00 27.01.2026
61 И от къде на къде
16:02 27.01.2026
62 Запознат
До коментар #58 от "хахаха":Те вече я продадоха - нали вече не е на Дания ами стана "на всички от НАТО" - може Тръмп да им е обещал срещу нея петрол и газ.
16:02 27.01.2026
65 България и Русия завинаги заедно
Скоро не бях се смял толкова много. И ще го внасяте и купувате от турция, който също е руски петрол само дето цената му ще бъде по-висока заради посредника на тръбата. Мега умове са тези от ЕС. Хвала с такива управници далеко ще стигне запада до тотален фалит. Ама то трябва да се случи, за да изтрезнее това оглупяло западно население, че и ние покрай него.
А това дето ви втълпяват, че ще внасят от Азербайджан го забравете. Те нямат толкова много петрол колкото се опитват да ви внушат. Така, че пак до руския петрол ще опрете колкото и да не ви се иска.
66 37.51т
67 Забраната по никакъв начин
68 Ето как Европа
Европа ще се превъоръжи и гарантира сигурността си откъм азиатската орда.
ЕВРОПА Е НАЙ ДОБРОТО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ В СВЕТА!
69 Запознат
До коментар #60 от "Макар и руски":"Просто е - Русия го продава на посочените две страни на безценица"
Ха ха ха пък 51% от петролната индустрия в Азербейджан е собственост на Газпром - познай кой печели. Турция няма петрол и също купува от Газпром. Е има и за тях ама не е на безценица - почти на нормални цени си е.
16:07 27.01.2026
70 Сандо
71 Русофилите
Което е много добре!
72 Абе путин пак
..на Е баха😁😁
73 Олга
74 Европеец
До коментар #68 от "Ето как Европа":"ще е стигнем до пълно скъсване с руската суровинна котва"
Така е само където Европа вече е напълно фалирала ама това ни ви бърка нали - важното е господарите в краварника да са добре.
16:10 27.01.2026
75 нещо
До коментар #60 от "Макар и руски":не ми се вярва ....
Азърбайджан собствените си запаси не може да продаде - защо да продава чужди ...
76 стефчо
77 Явно наистина
Като ги държат на тъмно студено и скъпо
Ма кво ше правят с европейците
78 Антитрол
До коментар #72 от "Абе путин пак":И какво стана със санкциите срещу Индия защото купувала руски петрол - май друг е прее....
79 Мнение
До коментар #13 от "Замяна":Целта е сриване на еврото и закриване на ЕС, щото тоя съюз беше създаден като противотежест на фащ!
Сега печатницата у фащ има нужда от бушона си ЕС да вземе задокеянският дълг, за да може накрая фащ пак да излезе ни лук ял ни мирисал!!!
Не случайно на фащ е разрешено да търгува с Русия, а на ЕС е забранено, защото каквото е разрешено на господаря е забранено на слугата!!!
И така урсулите (които се избират от дълбоката държава у фащ) са спуснати начело на ЕС с цел да разбият икономиката на стария континент и да занулят външния дълг на фащ!
Именно поради горното:
- Бежанците (всичките млади мъже до към 30-35) бяха умишлено платени към ЕС (Германия, Франция и Италия) за да подменят коренното население!
- Беше въведена "зелената сделка", която нито е зелена, нито е сделка (по-скоро диктат), за да се прецакат европейските производители и да се изнесат извън Европа!
- Бе спуснато био оръжие (т.нар. "кромид"), поради което европейските държави бяха задължени от Урсула (уличената в корупция с Ф-зер) да закупят тонове "вакси" на стойност стотици милиарди!
- Сега ни спускат брашна от насекоми и спират субсидиите на земеделците, за да могат и храните да закрият!
Докато накрая въведат дигиталното евро и заробят хората точно като по сценарии от филми като "Дилъри на време", "Елизиум" и др!
НИЩО ОТ ГОРЕОПИСАНОТО НЕ Е КОНСПИРАСИ, ЩОТО ФАКТИТЕ КОИТО ПОТВЪРЖДАВАТ ТЕЗИ АНТИЕВРОПЕЙСКИ ДЕЙСТВИЯ НА УРСУЛИТЕ, СА ПУБЛИЧНО ВИДИМИ И НАЛИЧНИ!!!
АКО
80 Бикът от Шри Ланка
81 Хейт
82 Атлантическата хунта
83 Гетлост
84 яяяяяяяяяяя
До коментар #13 от "Замяна":А САЩ го взимат от Русия, брилянтно. Защо да купуваме евтино, като може да купувае много скъпо?! През Токио - за Амстердам. ГЕНИАЛНИ ТПАНАРИ. И после защо е скъпо и става все по-скъпо. Елементарно, Уотсън!
85 Руската пропаганда
До коментар #79 от "Мнение":Има за цел глупака.
86 Копейка
87 Запознат
До коментар #75 от "нещо":"защо да продава чужди ..."
Ами защото 51% е собственост на Газпром - ужким продавали техен петрол а в същото време купували руски "за собствени нужди" но собствените им нужди са се увеличили "само" 16 пъти откакто има санкции. В същото време продават много повече отколкото могат да добиват ама това не се забелязва.
88 да ти отговоря
До коментар #12 от "да питам":и техните кораби потъват както всички останали
така че не се размечтавайте толкоз розавУ
89 И какво ще се случи после с АЕЦ-ите
90 Колективен руски крепостен
До коментар #78 от "Антитрол":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
91 Да бе да... разбрахме.
До коментар #85 от "Руската пропаганда":Ами крий се бре...
Кво очакваш да ти кажем ?
92 Антитрол
До коментар #80 от "Бикът от Шри Ланка":"за русофилите"
И защо да е за русофилите щом нашите козячета ще плащат скъп петрол като може да е евтин.
93 Пази се момче
До коментар #85 от "Руската пропаганда":Да не те нацели...
94 данъчна служба
95 Простият
96 Мнение
До коментар #84 от "яяяяяяяяяяя":Скъпо е и ще става все по-скъпо, не само щото урсулите са т.панари, а защото са спуснати т.панари от дълбоката държава у фащ, начело на ЕС, за да го разрушат умишлено!
Не случайно урсулите НЕ се избират пряко от европейците, а ги спускат по други канали!
За съжаление историята се повтаря, а България е отново на грешната страна!
97 Антитрол
До коментар #90 от "Колективен руски крепостен":Ами защото козячетата са продажни та за това живеят по зле и от Папуа нова Гвинея - трябва да си много неумен да се откажеш от евтин петрол и да отидеш да си купиш същия на двойна цена.
Ама то при нашите козячета мисленето е мисия невъзможна
98 Газта и Петрола на Русия са от
Европа трябва да проведе денацификация на петрола и газта от руснаците
99 Който строи
До коментар #89 от "И какво ще се случи после с АЕЦ-ите":в момента АЕЦовете в Европа и по света, той ще строи и снабдява с гориво и занапред - гигантите Westinghouse, EDF, Framatome .
100 Потрес
До коментар #4 от "Тома":Гледам,че бая завиждаш хитрецо
101 По вероятно
До коментар #94 от "данъчна служба":е да бъде глобяван още в началото за да бъде под напън.
102 Това е много яко
До коментар #77 от "Явно наистина":Браво (++++)!
103 Мнение
До коментар #85 от "Руската пропаганда":В случая глупакът вика дръжте глупака!!!
104 Розовото пони Путин 🌈
До коментар #90 от "Колективен руски крепостен":Изобщо не ме интересуват крепостните ми орки, за мен най-важното е моята безопасност в бункера🌈😅🌈🥳
106 ЕВРОТО ДОЙДЕ
107 ВВП
108 Кремльовските собаки
Сами не си вярват!
109 Запознат
До коментар #99 от "Който строи":И можеш ли ми каза "гигантите Westinghouse" колко АЕЦ са построили - такива гиганти са че нямат един завършен обект - даже и господарите ти ги изгониха.
111 Важното е че след освобождението
112 Антитрол
До коментар #108 от "Кремльовските собаки":"басни за загиващата Европа"
И защо ли Европата ходи да се моли на такива изостанали държави от БРИКС като Индия.
113 Копейка
Шъ се беся!!
114 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
117 Мнение
До коментар #106 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":Изчакай да ти въведат дигиталното евро и да те пратят към укрия!
Там ще си получиш всичко за което ламтиш!!!
118 то е ясно
До коментар #77 от "Явно наистина":И европейците ще си тръгнат. ще останат само европарладжендърите.
119 Чао ГАЗПРОМ
120 Да имаш тръба
121 Козече
До коментар #113 от "Копейка":"Последната битка за България"
Е козячетата се радват че продадоха България - те и без това я мразят
122 Радвай се, народе!
123 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
126 Я пъ тоа
До коментар #122 от "Радвай се, народе!":Ти ако се самоубиваш, другите си живеят....
127 Помнещ
До коментар #119 от "Чао ГАЗПРОМ":Че то още 2022 нали беше чао - сега пак ли? За кой път вече.
128 Колективния Запад
129 Марихуан Зеленоплодски
130 Я пъ тоа
До коментар #121 от "Козече":България си е тук и все по богата става.....под крилото на САЩ, бавно но сигурно просперира ме.
131 Симо
132 Българин
До коментар #126 от "Я пъ тоа":"другите си живеят...."
Е така де те и в Африка си живеят а ние станахме по зле и от половината африкански държави. Според господарите ти сме на 111-то място по качество на живот някъде след Гана.
133 Синчето на Соловьов
До коментар #129 от "Марихуан Зеленоплодски":Не говори така за нас....другарю.
134 Мнение
До коментар #120 от "Да имаш тръба":Такива са всички урсули, ппдбта и техните "политолози, социолози, експерти" и всекви други отрпки - чп за зеле не става от тях, но наричат инакомислещите неумни?!
Рано или късно всички тия тролове и грантаджии ще копат въглища за тецовете, и камъни за пътищата, щото за друго не стават!
135 Я пъ тоа
До коментар #132 от "Българин":Ами оди в ГАНА, чии го крепиш тук. Не е важно кой какво казва, а кой се чувства добре тук и кой не.
136 Геро
До коментар #124 от "Мнение":Мнението на от-падъци като теб е без значение.А и сте много малко!
137 Интересно ЕК какви санкции
138 Козече
До коментар #130 от "Я пъ тоа":"България си е тук и все по богата става"
Статистиката е от господарите ти - България от 23-то място по качество на живот сега е на 111-то място след Гана. Или и те разпространяват "руска пропаганда".
139 Я пъ тоа
До коментар #131 от "Симо":АРАБИТЕ ни заляха с газ....а арабите дават всичко за ЕВРАЦИ....Версай ми.
140 Да де
До коментар #134 от "Мнение":Копейките сте само в интернет.Навън сякаш сте се изпарили.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
