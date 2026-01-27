Новини
Любопитно »
Сидни Суини окачи сутиените си по надписа Холивуд (ВИДЕО)

27 Януари, 2026 17:31 848 15

  • сидни суини-
  • актриса-
  • сутиени-
  • бельо-
  • реклама-
  • холивуд-
  • надпис

Холивудската звезда проведе нестандартна рекламна кампания за новата си серия бельо

Сидни Суини окачи сутиените си по надписа Холивуд (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Сидни Суини предизвика оживен публичен дебат в Лос Анджелис, след като използва емблематичния надпис Hollywood за рекламна акция на нова модна линия. В края на миналата седмица 28-годишната звезда бе заснета как се изкачва по една от буквите и окачва сутиени върху знака като част от промоционална кампания за собствения си бранд бельо.

Кадри, публикувани в социалните мрежи на Суини, показват как актрисата и снимачен екип работят около буквата „H“ късно вечерта. Според американски медии продукцията е разполагала с разрешение за снимки от FilmLA, но не и за директно докосване или изменяне на самата конструкция, която се охранява от Hollywood Sign Trust и местните служби.

Представители на организацията, отговаряща за емблемата, коментираха, че знакът е под специален режим на защита и всяко непредвидено взаимодействие с конструкцията се счита за нарушение на установените правила. Местни жители и членове на градския съвет също повдигнаха въпроси за безопасността, тъй като мястото, което традиционно е популярна туристическа атракция, е оборудвано със системи за наблюдение и ограничен достъп.

Скандалът идва във време, когато маркетингът чрез „партизански кампании“ и вирусни провокации се превръща в честа практика в Холивуд. Сидни Суини, която в последните години се утвърди като една от най-разпознаваемите актриси след ролите си в „Еуфория“ и „Белият Лотус“, все още не е коментирала публично случая.

Очаква се в следващите дни FilmLA и местните власти да изяснят дали ще бъдат наложени мерки или санкции, както и дали кампанията е изпълнила условията на издадените разрешителни.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик- Ток

    2 0 Отговор
    А сега да окачи и бикините си ,използвани

    17:34 27.01.2026

  • 2 Новичок

    2 0 Отговор
    Ох на батя ще и изям ... Суинито.

    17:37 27.01.2026

  • 3 Да не

    2 0 Отговор
    Преекспонираме! По добре врабче в ръката, отколкото орел в небето! Обичайте си вашите жени и не се вълнувайте от чуждите!

    17:41 27.01.2026

  • 4 Див селянин

    3 0 Отговор
    И моите слипове ги закачих на табелата София, яла да снимате, шавай 6а и боклуците

    17:45 27.01.2026

  • 6 Мъж

    0 0 Отговор
    Някой хора прекарват живота си в гонене на вятъра , най големите балъци който съм виждал! Дистанция от мен! 🥳🤣🤭

    17:48 27.01.2026

  • 7 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Благо Жизъса, щеше да постъпи по-креативно от това Суини😅

    17:49 27.01.2026

  • 8 Никой

    2 0 Отговор
    Това пък какво е.

    Да си закачиш бельото.

    17:52 27.01.2026

  • 9 От пресцентъра на Холивуд:

    4 1 Отговор
    Идвай да си прибираш мири3ливите сутиени,мърл0.

    17:54 27.01.2026

  • 13 Сидни Суини окачи сутиените си по

    1 0 Отговор
    писарката

    17:59 27.01.2026

  • 14 Мароооо

    0 0 Отговор
    слънчевите очила и те да Холивуд.

    18:00 27.01.2026

  • 15 Оле

    2 0 Отговор
    Тъпотия до шия.

    18:09 27.01.2026