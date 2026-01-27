Сидни Суини окачи сутиените си по надписа Холивуд (ВИДЕО)

Холивудската актриса Сидни Суини предизвика оживен публичен дебат в Лос Анджелис, след като използва емблематичния надпис Hollywood за рекламна акция на нова модна линия. В края на миналата седмица 28-годишната звезда бе заснета как се изкачва по една от буквите и окачва сутиени върху знака като част от промоционална кампания за собствения си бранд бельо.

Кадри, публикувани в социалните мрежи на Суини, показват как актрисата и снимачен екип работят около буквата „H“ късно вечерта. Според американски медии продукцията е разполагала с разрешение за снимки от FilmLA, но не и за директно докосване или изменяне на самата конструкция, която се охранява от Hollywood Sign Trust и местните служби.

Представители на организацията, отговаряща за емблемата, коментираха, че знакът е под специален режим на защита и всяко непредвидено взаимодействие с конструкцията се счита за нарушение на установените правила. Местни жители и членове на градския съвет също повдигнаха въпроси за безопасността, тъй като мястото, което традиционно е популярна туристическа атракция, е оборудвано със системи за наблюдение и ограничен достъп.

Скандалът идва във време, когато маркетингът чрез „партизански кампании“ и вирусни провокации се превръща в честа практика в Холивуд. Сидни Суини, която в последните години се утвърди като една от най-разпознаваемите актриси след ролите си в „Еуфория“ и „Белият Лотус“, все още не е коментирала публично случая.

Очаква се в следващите дни FilmLA и местните власти да изяснят дали ще бъдат наложени мерки или санкции, както и дали кампанията е изпълнила условията на издадените разрешителни.